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 Политика Украины
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 Украина не будет перекрывать поток газа из РФ даже без договора о транзите, - Юрий Витренко

Заинтересованные стороны могут быть спокойны: Украина не собирается перекрывать вентиль газа ни при каких неблагоприятных обстоятельствах. Даже если договор о транзите до конца года не будет заключен.

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссілкой на zn.ua.

На вопрос о том, не является ли предложение закачивать российский газ в подземные хранилища в Украине запугиванием, Витренко ответил: "Чтобы всех успокоить — Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: "Мы перекрываем вентиль". Нет у нас такого. Мы просто говорим — не переживайте".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дедлайн для заключения контракта на транзит российского газа через Украину - 13 декабря, - Юрий Витренко

По его словам, в случае, если газ будет поступать на территорию Украины без соответствующего контракта, мы не будем "перекрывать вентили, прекращая поток газа". Вместо этого газ из России будет закачиваться в подземные хранилища.

"Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда владелец с соответствующими документами скажет этот газ направить", — сказал Витренко.

Источник: https://censor.net.ua/n3162237
 
   
 Топ комментарии
 
...если газ будет поступать на территорию Украины без соответствующего контракта, мы не будем "перекрывать вентили...

Вообще-то это называется - контрабанда. Перемещение товара через границу без соответствующих документов.
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Будете волонтьорити для Європи? А вона будує ПП-2 і болт клала на вас.
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что пукину и надо, пол годика перетерпят, а потом ПНХ.
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Будете волонтьорити для Європи? А вона будує ПП-2 і болт клала на вас.
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Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда владелец с соответствующими документами скажет этот газ направить", - сказал Витренко.
Де тут написано «будем волонтьорити» ?
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ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ГНИДА!!! Кацапам это и надо ровно до запуска СП-2.Нас сдают с потрохами ,точнее продают
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...если газ будет поступать на территорию Украины без соответствующего контракта, мы не будем "перекрывать вентили...

Вообще-то это называется - контрабанда. Перемещение товара через границу без соответствующих документов.
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Мы ничего не контрабандируем. У нас есть труба, и поставщик газа чегото толкает в эту трубу газ без заключения договора на транзит. Чего он это делает, кто его знает. Мы складуем газ на склад, пусть временно полежит там, а там посмотрим, или договор заключат, а нет так себе в зачет причитающегося по решениям судов заберем.
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Так им просто счёт выставят и всё. там же есть какая-то норма, подразумевающая возможность использования системы трубопровода на общеевропейских правилах.
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Это называется - Тупость. Или он думает, что вентиль находится только на территории Украины？И газ, как в сообщающихся сосудах потихому сам потечет в нащу Трубу？😀😀😀😀😀😀
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и это правильно! качайте газ за счёт зебилов. Украина не будет перекрывать поток газа из РФ даже без договора о транзите, - Витренко - Цензор.НЕТ 2097
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Будут качать газ за счёт дебильных 73%, и они об этом не поймут, потому что они дятлы
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Филантроп блин. А кто заплатит за это?
Он с Коболевым со своих премий за выигранный Стокгольмский арбитраж?
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В заплату можем взять часть того газа который закачают без договора на транзит
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А потом плешивый недофюрер будет рассказывать гейропейцам "как хохлы газ тырят".
И что нужен еще и северный поток-3 строить.
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Когда у тебя вражье майно лежит и еще вдобавок вражина решения судов не выполнил это
помоему неплохо. Посмотрим
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Ага, тоесть по факту будет транзит без всякого договора и оплаты, вот молодцы.
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Никакого транзита. Газ полежит на складе
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А почитать слабо, компания из ЕС предоставит договор о покупке газа и газ перекачают куда скажут, это тот же транзит.
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Неа. Просто криво, как тут часто есть написано. Нам все равно кто купил, у нас договор с владельцем газа и мы его транзитируем куда скажет владелец. Договора на транзит нету а газ суют в трубу? Значит складываем на склад до выяснения. Читай вынимательно
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Зеленский много подароков что то делает для путина.. то территории сдал, то газ бесплатно будет перекачивать
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что пукину и надо, пол годика перетерпят, а потом ПНХ.
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"...Україна не перекриватиме потік газу з РФ навіть без договору про транзит..."
===
Захід не виконуватиме свої зобов'язання щодо гарантій територіально цілісности України навіть маючи договір.
---
Прогинайтеся далі.
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А смысл тогда рф заключать договор и платить за транзит когда можно не платить

Разве что потом отсудить оплату за оказанный транзит
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Да вы лохи конкретные. Вас иметь будут всегда.
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Только не Украина, а от имени Украины предатели Украины хотят и дальше сдавать интересы Украины. А это есть государственная измена, предательство.
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ну и зачем обещать спокойствие кацапии? Она не может быть партнером ни в одном проекте, тем более спокойным. При таких военных отношениях надо быть холодными и расчетливыми, а не носки врагу стирать.
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На території України немає кранів для перекриття газу, всі вони знаходяться за її межами.
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Витренко -полный идиот. Будем работать на Московию, как всегда бесплатно.
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Хай качают на 3 льярда зелени.. в счет долга. А там посмотрим.
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Если мне без всякого оформления принесут чужой заказ на коньяк и черную икру, то я его направлю в свои собственные внутренние хранилища, а потом:
""Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить это, куда владелец с соответствующими документами скажет это направить"
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Т.е. никто не будет отвечать за не заключение договора о транзите газа, и все останутся при должности и зарплатах, как и раньше .
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звичайно україна не буде перекривати вентиль бо це зробить росія.
таке враження що оці заяви як на мене дуже самовпевнені ну що в нас "сильна позиція" розраховані на внутрішнього споживача ну на не дуже компетентного.

звичайно що зеленський буде вести газові переговори з путіним. і можливо за це буде "получати" як тимошенко колись.
на цій темі добре "нагріли руки" її опоненти політичні спекулянти ющенко, янукович і порошенко, коли розказували що високі тарифи це через "ганебні газові контракти тимошенко."
до речі ті хто радив колись в грудні 2008 ющенку що 250 $ це дорого можливо і розказують про наші "сильні позиції" зараз.
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Та Україна і не може перекрити бо, всі крани знаходяться за межами України. Єдине що може зробити Україна це, виключити насосні станції, які підтримують необхідний тиск в трубі.
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Realno jest EC pravilo i formula po nej mozno podcytat skolko ruskim nado budet platyt za tranzit operatoru.Tut vsio podcytano Україна не перекриватиме потік газу з РФ навіть без договору про транзит, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3880Realo tut po formule ukazyvajet skolko mozet imet doxod operator ,putler vet govoril po EC pravilam.
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плять, читайте что написано!
газ не будем перекрывать, а будем закачивать в СВОИ хранилища!
и только ПОСЛЕ....
Ни читать не умеют, ни красоту игры оценить не в состоянии!
Козломордые нам еще потом кроме транзита за хранение будут должны!
А Европа никуя не получит, пока контракта не будет
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