 Украина не будет перекрывать поток газа из РФ даже без договора о транзите, - Юрий Витренко

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссілкой на zn.ua.
На вопрос о том, не является ли предложение закачивать российский газ в подземные хранилища в Украине запугиванием, Витренко ответил: "Чтобы всех успокоить — Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: "Мы перекрываем вентиль". Нет у нас такого. Мы просто говорим — не переживайте".
По его словам, в случае, если газ будет поступать на территорию Украины без соответствующего контракта, мы не будем "перекрывать вентили, прекращая поток газа". Вместо этого газ из России будет закачиваться в подземные хранилища.
"Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда владелец с соответствующими документами скажет этот газ направить", — сказал Витренко.
Де тут написано «будем волонтьорити» ?
Вообще-то это называется - контрабанда. Перемещение товара через границу без соответствующих документов.
Он с Коболевым со своих премий за выигранный Стокгольмский арбитраж?
И что нужен еще и северный поток-3 строить.
помоему неплохо. Посмотрим
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Захід не виконуватиме свої зобов'язання щодо гарантій територіально цілісности України навіть маючи договір.
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Прогинайтеся далі.
Разве что потом отсудить оплату за оказанный транзит
""Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить это, куда владелец с соответствующими документами скажет это направить"
таке враження що оці заяви як на мене дуже самовпевнені ну що в нас "сильна позиція" розраховані на внутрішнього споживача ну на не дуже компетентного.
звичайно що зеленський буде вести газові переговори з путіним. і можливо за це буде "получати" як тимошенко колись.
на цій темі добре "нагріли руки" її опоненти політичні спекулянти ющенко, янукович і порошенко, коли розказували що високі тарифи це через "ганебні газові контракти тимошенко."
до речі ті хто радив колись в грудні 2008 ющенку що 250 $ це дорого можливо і розказують про наші "сильні позиції" зараз.
газ не будем перекрывать, а будем закачивать в СВОИ хранилища!
и только ПОСЛЕ....
Ни читать не умеют, ни красоту игры оценить не в состоянии!
Козломордые нам еще потом кроме транзита за хранение будут должны!
А Европа никуя не получит, пока контракта не будет