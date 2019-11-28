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 Политика Украины, За рубежом
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 ЕС должен постоянно говорить об оккупации Россией части Украины, - евродепутат Фотыга

Евросоюз добивается успеха в собственной политике Восточного партнерства, но некоторые проблемы стран-партнеров вызывают глубокую обеспокоенность, в частности, продолжающаяся оккупация Россией части Украины.

Об этом в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента в ходе слушаний относительно перспектив Восточного партнерства заявила депутат от Польши Анна Фотыга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЕС должен постоянно говорить об оккупации Россией части Украины", - заявила евродепутат.

Она отметила, что безоговорочно поддерживает усилия стран-партнеров на Востоке Европы, но в этой ситуации, по крайней мере, две вещи остаются стабильными. Первая - это стремление общества в этих странах приближаться к Западу и быть с ним. Вторая – желание России этого не допустить, дестабилизировать и покорить эти страны.

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"Несмотря на успех нашей политики (Восточного партнерства. - Ред.) и все наши усилия, все еще существуют очень тяжелые проблемы, которые мы должны поднимать. Украина все еще находится под оккупацией. Порты Азовского моря остаются заблокированными, и украинские заключенные все еще сидят в тюрьмах в России и на (на оккупированных территориях. - Ред.) востоке Украины", - подчеркнула европейский политик.

Источник: https://censor.net.ua/n3162239
 
   
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хорошо бы не только говорить,а и реально действующими санкциями подкреплять
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С какого препугу?Президент Украины,за шесть месяцев,НИ РАЗУ,об этом не сказал,а они должны?
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