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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3793) обыск (1381) правоохранительные органы (613) Федына София (16) Звиробий Маруся (1)

 ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий. ВИДЕО

Волонтер, военная инструктор Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Самбул (Беленькая) опубликовала утром 28 ноября видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.

На видео Звиробий сначала отказывается открывать двери и говорит, что будет ждать адвоката, после чего ей сообщили, что будут "ломать двери", если она не откроет добровольно. После того, как силовики оказались внутри, они сообщили, что находящиеся с ними женщины являются понятыми, а также приказали отдать мобильные телефоны Звиробий и другой женщины, чей голос слышен на трансляции за кадром. После этого видео оборвалось, передает Цензор.НЕТ.

Также один из силовиков сообщил, что "для обеспечения безопасности на месте присутствуют оперативные сотрудники СБУ и спецподразделения "Альфа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении нардепу Федыне и волонтерке Звиробий за высказывания в адрес Зеленского

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Также на Цензор.НЕТ: Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162243
 
   
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Дурдом ін Юкрейн...
Репресії від зеленського...
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Ну звісно ж - коли Президент відводить війська і намагається миритись з агресором, любе попередження про те, що на фронті продовжуються обстріли, є Державною зрадою!
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Коли ДБР прийде до портнова за його погрози, до коломойського за його погрози, за пограбування банку, за корупцію.
Гниди сцикливі...., знищення, приниження волонтерів, учасників АТО.....це ваша сутність
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я знову ж, в 3245-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Традиції нквдистів живуть і процвітають. Ще для повної картинки треба чорний воронок...тьфу, гидко..просто гидко..
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Будет только хуже... роССияне и роССийские коллаборанты на этот раз таки решат "Украинский Вопрос". Репрессии и Геноцид 1918-1933 покажутся детским садом. Жаль что большинство украинцев за 100 лет так ничего не научились...
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Вот что бывает, когда хитрожопые дорываются до власти.
Первая задача - уничтожить Патриотов.
Без этого не удастся превратить страну в гешефт...
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ось,дивіться 73% зєплєсєні(((
приклад портново-трубо-совєтського вибіркового правосуддя

їх не можливо змінити,люструвати чи реформувати - їх потрібно тільки вішати(((
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Ещё раз повторю: гавно высказывание, гавно реакция, гавно - обсуждение.
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зеленский обещал ?
хер знает, что он обещал,
но пока охметов набивает карманы
мусора зеленского шныряют по хатам и
отбирают имущество у граждан,
нас обманули, печально
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А можно поділитись прізвищем слідчого, що підписав подання на обшук і судді, що виніс по ньому ухвалу? Я вангую їм карєрний зліт...
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Шануймося українці!
Згадалося пушкінське"Он уважать себя заставил......... "
«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
КОГДА ЖЕ ЧЕРТ ВОЗЬМЕТ ТЕБЯ !!!!!!!!!!!!»

Когда же черт возьмет тебя!»
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