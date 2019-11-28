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 Политика Украины
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 ГБР расследует потерю материалов по делам Майдана, - Труба

Государственное бюро расследований расследует исчезновение части материалов одного из дел по событиям Революции Достоинства.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"ГБР расследует производство по факту неправомерных действий относительно потери материалов уголовного производства. Обстоятельства будут выяснять следователи", - рассказал он.

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Труба также отметил, что 27 ноября назначит руководителя подразделения, который будет расследовать исчезновение материалов.

"Относительно дел Майдана — я понимаю чувствительность этого вопроса. Прошло шесть лет. И я хотел бы, чтобы результат работы следователей, которые их расследовали, — обвинительные акты — были направлены в суд. Не в ГБР, а в суд. Прошел большой промежуток времени, в течение которого нужно было принять те или иные решения", — добавил глава ГБР.

Он также заверил, что "после направления этих дел в ГБР не произойдет их остановка".

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"Неделю назад я создал структурное подразделение, и следователи готовы продолжить расследование. Новая команда, новый анализ уголовных производств ... У меня нет шести лет. И я не хочу, чтобы еще шесть лет мы расследовали эти производства. Я хотел бы сформировать перечень вопросов, которые возникают у экспертов, общества к результатам расследования. И дать на них ответ", — заявил Труба.

Источник: https://censor.net.ua/n3162234
 
   
 Топ комментарии
 
За последние 5 лет уши стали нечувствительными к лапше, которую на них пытались повесить.

Нужны дела, нужны результаты.
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Олександр Погребиський

@nasia014

·44 мин

Доброго ранку!!!!! Сьогодні рано вранці слідчі ДБР разом с спецпідрозділом А, прийшли з обшуками до Маруся Звіробій ....
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1/videos/2537543036294051/






Ukraine

@UkrainNEWS

·20 мин

В ответ
@nasia014
и
@ivanchenko27457
Фашизм пришел и в Украину. Причем привел его главный борец с фашизмом - рашизм, внедрив в Украину своего агента Зе!!! Сегодня пришли к Марусе. Завтра начнут приходить ко всем нам!!! Зеленая погань пошла в наступление на все свободы и права!!!
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Как и обещал подонок портнов, уголовные преследования "правоохранитей" времён Евромайдана закроют, но парралелно с этим начнут сажать "беспредельщиков" свергнувших лигитимную власть. Вобщем зелескот за это вы и голосовали
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А хождение Трубы совместно с судьёй по проституткак когда начнёт расследовать ДБР
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За последние 5 лет уши стали нечувствительными к лапше, которую на них пытались повесить.

Нужны дела, нужны результаты.
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и то правда, за пол-года никаких результатов (кроме отрицательных), одни ролики в твиттере...
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Олександр Погребиський

@nasia014

·44 мин

Доброго ранку!!!!! Сьогодні рано вранці слідчі ДБР разом с спецпідрозділом А, прийшли з обшуками до Маруся Звіробій ....
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1/videos/2537543036294051/






Ukraine

@UkrainNEWS

·20 мин

В ответ
@nasia014
и
@ivanchenko27457
Фашизм пришел и в Украину. Причем привел его главный борец с фашизмом - рашизм, внедрив в Украину своего агента Зе!!! Сегодня пришли к Марусе. Завтра начнут приходить ко всем нам!!! Зеленая погань пошла в наступление на все свободы и права!!!
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Ну так народ і мріяв про прихід Сраліна.
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ЧМООООООО! опущене в підворотні нице рузьмірське чмооо, таке саме як і його кумир *****!
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Как и обещал подонок портнов, уголовные преследования "правоохранитей" времён Евромайдана закроют, но парралелно с этим начнут сажать "беспредельщиков" свергнувших лигитимную власть. Вобщем зелескот за это вы и голосовали
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Дмитро Корчинський - разом з Лесею Шаповал та 66 іншими особами.
17 хв. ·

Зараз у Народного героя України ветеранки-десантниці, учасника бойових дій Маруся Звіробій Marusya Zvirobiy ДБР і спецпідрозділ СБУ «Альфа» проводять обшук, в першу чергу вилучиний мобільний телефон для неможливості фіксації беспределу репресій режиму Зеленського.
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не могу я лайкать такие сообщения. но я поддерживаю волонтера. власти узеленских - позор!
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Злий клоун та господар прислужниці Моніки не помилились. Багато співвітчизників бачать на чолі держави Звіробій, а не Бритосісю.
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у Порошенко были расследования и материалы по ним, а у Зеленского только остановка расследований и "потеря" материалов. ГБР уже не дела Майдана расследует, а их пропажу!!! плюс и минус, белое и черное, Порох и Голобородько...
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Ось ця Труба - результат екзаменів і атестації за часів Порошенка. Хто скаже, яка з неї була користь, окрім ганьби?
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ДБР розслідує зникнення матеріалів у справах Майдану, - Труба - Цензор.НЕТ 3933

1) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.

Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.

И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.

Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.

Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.

Никита Соловьев, ДемСокира.

Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
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СОКИРА ШОУ. Ми знайшли (...) докази того, що керівник ДБР Роман Труба та суддя Печерського суду Білоцерківець, який посадив в тюрму генерала Марченка, ходять у один і той самий бордель, які, як ми чули, заборонені законом (хоча й дарма). Причому Білоцерківець витрачає на повій більше грошей, ніж заробляє.

відео на фейсбуці

Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.
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На моє особисте та сугубо суб'єктивне враження, як оцінка цих подій, то держава Україна має 2 фронти: рашистський та зелений. І якщо перший переважно географічний , з 3х сторін, то другий, навіть не знаю, місцевий, аборигентський, навпроти кожного голубого вогника з Ґ+Ґ... Але то не так важливо. Результат мається на меті той самий. Отже, що хотів. Люди, та якщо Ви тільки забажаєте побачити, що Вас чекає від РФ (рашистів, рашан, срасеянцев, мыжебратьев, славянцев, московитян, Мокшан, ордынцев, российскоговорящих, андрофагов запоребриковых), просто прогляньте, що і хто зараз у Абхазії, Дагестані, Чечні, Придністров'ї, Ордло, Криму.... Просто погляньте фото, хоча би, не читайте текстів, якщо вже так важко.... Там розруха, пустка, пустир, і немає людей... Чи Ви вважаєте (а я то так і вважав раніш) , що куплений та до пори бездіяльний мисливський офіційний карабін у випадку штурму захистить Вашу родину і Батьків? Ні, рідні, ні.... Ні. Не зможете. Ви один з карабіном не зможете протистояти танкам, градам, калібрам... Навіть чеченці (не кадирівські, ні, справжні!) не змогли. Їх так само """очолив"""" такий самий, лиш жорстокіший нєлох.... Не відповідайте, лиш, будь ласка, вирвіть декілька хвилинок на роздуми... І ще. Я зараз тужно та марно жалкую, що Україна не бачила президентом Чорновола. Допоможіть зберегти хоча б здоров'я Марусі Звіробій та Тетяни Чорновіл. Хто як зможе. Хоча б добрим словом. Дякую, що дочитали, насправді.
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И все, что обнаруживает в процессе "расследования", отправляет вслед за пропавшим.
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