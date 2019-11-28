 ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий. ВИДЕО

На видео Звиробий сначала отказывается открывать двери и говорит, что будет ждать адвоката, после чего ей сообщили, что будут "ломать двери", если она не откроет добровольно. После того, как силовики оказались внутри, они сообщили, что находящиеся с ними женщины являются понятыми, а также приказали отдать мобильные телефоны Звиробий и другой женщины, чей голос слышен на трансляции за кадром. После этого видео оборвалось, передает Цензор.НЕТ.
Также один из силовиков сообщил, что "для обеспечения безопасности на месте присутствуют оперативные сотрудники СБУ и спецподразделения "Альфа".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.
Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.
27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
Также на Цензор.НЕТ: Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.
Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.
Скажи, ты за сколько гривен комменты строчишь?
А тут блин "Синдром Порошенко" - это у тех, кто посылки на фронт собирал, бронежилеты покупал, пережил падение гривни и, как последний лох, посажен на бессрочный "счетчик" в виде субсидии и исключительно за свои же бабки.
Поэтому, если вы не нормальный барыга районного масштаба с пайзой БПП, дающей право дерибанить и забирать, то тогда нужно к психиатру и срочно - в вашем национализме обнаружен вирус!
Гребаный стыд.
Два совета. Марусе - повнимательней друзей выбирать, а Трубе - даже смена фамилии не спасет...
То что он не бессмертен не принимается. Все мы смертны.
Разве что уже шиза пришла считать себя бессмертным.
Тому дострокові. Ще в цьому році. Українців вчергове пошили в дурні.
Ярош уже предупредил, что ДУК война не надоела. Думай, Труба обосранная, куда бежать будешь, если успеешь, тварь продажная.
Трагедія.
У нас зараз цілий преЗЕдент є абсолютним **********, і шо?
Це ж соколи, а не силовики дбр/сбу, герої яким не знайшлось місця на перщій лінії оборони на Донбасі
ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!
https://bitter-onion.livejournal.com/2645743.html
Олександр Качура(мудло з гнiзда метверчука та петуШарiя) подав до правоохоронних органів заяву на депутатку Софію Федину через її висловлювання на адресу президента України Володимира Зеленського.
Про це Качура сказавжурналістам у понеділок у Києві перед засіданням парламентської фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я сьогодні подав заяву про вчинений злочин до правоохоронних органів, до Генпрокуратури і до ДБР", - сказав вінДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3156416
Дезертировал от зубожиння.
А в Украину я сразу после Мальдив.
может примут в "СН"...
А ось наскільки це їм вдасться, наскільки далеко вони зможуть зайти з допомогою ЗеЛеної гниди, її шобли та тупих хАхлів-ЗеБілів - це вже залежить від нас усіх...
Неплохо бы к 9 декабря подписать всенародную петицию, что Зеленский - марионетка.
Зеленскому доверия больше нет, потому что он предатель.
И с этими плакатами стоять все дни саммита в Париже - чтобы весь мир это видел.