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 Политика Украины
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 США планируют сократить финансирование НАТО и направить деньги на поддержку Украины, - CNN

В следующем году Белый дом собирается "символически" сократить финансирование НАТО, а сэкономленные средства передать Украине и Грузии.

О таком плане CNN рассказали осведомленные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Сейчас доля США в общем бюджете Альянса - около 22%, но у американского президента Дональда Трампа якобы стремятся сократить вклад примерно до 16% - почти до уровня Германии (14,8%). Образовавшийся дефицит, рассчитывают в Белом доме, покроют другие страны Альянса.

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"Это в значительной степени символический шаг, поскольку прямой бюджет НАТО относительно невелик - около $2,5 млрд, и он отделен от национальных оборонных бюджетов, которые, как рекомендует НАТО, должны составлять не менее 2% ВВП (выполняют только восемь из 29 членов НАТО)", - сообщает CNN.

Один из представителей Пентагона заявил, что сэкономленные США деньги помогут профинансировать другие американские военные усилия и меры безопасности в Европе, включая программы поддержки стран-союзников, не входящие в НАТО, - Украины и Грузии, "поскольку они находятся на передовой противостояния с Россией в Восточной Европе", - отмечает CNN.

Источник: https://censor.net.ua/n3162240
 
   
 Топ комментарии
 
США планируют сократить финансирование НАТО и направить деньги на поддержку Украины, - CNN - Цензор.НЕТ 3390

1) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.

Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.

И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.

Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.

Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.

Никита Соловьев, ДемСокира.

Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
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нам нужна прямая военная помощь в размере не менее 1 млрд баксов/в год..
обращаю внимание: не деньгами, а техника, вооружение, обучение, и жесточайший контроль со стороны Пентагона и Госдепа..
иначе, наши Юзики и Сивохи похерят это дело..
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Портянка рулить. Зебілам слава.
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Пока рыжий рулит все будет реально только на пользу кацапни
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США планируют сократить финансирование НАТО и направить деньги на поддержку Украины, - CNN - Цензор.НЕТ 3390

1) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.

Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.

И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.

Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.

Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.

Никита Соловьев, ДемСокира.

Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
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СОКИРА ШОУ. Ми знайшли (...) докази того, що керівник ДБР Роман Труба та суддя Печерського суду Білоцерківець, який посадив в тюрму генерала Марченка, ходять у один і той самий бордель, які, як ми чули, заборонені законом (хоча й дарма). Причому Білоцерківець витрачає на повій більше грошей, ніж заробляє.

відео на фейсбуці

Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.
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Ну так народ їх підтримують - халява. В одному борделі й познайомились, в одному ліжку. Труба зняв Білоцерківця, а Білоцерківець - Трубу. Тому й бюджет у них спільний.
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Трампу знадобився привід для розвалу НАТО,і він його знаходить.
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Невже. Аж не віриться. Дійшло що допомагати треба тим хто реально воює з козлорилими.
Хоча може це тільки із за імпічменту.
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нам нужна прямая военная помощь в размере не менее 1 млрд баксов/в год..
обращаю внимание: не деньгами, а техника, вооружение, обучение, и жесточайший контроль со стороны Пентагона и Госдепа..
иначе, наши Юзики и Сивохи похерят это дело..
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что как свиньи Пети тоже тырить могут денюшку ?
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Еще спрошу: почему сокращают персонал на аэродроме в Прилуках?
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Це вже не аргумент. Після "питяння металобрухту" та "за спіной президент" - зрозуміло, що вони однакові. Шукайте щось до чого щє не опустилася "молода команда".
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Минуточку.
Владимир Александрович президентствует уже больше 6 месяцев, давно новый Кабмин и новый Министр Обороны, так кто сейчас "зарабатывает деньги на войне"?
Почему сокращают военный персонал на аэродроме в Прилуках (пишут, что сократили больше 100 человек)?
Так на кого работает Квартал?
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Иначе и быть не может.
Как показал вояж Владимира Александровича в страны Балтии, все, что Кварталу могут дать - это велосипед (что означает "катись отсюда").
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Уперше це чую. CNN продовжує пробивати дно брехні. І почалось усе це з часів обрання Обами. І не знаємо коли закінчиться
🤔
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CNN, конечно, "соврет - не дорого возьмет". но лично я бы увеличение прямой, адресной военной помощи Украине только приветствовала.
Кварталу - велосипеды (можно, трехколесные), а армии - вооружение и тех. помощь.
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це поки що бла-бла-бла, подивимось за діями...
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це поки що бла-бла-бла, подивимось за діями...
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Це ж треба...
Аби щелене чмо не просалило всі бабки.
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сэкономленные США деньги помогут профинансировать другие американские военные усилия и меры безопасности в Европе, включая программы поддержки стран-союзников, не входящие в НАТО, - Украины и Грузии, "поскольку они находятся на передовой противостояния с Россией в Восточной Европе", - отмечает CNN.
Правильно, должна быть справедливость, от НАТО толку мало и это не ЕС находится на передовой, а Украина.

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