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 Общество
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Все про:Донбасс (20041) наемники РФ (973) операция Объединенных сил (1833)

 Наемники РФ за сутки 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: 2 украинских воинов ранены, 1 - получил боевую травму, - штаб ОС

27 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 28 ноября 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов: вблизи Старогнатовки и Березовой - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Водяного, что на Приазовье - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сводке.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксированы 3 вражеских обстрела: неподалеку от Пивденного - из РПГ и автоматических гранатометов; вблизи Шумов - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Попасной - из стрелкового оружия", - добавили в штабе ООС.

Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму.

С начала этого периода российские оккупационные войска, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вели огонь в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.

Наемники РФ за сутки 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: 2 украинских воинов ранены, 1 - получил боевую травму, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162231
 
 
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Чи не розпалюють міжнаціональну ворожнечу такі новини?
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Значить, поранених троє. Одужуйте, хлопці.
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Одужуйте рідненькиі .
Горіть у пеклі москалі!!!
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Еще один наш защитник получил боевую травму. это не ранение?или скоро будете писать не боевики убили, а сепаратитсты лишили жизни
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ЗЕбилы продолжают верить в то, что соевый Порошенко продолжает зарабатывать на крови
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Давай зеленский, иди договаривайся, козёл, как предать наши национальные интересы и как я должна платить пенсии этим ушлепкам с Донбасса, пока они наших ребят расстреливать будут. Пора ёлку ставить
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Уже платимо. Зеленський відправляє Донбасу 33 мільярди на пенсії та лікарняні бойовикам та їхнім батькам.
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Это фейерверк в честь
выдачи пенсий Лугандонцам
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