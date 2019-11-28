 Запуском "Северного потока-2" Германия способствует экономическому удушению Украины, - Юрий Витренко

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.
По словам Витренко, Германия с запуском газопровода лишает Украину роли главного транзитера российского газа в Европу.
"Речь не о том, что отнимет роль главного транзитера, а о том, что транзита через территорию Украины не будет вообще. С запуском "Северного потока-2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины. Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения - теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере - это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского Союза должна это осознавать", - заявил Витренко.
ДТЭК знаете такую компанию
С 2004 года после Оранжевого Майдана Рашка начала все эти проекты с СП и угрозы прекратить транзит былиипостояннл
Прошло 15 лет, за которые Украина ничего не сделала, чтобы себя обезопасить в этом смысле
Юля премьером была всего ничего
Это общая политика такая
Не, я не поддерживаю Меркель в этом вопросе насчёт СП, но так совершенно безглуздо ставить себя в зависимость от третьих стран - сохранят ли ФРГ и РФ транзит или не захотят
Заявил Коболев.
Значит не делала и не обезопасила себя от таких выкрутасов рф.
Так что голословный тролль тут ты.
Существенность исчисляется долей статьи доходов в общих доходам
Матчасть учи, валенок
На Западе учат экономикс, лаптеногий
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Ничего не делала в твоей глупой заднице, которая у тебя вместо головы.
Озолотимся
Украину будут иметь все кому не лень, Зе можно поздравить, нам токо и останется играть на пианино голыми ..., деторождаемым органом!
Что должно ещё случиться чтобы все эти нафтогазовские плакальщики перестали хныкать в рукав ?
Как у вас там, в бушах дела обстоят?
параша обокрала.
Европа предала.
Америке мы сами насрали...
Запуском "Северного потока-2" Германия способствует экономическому удушению Украины, - Юрий Витренко
Украина не будет перекрывать поток газа из РФ даже без договора о транзите, - Юрий Витренко
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Германия нас душит, но мы ей все равно будем помогать
Враги никогда не предают!