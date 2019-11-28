 США будут работать, чтобы заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства, - заявление Госдепартамента перед нормандским саммитом

Заявление Госдепартамента США зачитала пресс-секретарь ведомства Морган Ортегус, передает Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты уверяют в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в нормандской формате 9 декабря с участием Украины, Франции, Германии и России - первой такой встречи с 2016 года. Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и в дальнейшем заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениями и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом. Это было бы первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - говорится в заявлении.
"В течение последних недель Президент Украины Зеленский делал осторожные, но нелегкие шаги на пути к миру и реформам, которые включают: дипломатические контакты для продвижения мирного процесса; содействие разведению сил вдоль линии разграничения; укрепление верховенства права; создание более благоприятного инвестиционного климата; и благоустройство оборонного сектора Украины. США приветствуют Украину с введением реформ, необходимых для ее долгосрочной безопасности и процветания. Соединенные Штаты поддерживают Украину в том, как она движется вперед на пути к мирным переговорам", - резюмировали в Госдепе США.
Украина так и не подала апелляцию на разрешение прокладывать СП-2, истек последний день на её подачу.
І тепер за столом переговорів сидять не Англія та США, а друзі ***** німечсина і франція.
Претензі не до США, а до тодішньої влади в Украні, що погодилася на "пам'ятку". Утім, я не переконаний, що якби тоді вдалося підписати справжні гарантії, США та инші в умова кацапської агресії дотрималися б свого слова.
Я пам'ятаю, що єдиною партією, яка тоді вимагала вступ України до НАТО в обмін на ЯЗ, був Конгрес українських націоналістів. Але хіба міг теперішній маразматик, а тоді президент України комуно-Кравчук піти на таке?
За останні п'ять років реальні доходи населення впали на 11%.
Омерега лютует, да, коцсапы ???