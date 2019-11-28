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 Политика Украины, За рубежом
  2013  73
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 Запуском "Северного потока-2" Германия способствует экономическому удушению Украины, - Юрий Витренко

Запуск газопровода "Северный поток-2" создает огромные угрозы экономике Украины.

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

По словам Витренко, Германия с запуском газопровода лишает Украину роли главного транзитера российского газа в Европу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не будет перекрывать поток газа из РФ даже без договора о транзите, - Витренко

"Речь не о том, что отнимет роль главного транзитера, а о том, что транзита через территорию Украины не будет вообще. С запуском "Северного потока-2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины. Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения - теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере - это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского Союза должна это осознавать", - заявил Витренко.

Источник: https://censor.net.ua/n3162241
 
   
 Топ комментарии
 
Газовая труба сыграла нехорошую роль в экономике Украины. Вместо того что бы развивать наукоемкие технологии, для повышения конкуренции своей продукции, она способствовала коррупции и казнокрадству.
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Ага меня тоже это напрягает
С 2004 года после Оранжевого Майдана Рашка начала все эти проекты с СП и угрозы прекратить транзит былиипостояннл
Прошло 15 лет, за которые Украина ничего не сделала, чтобы себя обезопасить в этом смысле
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Жэсть. Этот парень помнит что именно Германия и Франция выкрутили Пороху руки, заставив его подписать "минск" ? У них были все возможности потребовать от Путина прекратить валять дурака с "шахтёрами" и "таксистами", и вывести российскую армию с Донбасса. Но они предпочли надавить на Украину, когда у страны вообще практически не было армии.
Что должно ещё случиться чтобы все эти нафтогазовские плакальщики перестали хныкать в рукав ?
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БОЛЬШЕ ЧЕМ УКРАИНСКИЕ КРЫСЫ ЗА ЭТИ ГОДЫ "НЕЗАВИСИМОСТИ" удушения экономики страны никто не сделал.
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Затие урядФРНнадасть 500-800 тисяч євро гуманітарної допомоги Україні.
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Это ты Витренко и ублюдок Кобелев соросята душите Украину уже 5 лет, упыри падлы.
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Да ты шо?! Просто живу в Украине и переплачиваю за тарифы и товары из за этих ублюдков и их заокеанских хозяев.
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Ахметову вы переплачиваете а не Штаты содержите
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??? Где Ахметеов и где ГАЗ??? Ахметов это партнёр Порошенко по Роттердам +.
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Мадам, читайте правильно статью и понимайте тему.
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Так война же идёт ! Чего он хочет от страны-агрессора ?!
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Удар серйозний. Особливо для країни клоунів.
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Рашка себе как всегда серпом по одному месту, правильно
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і Північна Корея, і Україна не краща.
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Ставить в один рад сев Корею и Украину может только мордорский тролль.
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Ну, була б Україна з кращих, хоча б на рівні Болгарії - то я б рівняв з Німеччиною.
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Газовая труба сыграла нехорошую роль в экономике Украины. Вместо того что бы развивать наукоемкие технологии, для повышения конкуренции своей продукции, она способствовала коррупции и казнокрадству.
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Ага меня тоже это напрягает
С 2004 года после Оранжевого Майдана Рашка начала все эти проекты с СП и угрозы прекратить транзит былиипостояннл
Прошло 15 лет, за которые Украина ничего не сделала, чтобы себя обезопасить в этом смысле
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Такие как йуля ничего не давали делать
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А шо Юля
Юля премьером была всего ничего
Это общая политика такая

Не, я не поддерживаю Меркель в этом вопросе насчёт СП, но так совершенно безглуздо ставить себя в зависимость от третьих стран - сохранят ли ФРГ и РФ транзит или не захотят
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Украина в нескольких направлениях сделала всё чтобы себя обезопасить. А ты голословный тролль.
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Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, Источник: https://censor.net.ua/n3162241

Заявил Коболев.

Значит не делала и не обезопасила себя от таких выкрутасов рф.

Так что голословный тролль тут ты.
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любые доходы являются существенными. Это заявление- пустая болтовня, растущие доходы во внешней торговле намного превышают какой то там транзит.
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Нет не любые
Существенность исчисляется долей статьи доходов в общих доходам

Матчасть учи, валенок
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Существенность исчисляется заменой устаревшего дохода новыми и более высокими. Политэкономию учи, лапоть.
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Политэкономию лапти и учат 😁

На Западе учат экономикс, лаптеногий
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Лапоть, тебе надо давать упрощённые задачи соотвественно твоего развития. Цирюльник имел доход в год 30 рублей, затем забросил цирюльню, стал купцом с доходом 130 рублей в год. Судя твоей тупой "логике", он забросив цирюльню, ничего не сделал для улучшения доходов.
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Значит не делала и

==
Ничего не делала в твоей глупой заднице, которая у тебя вместо головы.
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"Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать"
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скорее всего из Расеи, сейчас там всерьёз обеспокоены нашествием английского языка в учебные заведения. Дескать, вместо покорных расеян растут прирождённые англосаксонцы, бегающие по митингам.
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Газовая труба сыграла отличную роль в экономике Украины. Угроза остановки транзита привела к развитию наукоемких технологий, ратификации евроассоциации, что способствовало повышению конкуренции продукции, растущей торговли со всем миром и получению дополнительных десятков миллиардов долларов выручки от растущего внешнего рынка.За первые 9 месяцев 2019 года Украина экспортировала товаров на общую сумму $33,03 млрд, на этом фоне потуги России к прекращению транзита выглядят плевком в ушедший поезд.
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И ввезла импорта более 37 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли за год 5-6 млрд $
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Дядя, отрицательное сальдо США - 54 миллиарда. Ты будешь это комментировать?
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А Меркельша все время говорит что на транзит не повлияет и что он сохранится это де дополнительные закупки
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А как так получилось что при зелебобике Украина потеряла транзит газа и не будет больше получать по 3 млрд $ за транзит в год? Зебилы где будете по 3 лярда в год брать? Запуском "Северного потока-2" Германия способствует экономическому удушению Украины, - Юрий Витренко - Цензор.НЕТ 8327
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Издадим книгу с комментариями и постами Ылиты и этот шедевр мудрости будем продавать за большие деньги
Озолотимся
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там где и учителя зарплату в 4000$, на панели!
Украину будут иметь все кому не лень, Зе можно поздравить, нам токо и останется играть на пианино голыми ..., деторождаемым органом!
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Зелебобик тут непричём. Это всё началось задолго до зелебобика. Эти вопросы нужно было решать ещё при Юще, когда РФ ещё не приступила к строительству СП-1. Уже тогда нужно было осознать, что рано или поздно наш транзит накроется медным тазом и начинать жёстко действовать в отстаивании наших национальных интересов. Уже тогда нужно было начинать кричать "караул" и что-то решать, чтобы похерить эту тему с российскими газовыми потоками в обход Украины. Но разве с такими баранами президентами и чиновниками, для которых девиз "После нас хоть потоп" - жизненное кредо, можно было рассчитывать на какие-то позитивные перспективы для страны ?
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Один только западный рынок масла даёт 3 млрд в год.Такого до Порошенко не было..
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Если этот поток будет все равно, даже вопреки здравому смыслу, вопреки обещанным санкциям для рашки , вопреки заверениям в дружбе запада, то что будет с нами? Ответ простой. А ничего с нами не будет. Будет потеряна и перерезана последняя практически веревка, связывающая нас с Рашкрй. И это очень хорошо. Многие государства не имеют никакой трубы, и живут прекрасно. Нужно избавляться поскорей от иллюзий и двигаться дальше. Изыскивать средства , а здесь поле непаханое, начиная от борьбы с коррупцией и до самых банальных новых договоров со Штатами, например.
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Двигаться дальше, изыскивать средства, бороться с коррупцией... новые договоры со Штатами бла-бла-бла... Ну пойди найти ежегодные три миллиарда. А ещё не забудь поинтересоваться внешним долгом страны... Двигаться дальше... Куда там двигаться ? Уже так продвинулись, что дальше некуда. Сейчас эти дятлы ещё землю продадут и гаплык остаткам независимости и самостоятельности. Приплыли. Ах ну да, у нас ведь всегда остануться наши великолепные песни, гимны, лозугни... Ну и конечно вышиванки... Куда ж без них...
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Жэсть. Этот парень помнит что именно Германия и Франция выкрутили Пороху руки, заставив его подписать "минск" ? У них были все возможности потребовать от Путина прекратить валять дурака с "шахтёрами" и "таксистами", и вывести российскую армию с Донбасса. Но они предпочли надавить на Украину, когда у страны вообще практически не было армии.
Что должно ещё случиться чтобы все эти нафтогазовские плакальщики перестали хныкать в рукав ?
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Говорят, что доллар рухнул...
Как у вас там, в бушах дела обстоят?
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Что должно ещё случиться чтобы все эти нафтогазовские плакальщики перестали хныкать в рукав ?... должна случиться ВЕСНА
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ваши шаги по петле газовой кацапской сами сделают свое дело и без Потока.
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Мало кто задумывался, почему низкий уровень жизни в тропических странах, где климат более благоприятный для жизни, чем в регионах с суровым климатом. Потому что кокосы сами не падают в рот и нужно тренировать мозги без этого обходиться. Пора нам перестать быть банановой республикой и унижаться перед Западом, типа защитите нашу трубу.
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Куда ж теперь нам податься?
параша обокрала.
Европа предала.
Америке мы сами насрали...
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Нахєра нам таких переговорників, як Німеччина і Франція. Це ж, виходить троє проти одного
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просрал все единственная польза от зельца это трусы и унитазы остальное предательство,смотрю на него,а перед глазами пианист
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юра как мама? Как её борьба с НАТО и тд?
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А не противно брать деньги у страны-агрессора? И вообще, сколько можно молиться на эту трубу? Мы таким образом Рашке уподобляемся. Не?
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Деньги от продажи газа Путин использует не для поднятия благосостояния своего народа. На эти деньги Путин ведет свои захватнические войны, убивает грузин, украинцев, готовит план захвата Юга Украины. На эти деньги вооружает свою армию и готовится к войне. В это время Германия поддерживает строительство СП2, укрепляет Путина, продолжает его финансировать. Местные украинские предатели хотят продолжать транзит российского газа без всякого договора, без согласования цены на транзит, то есть тоже предают Украину и помогают агрессору. Единственная надежда это на патриотов, разных волонтеров Украины и на поддержку США.
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Добавлю. Путин проводит масштабные военные учения в Крыму с применением различного нового вооружения, показал американской группе военных ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, то есть полным ходом готовится к войне. В это время Европа только и озабочена, как достроить СП2. Судьба Украины ее не интересует. Местные предатели тоже помогают Путину, хотят продолжать транзит российского газа без всякого договора, без согласования цены на транзит, чтобы дать время достроить СП2. Украина в опастности.
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Сказано в один день:


Запуском "Северного потока-2" Германия способствует экономическому удушению Украины, - Юрий Витренко



Украина не будет перекрывать поток газа из РФ даже без договора о транзите, - Юрий Витренко

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Германия нас душит, но мы ей все равно будем помогать
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Німеччина та Західна Європа вже повністю лягла під Московію, сіла на газову голку повністю і виконує всі її забаганки. Бабло рулить. Західний світ своїми діями щодо повернення до засідань в агресора Росії, будівництво Північного потоку 2, інвестицій в Московію ... поправ всі принципи демократії, честі, совісті, справедливості сприяє тероризму. Європа веде себе як остання повія, продала свою душу і тіло варвару за тридцять сірібряників, Європо, вІд вас тхне "ватою", ганьба. Скоро ввійдете окремою областю в склад Московії.
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Предают всегда только друзья.
Враги никогда не предают!
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Задача для первого класса из области экономической грамотности. Производитель ведет переговоры с двумя дистрибьюторами о поставке товара. Дистрибьюторы понимают, что заключение контракта для них очень выгодно (позволит заработать 2-3 млрд дол в год). Производитель озвучил свои условия дистрибьюторам. Один из них, выслушав все, сказал - "ГУТ". А второй - "ПНХ, я на тебя еще в суд подам и вообще ты мне должен". Спрашивается: 1. Какому из дистрибьюторов производитель скажет - ГУТ, а какому - ПНХ? 2. Зачем второй дистрибьютор намеренно отказывается от контракта?
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Задача для идиота - к тебе пришли в дом, обокрали, изнасиловали твою жену, а потом предлагают стать дистрибьютором имени обокравших и насиловавших.
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Ну или так. Но только не тебе предлагают. А ты упрашиваешь их.
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Бундестаг зарплату получает в кассе « Газпром» «русского» Миллера.
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