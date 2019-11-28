 Украина не будет перекрывать поток газа из РФ даже без договора о транзите, - Юрий Витренко

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссілкой на zn.ua.

На вопрос о том, не является ли предложение закачивать российский газ в подземные хранилища в Украине запугиванием, Витренко ответил: "Чтобы всех успокоить — Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: "Мы перекрываем вентиль". Нет у нас такого. Мы просто говорим — не переживайте".

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По его словам, в случае, если газ будет поступать на территорию Украины без соответствующего контракта, мы не будем "перекрывать вентили, прекращая поток газа". Вместо этого газ из России будет закачиваться в подземные хранилища.

"Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда владелец с соответствующими документами скажет этот газ направить", — сказал Витренко.