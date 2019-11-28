 Массового закрытия больниц в Украине не будет, - Скалецкая

Об этом в эфире "Нині вже" ("Прямо сейчас") на hromadske заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что большинство больниц находятся в коммунальной собственности, и ими управляет местная власть, поэтому Минздрав не занимается их закрытием.
"Решение о закрытии, реорганизации или что-либо другое должны осуществлять местные власти, исходя из понимания владельца, как они могут организовать (работу. - Ред.). Поэтому я более чем уверена, что закрытие заведений не столь актуально, сколько правильное использование этого ресурса помещений", — сказала министр.
В качестве примера Скалецкая привела недостаток реабилитационных отделений и "многих других услуг".
"И сегодня для местной власти скорее будет вызовом, как перепрофилировать то или иное отделение или учреждение, возможно скомпоновать виды учреждений, отделений, для того, чтобы иметь возможность не только просто обеспечить доступ, но и расширить его", — пояснила она.
Такая оптимизация в частности предусмотрена в пределах создания в каждой области госпитального округа. Также с 1 апреля государственные больницы должны перейти на новую модель финансирования — заключить договор с Национальной службой здоровья, от которой они будут получать средства за оказанные услуги. Для заключения такого договора медицинское учреждение должно соответствовать требованиям НСЗУ — в частности это автономизация учреждений и наличие компьютеров хотя бы для ординаторских комнат отделений.
Перепрофилироватся это не закрытие ага как же! была больница станет аптека и значит закрытия не было! вы что всех дураками считаете!!
Особисто я вже зробив паспорт. В липні днюху дома ще відсвяткую і їхати...
Конституция Украины. Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена.
Уголовный кодекс Украины. Статья184
1. Незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения -
наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.
2. Незаконное сокращение сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения -
наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.
Знову пєтя у штани кловуну набздів?
Потвори б...дь...
Я розумію що у кловунів відповідна арифметика, але все одно виглядає досить підозріло.
Ви звідки взяли такі цифри? Невже брифінг моніки-піаніста якийсь був?
ща ближайшую больницу закроют и скалецкая разонравится