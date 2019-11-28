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 Политика Украины
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Все про:здравоохранение (258) медицина (1890) Зоряна Скалецкая (52)

 В каждой области Украины появится госпитальный округ, - Скалецкая

Правительство на заседании 27 ноября приняло решение о создании в каждой области одного госпитального округа — для оптимизации сети медицинских учреждений.

Об этом в эфире "Нині вже" ("Прямо сейчас") на hromadske заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что некоторые области сразу решили делать один госпитальный округ на регион, в других объединялись несколько районов.

"После довольно долгих экспертных и других обсуждений и решений, в том числе после согласований с регионами, было принято решение, что все-таки лучший способ — рассматривать маршрут пациента, куда ему ехать, как направлять, какая есть возможность организации всех видов услуг, доступных для пациента — это госпитальный округ на область", — сказала министр.

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Скалецкая отметила, что это позволит определить маршрут пациента и "посмотреть", как будет выглядеть сеть заведений.

"И таким образом мы будем видеть, где нам еще нужно доинвестировать на оборудование по определенным государственным программам. Например, у нас запланировано в бюджете на следующий год из специального фонда строительство 25-30 современных приемных отделений экстренной медицинской помощи с необходимым оборудованием и возможностями", — рассказала она.

Министр уточнила, что Минздрав будет смотреть, где в первую очередь необходимо эти отделения создавать.

Процесс создания госпитальных округов в Украине стартовал в 2017 году, он призван оптимизировать количество и качество государственных медицинских учреждений и улучшить систему медицинского обеспечения страны.

Создание таких округов должно упорядочить медицинскую сеть, чтобы у пациента был гарантированный доступ — физический и временной — к качественной услуге в любой сфере базовой медпомощи. Это должно способствовать эффективному расходу государственных средств, чтобы, например, в районах не было больниц с идентичными функциями, и они не простаивали пустыми.

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Сортировать госпитальные округа должны по двум принципам: во-первых, должна быть обеспечена доступность гражданина к качественной помощи, во-вторых, заведения, где предоставляется эта помощь, должны иметь надлежащую нагрузку, чтобы поддерживать надлежащую квалификацию медицинских специалистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3162238
 
 
 Топ комментарии
 
Ти обрав зеленого шкряка, ось і радій тепер що медицину реформують юрЬІстЬІ.
У кожній області України з'явиться госпітальний округ, - Скалецька - Цензор.НЕТ 5632
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проблема в том, что они областные больницы просто переименуют в госпиталь! строить нового они не хотят и не будут. но при этом закроют ряд больниц более мелких... крутая реформа
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С нынешними ценами на проезд и расстоянии до этих госпиталей украинцы будут проклинать этих еврореформаторов.
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на українську мову то не перекладається. То що, сімейні лікарі відміняються?
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Ну як буде тобі зле, грипом захворієш - то викликай відразу юриста. А можна й милицію й адвоката - скажи, що ти клоун, хочеш в СІЗО.
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Ти обрав зеленого шкряка, ось і радій тепер що медицину реформують юрЬІстЬІ.

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Медреформа Супрун передбачала один шпиталь на 5 районів, в Одеській області 25 районів і мало бути 5 шпиталів, а тепер буде один шпиталь. Відстань від віддалених сіл Одеської області до Одеси більше 300 км, як можна робити один шпиталь на таку область? Тоді потрібно поділити Одеську область на кілька областей!
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Яке оптимістичне слово оптимізіція...Залишити 1-5 лікарень на область, і вистачить. Хто не встиг проїхати по найкращих у світі українськиїх дорогах 100-200 км до лікарні, той у власній смерті винний сам.
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а не проще домашнему врачу при госпитализации самому иметь контакт с больницами на наличие свободных мест и не связанных с зоной проживания. Так само и скорая должна отправлять не по месту жительства, а по наличию свободных мест. Больной же может отказаться от больницы, если ее обслуживание не соответствует качеству. Так же и со всеми анализами, МРТ и пр. Оборудовать можно и сарай, а вот качество и профессионализм нельзя заменить аппаратами.
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проблема в том, что они областные больницы просто переименуют в госпиталь! строить нового они не хотят и не будут. но при этом закроют ряд больниц более мелких... крутая реформа
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Эти человекообразные существа не знаю, что значит строить. Они хорошо понимают только "распилить" заработанное другими.
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Для "Объекта" тоже нужен свой отдельный медицинский округ. Судя по тому, что там с утра тусуется скорая спец. назначения, визит клиента в Прибалтику прошел успешно.
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Интересно было бы знать мнение населения Украины о всей этой тупоголовой быдлоте во власти. Причем, цвет (зе...) и вкусовые предпочтения (ро...) не имеют особого значения. Мы же не покупаем за свои кровные в магазине, образно говоря, тухлятину, так зачем же мы позволяем получать немалые зарплаты и жировать на наших налогах этому скоту во власти? Не пора ли их таки натурально пересадить на велосипеды? Да и сократить раза в четыре эту срань давно пора. Уверен на все сто, что на необитаемом острове это стадо вымрет максимум через месяц. И таки да, какого х@ра медициной занимается мало того, что приглуповатое существо, так еще и без профильного образования?
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Ну, просто потрібно конституційно закріпити витрати на весь адмінапарат не більше 2% ВВП. Хочуть отримувати більші зарплати, хай піднімають економіку.
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Як показує історія останнього десятиліття рівень оплати праці ніяк не впливає ні на якість роботи, ні на доброчесність. Це, в черговий раз підтвердило працю Макса Вебера "Протестантська етика та дух капіталізму" написану ще в кінці 19 сторіччя.
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С нынешними ценами на проезд и расстоянии до этих госпиталей украинцы будут проклинать этих еврореформаторов.
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яке відношення до Європи має цей бордель, який триває третє десятиліття? Це, не єврореформатори, а афрореформатори. Це, африканська система медичного обслуговування, яка будується там де взагалі ніколи не було ніякого медобслуговування крім шаманів.
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Іншими словами, медицина будується не з розрахунку на людину, а на кошти в бюджеті. Це, як зі школами- закрили три школи, зігнали по 40 учнів в один клас і хоч трава не рости. Нікого не іпе що, вчитель навіть теоритично не здатен чогось навчити таку араву, а весь час витратить на підтримання хоч якогось ладу в класі. Так і з лікарнями буде.
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