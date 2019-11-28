 Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Голос похож. Но мой ли это голос - я не могу сказать. Для этого нужно провести фоноскопическую экспертизу. Голос похож на голос директора ГБР Романа Трубы, но если мы говорим об этих событиях (о сути переговоров на записях, - Ред.), то они не происходили", - прокомментировал Труба.

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Глава ГБР также отметил, что в случае экспертизы готов предоставить образцы голоса.

"Мы должны понимать, что экспертиза может быть назначена, если есть оригиналы записей. Если бы эти оригиналы были, не было бы необходимости выкладывать их на телеграмм-канале. В таких случаях человек идет в правоохранительный орган и передает ему оригиналы. Тот, в свою очередь, проводит все необходимые процессуальные действия", - отметил Труба.

Он также сообщил, что уголовное производство по установлению прослушки в ГБР расследует именно Бюро расследований как "единственный орган, который хочет дать ответ на вопрос, кто установил незаконные прослушивающие устройства в кабинете директора".

"Я бы хотел обратить внимание, каким образом появились эти записи и кто их разгонял. Для этого достаточно промониторить сеть интернет, когда это происходило и для кого это было необходимо. Я понимаю, что это не все скомпилированные записи и уверен, что сегодня-завтра могут быть обнародованы другие", - заявил директор ГБР.

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Напомним, 19 ноября на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.