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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (258) медицина (1890) Зоряна Скалецкая (52)

 Массового закрытия больниц в Украине не будет, - Скалецкая

После перехода на новую модель финансирования и создания госпитальных округов в Украине не ожидается массовое закрытие больниц, но некоторые заведения вынуждены будут перепрофилироваться.

Об этом в эфире "Нині вже" ("Прямо сейчас") на hromadske заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что большинство больниц находятся в коммунальной собственности, и ими управляет местная власть, поэтому Минздрав не занимается их закрытием.

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"Решение о закрытии, реорганизации или что-либо другое должны осуществлять местные власти, исходя из понимания владельца, как они могут организовать (работу. - Ред.). Поэтому я более чем уверена, что закрытие заведений не столь актуально, сколько правильное использование этого ресурса помещений", — сказала министр.

В качестве примера Скалецкая привела недостаток реабилитационных отделений и "многих других услуг".

"И сегодня для местной власти скорее будет вызовом, как перепрофилировать то или иное отделение или учреждение, возможно скомпоновать виды учреждений, отделений, для того, чтобы иметь возможность не только просто обеспечить доступ, но и расширить его", — пояснила она.

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Такая оптимизация в частности предусмотрена в пределах создания в каждой области госпитального округа. Также с 1 апреля государственные больницы должны перейти на новую модель финансирования — заключить договор с Национальной службой здоровья, от которой они будут получать средства за оказанные услуги. Для заключения такого договора медицинское учреждение должно соответствовать требованиям НСЗУ — в частности это автономизация учреждений и наличие компьютеров хотя бы для ординаторских комнат отделений.

Источник: https://censor.net.ua/n3162232
 
 
 Топ комментарии
 
Масового - не буде. Але закривати таки будуть. Не всі підряд. Можливо, кожну десяту. Але будуть. Якщо так, то де сто лікарень плану збудувати Зєлєнскій? На Марсі? В ОРДЛО? На Кіпрі?
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Повторюсь:
Конституция Украины. Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена.

Уголовный кодекс Украины. Статья184
1. Незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения -
наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.
2. Незаконное сокращение сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения -
наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.
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сукалецкая - это и есть доктор смерть!
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Масового - не буде. Але закривати таки будуть. Не всі підряд. Можливо, кожну десяту. Але будуть. Якщо так, то де сто лікарень плану збудувати Зєлєнскій? На Марсі? В ОРДЛО? На Кіпрі?
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Є дуже гарний термін, придуманий папєрєдніками. Оптимізація. Під неї можна робити з лікарнею що завгодно.
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АГА АГА
Перепрофилироватся это не закрытие ага как же! была больница станет аптека и значит закрытия не было! вы что всех дураками считаете!!
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Ну зачем всех, где то 73% и в принципе они правы
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будут не массовые, но повсеместные
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Будуть закривати лише по всіх селах і сільських районах імовірно , а це не масово, а вибірково.Ну майже не масово!?
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Після Нового року- ліквідація ФАПів та ФП, в червні обіцяють позакривати і АЗПСМ.

Особисто я вже зробив паспорт. В липні днюху дома ще відсвяткую і їхати...
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Короче политика по разрушению медицины продолжается! ЦЕЛЬ ВСЯ ТА ЖЕ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ЛОХОВ! ПАНАМ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА РАСПИЛ!!
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Масово не будуть, але будуть. З десяти лишаться дві.
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Іноді краще жувати і мовчати ніж говорити.
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Повторюсь:
Конституция Украины. Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена.

Уголовный кодекс Украины. Статья184
1. Незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения -
наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.
2. Незаконное сокращение сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения -
наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.
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у нас главный нарушитель законов ЭТО САМА ВЛАСТЬ! так что взывать к власти что идет нарушение это все равно что призывать тигров стать веганами!!
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Звичайно. Тому будуть реорганізовувати-перепрофільовувати-оптимізувати.І все-з думками про благо населення.
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Що ви таке говорите? Кловун нічого такого не обіцяв баранам. Щось там було про якихось свинарчуків чи ще когось. І про пєтю. Про лікарні кловун казав що страшенно підніме заробітну плату лікарям-медсестрам-санітаркам Масового закриття лікарень в Україні не буде, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9397
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Тільки зебілам розповідали, що це - Супрун. Зебіли, ваз жорстоко обдурили.
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Американская медсестра уехала домой в США, но её "реформы" продолжит Скалецкая.
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Патлате досі, по старій звичці, пише постики у ФБ, щоб її прихожани із секти мокрого Манту думали, ніби воно досі в Україні.
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Зоряна Степановна Скалецкая - украинский юрист в области биомедицинского права, доктор правовых наук. С 29 августа 2019 года Министр здравоохранения Украины.
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Какие больницы? Зелохи должны дохнуть под забором.
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Зебіли, поясніть будь-ласка межу між "масовим" і "не масовим" закриттям лікарень?
Знову пєтя у штани кловуну набздів?
Потвори б...дь...
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Точно? Якісь цікаві відсотки Масового закриття лікарень в Україні не буде, - Скалецька - Цензор.НЕТ 1150
Я розумію що у кловунів відповідна арифметика, але все одно виглядає досить підозріло.
Ви звідки взяли такі цифри? Невже брифінг моніки-піаніста якийсь був?
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Не-масове - це скорочення на 50%. Масове - на 50% + 1 лікарня
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Вумний,аж страшно!Сьорбай зеленые шмаркли,баран
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За что украинская власть так ненавидит украинцев, только за то, что ей в ЕС захотелось.
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Просто 70% баранов больше чем ЕС хотят кловунов
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Какая украинская власть? Зелохи дали правление тем кто давно хочет избавиться от украинцев.
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хочете сказати що, раніше все було в шоколаді?
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кому там Супрун не нравилась?
ща ближайшую больницу закроют и скалецкая разонравится
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Масового не буде, закриватимуть по черзі згідно графіку.
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ватный пердунец,если ты живешь в Украине,то желательно,чтобы после *оптимизации* ближайшая больничка была от тебя в 50км. ,борец с злочинной владой барыг...
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Вы недооцениваете медицинский туризм...
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