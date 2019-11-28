EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  47036  872
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3800) обыск (1386) правоохранительные органы (620) Федына София (17) Звиробий Маруся (9)

 ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий. ВИДЕО

Участница боевых действий, военная инструктор Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Самбул (Беленькая) опубликовала утром 28 ноября видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.

На видео Звиробий сначала отказывается открывать двери и говорит, что будет ждать адвоката, после чего ей сообщили, что будут "ломать двери", если она не откроет добровольно. После того, как силовики оказались внутри, они сообщили, что находящиеся с ними женщины являются понятыми, а также приказали отдать мобильные телефоны Звиробий и другой женщины, чей голос слышен на трансляции за кадром. После этого видео оборвалось, передает Цензор.НЕТ.

Также один из силовиков сообщил, что "для обеспечения безопасности на месте присутствуют оперативные сотрудники СБУ и спецподразделения "Альфа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении нардепу Федыне и участнице боевых действий Звиробий за высказывания в адрес Зеленского

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Также на Цензор.НЕТ: Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162243
 
 
 Топ комментарии
 
Дурдом ін Юкрейн...
Репресії від зеленського...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 9 из 9
<<<1 2 3 4 5 6 7 8 9
комментарий отмечен как спам  
 
Очень умиляет количество ярых защитников тупой и агрессивной черноротой самки по кличке Маруся! Зверобой!!! Уже одна кликуха говорит про неадекватность и неумеренное самолюбие. А может кто-то из особо рьяных выделителей слюны и гавна поделится с окружающими списком подвигов этой героичной склочной курицы? Что она сделала для СТРАНЫ и ЛЮДЕЙ?!!! Кроме заказного и хамского наезда на действующего президента, избранного большинством избирателей. Пока мальдивскую гниду, свинопетра-мародера не закрыли в клетке, долго еще оно будет будоражить социум за украденные у того же социума деньги. Надеюсь, эту наглую овцу осудят по закону с сыкливой и такой же продажной подельницей софочкой
 показать весь комментарий
 
Очень забавляют помойки, сидящие в спаме и рассуждающие о ссылкивости. Это ты про уклониста и боявшегося анализы сдать, юродивое обиженное создание? Или ты такое-же и рефлексируешь? Передавай привет не посаженной новой зе-команде из собакова, коболева и свинарчука, жертва пьяной акушерки.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть эта ЗЕленая плесень еще поупражняется в политических преследованиях - у них не будет и 15% рейтинга. А потом - протесты и забег до Ростова. Молой и наглый мент на видосике в лучшем случае будет в мусорном баке обитать, в лучшем случае!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это не зеленая плесень - это ставленник Петра Порошенко, Роман Труба, бывший классовый союзник депутата Федыны и верный ПЕС ее шефа - хозяина корпорации Рошен и по совместительству - президента Украина...
 показать весь комментарий
 
Да нет, это зеленая плесень ведет дело к пропасти...
Скажи, ты за сколько гривен комменты строчишь?
 показать весь комментарий
 
 
Видать серьожа тобі порох пенісом ложку з похльобкою вибив.що ти так верещиш.дебіл ти тупоголовий,де порох і де ця сопля зелена.
 показать весь комментарий
 
 
Да блин, было уже такое Стокгольмский синдром.
А тут блин "Синдром Порошенко" - это у тех, кто посылки на фронт собирал, бронежилеты покупал, пережил падение гривни и, как последний лох, посажен на бессрочный "счетчик" в виде субсидии и исключительно за свои же бабки.
Поэтому, если вы не нормальный барыга районного масштаба с пайзой БПП, дающей право дерибанить и забирать, то тогда нужно к психиатру и срочно - в вашем национализме обнаружен вирус!
 показать весь комментарий
 
"для обеспечения безопасности на месте присутствуют оперативные сотрудники СБУ и спецподразделения "Альфа".

Гребаный стыд.
 показать весь комментарий
 
 
вместо ловить шпионов и сепаров- гоняют волонтёров и патриотов..."оце вибрали"...а война то ещё не закончилась...готовят "дружбу и тайожный саюз"...?!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ахтем Чийгоз каже що рашисти в Криму саме так, на світанку, коли ще було темно, в балаклавах, погрожували його дружині і намагались зламати двері. Слідом за репресіями РАШИСТІВ в Криму проти українців кримськотатарського походження, в материковій України стартували репресії УКРАЇНОЖЕРІВ-РАШИСТІВ, кремлівських наймитів, проти патріотів, свідомих Українців.
 показать весь комментарий
 
 
Слово (Звиробий) и Дело (Труба)...
Два совета. Марусе - повнимательней друзей выбирать, а Трубе - даже смена фамилии не спасет...
 показать весь комментарий
 
 
А в каком месте угрожали презу смертью? Цитату на стол.
То что он не бессмертен не принимается. Все мы смертны.
Разве что уже шиза пришла считать себя бессмертным.
 показать весь комментарий
 
 
Бесполезно. Бобики не могут в аргументацию, как и свинособачки. Ответ один: "фифсефрете", "а где ваши доказательства обратного"... ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 6567
 показать весь комментарий
 
 
Звіробій є. А де слідопит та Великий Змій?
 показать весь комментарий
 
 
Звіробій. Полин. Пижма. Засоби від зелених глистів.
 показать весь комментарий
 
 
Це ж суки срані можуть понапідкидати людині цілий арсенал зброї і набоїв тисячі штук.
 показать весь комментарий
 
 
А самим альфовцам не стыдно что их используют вот для таких "спецопераций"??
 показать весь комментарий
 
 
думаю у них в большинстве по умолчанию установка. ваша политика - "не моего ума дело".
 показать весь комментарий
 
 
не знаю як ви, а я готовий стати на захист Звіробій!
 показать весь комментарий
 
 
Так виходить, що українці втретє обрали російського шпигуна. Янек бив, розстрілював, садив політичних конкурентів, Пєця пересадив більше Восьми тисяч атовців нізащо, підстави робив в Іловайську і багато де ще, йшло ціле полювання на патріотів і активістів... Але і Вовік ще ЖОДНОГО посадженого Пєцею атовця не звільнив досі. І, схоже, звільняти не збирається.
Тому дострокові. Ще в цьому році. Українців вчергове пошили в дурні.
 показать весь комментарий
 
 
каналидационная Труба из ДБР регулярно разбрасывает нечистоты, и только на патриотов.
Ярош уже предупредил, что ДУК война не надоела. Думай, Труба обосранная, куда бежать будешь, если успеешь, тварь продажная.
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну сначала пару лет пусть отсидит.....
 показать весь комментарий
 
опять нас хотят отвлечь, и им уже пофиг, к кому прийти с обыском
 показать весь комментарий
 
 
А бідний Зе б ється як риба об лід і нічого зробити в Україні на краще не може ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 850
Трагедія.
 показать весь комментарий
 
 
,,я так понимаю,, лишнее. Тебп чтт нас*али по г+г то и транслируеш
 показать весь комментарий
 
 
Поймите одно, спонсоры этого сидят в Кремле и через Богдана, все спускается исполнителям, вся эта бригада косит бабло на политических заказах!
 показать весь комментарий
 
 
Дурашка, это порошенковский глава АП оказался злостным медведчуковцем, всю секретную инфу сливал в Москву
 показать весь комментарий
 
Глава АП? Злостним мєдвєчуковцем?
У нас зараз цілий преЗЕдент є абсолютним **********, і шо?

ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 2399
 показать весь комментарий
 
 
Це не гендерний шовінізм з боку Зе влади ? ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 894

Це ж соколи, а не силовики дбр/сбу, герої яким не знайшлось місця на перщій лінії оборони на Донбасі ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 9874
 показать весь комментарий
 
Бэнин клоун уже и альфу превратил в клоунов.
 показать весь комментарий
 
 
РАШИЗМ ИЛИ РАССЕЯНСКИЙ ФАШИЗМ. БЕШЕНСТВО ВАТКИ.



ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!


https://bitter-onion.livejournal.com/2645743.html


ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 3806





 показать весь комментарий
 
А у того черта нашли 24 квартиры с парком Мерседесов ХЗ как и откуда взявшихся, оно в наглую пришло в футболке "Мама любит скорость" И ЗЕкловуны что то заткнулись.не видят не слышат
 показать весь комментарий
 
 
панове, ви не забувайте, яка сволота подавала заяву-

Олександр Качура(мудло з гнiзда метверчука та петуШарiя) подав до правоохоронних органів заяву на депутатку Софію Федину через її висловлювання на адресу президента України Володимира Зеленського.
Про це Качура сказавжурналістам у понеділок у Києві перед засіданням парламентської фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я сьогодні подав заяву про вчинений злочин до правоохоронних органів, до Генпрокуратури і до ДБР", - сказав вінДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3156416

ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 668



 показать весь комментарий
 
 
мля((( Марусю, Садового тягають. Допу, Гепу, Беню, Ахметку ніхто не чипає. ото ****** починається.
 показать весь комментарий
 
 
дали буде...це Зе поки розминаеться...ось 9-го пидпише мир-отоди вже "розправе крила"...охвицийно... ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 5750
 показать весь комментарий
 
Только-что узнал по каналу Прямий, что Маруся была добровольцем на фронте в десантно-штурмовых войсках в разведке. В РАЗВЕДКЕ, Труба обосранная. А ты, быдло, где прятался от войны? Да, самое смешное, что говно-следаки из ДБР изъяли пластмассовый пистолет ее сына. Трубы, ты, быдло, привселюдно обосрался, шакал коломойского.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Две дуры в сласть погавкали, а тапер...????
 показать весь комментарий
 
алик-гавкаешь ты...овощ...а девчёнок в обиду не дадут...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нехай ця охєрєвша нацдурналістка Мотря Кулик поїде в США і там натякне щось в сторону Трампа, про гранати і про безсмертя. Або в Польщу. Або в Швецію. Або в Канаду. А через 40 років, якщо вийде з клітки, розкаже, як воно там.
 показать весь комментарий
 
Так ты тут про Порошенко аж усерался визжал, и обзывал, и в грязь топтал как только мог..и про США, Швецию что то не вспоминал. Что ты теперь то носом двулично закрутил когда твоего любимого клоуна обидели? Кстати когда назад в Украину дезертир??
 показать весь комментарий
 
 
Он экономический беженец или колбасный мигрант.
Дезертировал от зубожиння.
 показать весь комментарий
 
 
Дезертир твой папа. А сосед - молодец.))
А в Украину я сразу после Мальдив.
 показать весь комментарий
 
 
та ты шо...? тваего избранника "абидели"..?) приедь под ОП и устрой акцию "паддержки"...
может примут в "СН"... ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 8219
 показать весь комментарий
 
 
Происходящее в Украине всё больше напоминает будни в путинском Мордоре ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 5332 Скоро каждый день будут клепать по заказу "политические дела".
 показать весь комментарий
 
 
ЗеЛена шмаркля - це вже остання спроба кацапо-ординської кремляді зжерти Україну, перетворити її на сраний малороський округ вЯлікай раші-паРаші.
А ось наскільки це їм вдасться, наскільки далеко вони зможуть зайти з допомогою ЗеЛеної гниди, її шобли та тупих хАхлів-ЗеБілів - це вже залежить від нас усіх...
 показать весь комментарий
 
 
У Шмаркли все меньше шансов доставить свою тушку до ростова непатранной...
 показать весь комментарий
 
Коломойский потирает жирные ручонки: "Возмущайтесь,патриоты, вы нам не мешаете!"
Неплохо бы к 9 декабря подписать всенародную петицию, что Зеленский - марионетка.
Зеленскому доверия больше нет, потому что он предатель.
И с этими плакатами стоять все дни саммита в Париже - чтобы весь мир это видел.
 показать весь комментарий
Страница 9 из 9
<<<1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх