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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (992) США (15835) нормандская четверка (809)

 США будут работать, чтобы заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства, - заявление Госдепартамента перед нормандским саммитом

Перед встречей лидеров нормандской четверки США выразили поддержку Украине в том, как она "движется вперед на пути к мирным переговорам".

Заявление Госдепартамента США зачитала пресс-секретарь ведомства Морган Ортегус, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты уверяют в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в нормандской формате 9 декабря с участием Украины, Франции, Германии и России - первой такой встречи с 2016 года. Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и в дальнейшем заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениями и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом. Это было бы первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - говорится в заявлении.

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"В течение последних недель Президент Украины Зеленский делал осторожные, но нелегкие шаги на пути к миру и реформам, которые включают: дипломатические контакты для продвижения мирного процесса; содействие разведению сил вдоль линии разграничения; укрепление верховенства права; создание более благоприятного инвестиционного климата; и благоустройство оборонного сектора Украины. США приветствуют Украину с введением реформ, необходимых для ее долгосрочной безопасности и процветания. Соединенные Штаты поддерживают Украину в том, как она движется вперед на пути к мирным переговорам", - резюмировали в Госдепе США.

Источник: https://censor.net.ua/n3162235
 
   
 Топ комментарии
 
Наші уроди замість будапешстського формату вибрали нормандський та срані мінські угоди.
І тепер за столом переговорів сидять не Англія та США, а друзі хуйла німечсина і франція.
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вибачайте, а як можна кацапів змусити щось виконувати, якщо вплив сьогоднішніх санкцій на орду близько -0,2% від річного ВВП..? США будут работать, чтобы заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства, - заявление Госдепартамента перед нормандским саммитом - Цензор.НЕТ 8570
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Оператор Nord Stream 2 AG может приступить к прокладке датского участка газопровода «Северный поток - 2» ввиду вступления в силу разрешения властей страны. Об этом сообщает пресс-служба Датского энергетического агентства (DEA).
Украина так и не подала апелляцию на разрешение прокладывать СП-2, истек последний день на её подачу.
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А как там, всё-таки, насчёт Будапештского меморандума?
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Наші уроди замість будапешстського формату вибрали нормандський та срані мінські угоди.
І тепер за столом переговорів сидять не Англія та США, а друзі ***** німечсина і франція.
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Меморандум -- це пам'ятка. Вони пам'ятають, що було щось таке.
Претензі не до США, а до тодішньої влади в Украні, що погодилася на "пам'ятку". Утім, я не переконаний, що якби тоді вдалося підписати справжні гарантії, США та инші в умова кацапської агресії дотрималися б свого слова.
Я пам'ятаю, що єдиною партією, яка тоді вимагала вступ України до НАТО в обмін на ЯЗ, був Конгрес українських націоналістів. Але хіба міг теперішній маразматик, а тоді президент України комуно-Кравчук піти на таке?
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Договор от слова говор, особенность произношения. Не надо транслировать глупость что суть документа зависит от слова от которого оно произошло. Суть документа записана в самом документе и подписавшие подтверждают что ознакомлены и согласны с изложенным в документе своими подписями.
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От на біса Ви пишете дурниці? Адже самі є транслятором дурниць. В меморандумі (пам'ятці, тому й називається так, а не инакше) не прописані жодні дії сторін в разі порушення територіальної цілісности України. Тому в ситуації, що склалася, кожний робив те, що вважав за потрібне: одні висловили "стурбованість", инші "глибоку стурбованість", а ще инші просто стали схиляти Україну до переговорів. США, скажімо, через чотири роки надали Джавелини без права застосування на свій розсуд. Тобто: "пам'ятку" всі пам'ятають та щось роблять, хоча "пам'ятка" жодних конкретних кроків чи термінів для цих кроків не вимагає. США, скажімо, можуть хоч 100 років вимагати від кацапії облишити Україну у спокої. На те й "меморандум"
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вибачайте, а як можна кацапів змусити щось виконувати, якщо вплив сьогоднішніх санкцій на орду близько -0,2% від річного ВВП..?
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Простите, а где с этими цифрами можно ознакомиться?
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Спасибо. Оттуда же:
За останні п'ять років реальні доходи населення впали на 11%.
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там есть один очень меткий коммент, относительно того, что куйлу глубоко насрать на то, как живут его алени..силовики откормлены и готовы всех несогласных порвать..СМИ трубят шо скажут..
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Паходу, казламордых будут продолжать пороть плетьми на госдеповской конюшне до кровавых соплей... США працюватимуть, щоб змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов'язання, - заява Держдепартаменту перед нормандським самітом - Цензор.НЕТ 4621
Омерега лютует, да, коцсапы ??? США працюватимуть, щоб змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов'язання, - заява Держдепартаменту перед нормандським самітом - Цензор.НЕТ 1594
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В старой Европе прижилась многовековая традиция предавать своих соседей, невзирая на всякие союзы, договорА взаимопомощи при агрессии,.... "Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру. Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. Человеческая шкура стала флагом Европы. ФлагИ раскрашены по-разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры" - КУРЦИО МАЛАПАРТЕ , современник Оруэла… так же заглянувший в бездну человеческого.... естества. Такой же… пессимист… Рекомендую почитать его книгу "Бал в Кремле" - события 30-х годов: репрессии, голодоморы, а совдеповская "элита"... как наша теперешняя или европейская... будто это какая-то виртуальная геополитическая игра, а не судьбы народов… Только теперешних не увозят ночью и не растреливают на рассвете...
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Україна добровільно віддала третю за кількістю боєголовок атомну зброю на планеті заради безпеки у світі, отримавши натомість папір під назвою "меморандум", який гарантував територіальну цілісність з боку Росії, Великої Британії і США", .Але в підсумку жоден меморандум не завадив Росії анексувати Крим. Значить потрібно повернути нашу бомбу. ВІДДАЙТЕ НАШУ БОМБУ. І нам не потрібні ніякі формати нормандські, будапештські, толку від них ніякого одне БЛА -БЛА- БЛА.
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На Парижском саммите будет решаться главньій вопрос - вьівод российских войск и вооружений с украинского Донбасса. Поддержка США очень пригодится , те же разведданньіе со спутников и регулярньіх облетов ОРДЛО стратегическими разведчиками-беспилотниками. Сотни российских танков , САУ , БТР и БМП с артсистемами от них не спрячешь.
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