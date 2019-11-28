 ГБР расследует потерю материалов по делам Майдана, - Труба

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"ГБР расследует производство по факту неправомерных действий относительно потери материалов уголовного производства. Обстоятельства будут выяснять следователи", - рассказал он.
Труба также отметил, что 27 ноября назначит руководителя подразделения, который будет расследовать исчезновение материалов.
"Относительно дел Майдана — я понимаю чувствительность этого вопроса. Прошло шесть лет. И я хотел бы, чтобы результат работы следователей, которые их расследовали, — обвинительные акты — были направлены в суд. Не в ГБР, а в суд. Прошел большой промежуток времени, в течение которого нужно было принять те или иные решения", — добавил глава ГБР.
Он также заверил, что "после направления этих дел в ГБР не произойдет их остановка".
"Неделю назад я создал структурное подразделение, и следователи готовы продолжить расследование. Новая команда, новый анализ уголовных производств ... У меня нет шести лет. И я не хочу, чтобы еще шесть лет мы расследовали эти производства. Я хотел бы сформировать перечень вопросов, которые возникают у экспертов, общества к результатам расследования. И дать на них ответ", — заявил Труба.
Нужны дела, нужны результаты.
Олександр Погребиський
@nasia014
·44 мин
Доброго ранку!!!!! Сьогодні рано вранці слідчі ДБР разом с спецпідрозділом А, прийшли з обшуками до Маруся Звіробій ....
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1/videos/2537543036294051/
Ukraine
@UkrainNEWS
·20 мин
В ответ
@nasia014
и
@ivanchenko27457
Фашизм пришел и в Украину. Причем привел его главный борец с фашизмом - рашизм, внедрив в Украину своего агента Зе!!! Сегодня пришли к Марусе. Завтра начнут приходить ко всем нам!!! Зеленая погань пошла в наступление на все свободы и права!!!
17 хв. ·
Зараз у Народного героя України ветеранки-десантниці, учасника бойових дій Маруся Звіробій Marusya Zvirobiy ДБР і спецпідрозділ СБУ «Альфа» проводять обшук, в першу чергу вилучиний мобільний телефон для неможливості фіксації беспределу репресій режиму Зеленського.
1) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.
Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.
И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.
Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.
Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.
Никита Соловьев, ДемСокира.
Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
відео на фейсбуці
Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.