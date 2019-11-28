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 Политика Украины, Происшествия
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 Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие

Директор Госбюро расследований Роман Труба согласился, что голос на аудиозаписях, сделанных якобы в его кабинете, похож на его.

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Голос похож. Но мой ли это голос - я не могу сказать. Для этого нужно провести фоноскопическую экспертизу. Голос похож на голос директора ГБР Романа Трубы, но если мы говорим об этих событиях (о сути переговоров на записях, - Ред.), то они не происходили", - прокомментировал Труба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом. ВИДЕО

Глава ГБР также отметил, что в случае экспертизы готов предоставить образцы голоса.

"Мы должны понимать, что экспертиза может быть назначена, если есть оригиналы записей. Если бы эти оригиналы были, не было бы необходимости выкладывать их на телеграмм-канале. В таких случаях человек идет в правоохранительный орган и передает ему оригиналы. Тот, в свою очередь, проводит все необходимые процессуальные действия", - отметил Труба.

Он также сообщил, что уголовное производство по установлению прослушки в ГБР расследует именно Бюро расследований как "единственный орган, который хочет дать ответ на вопрос, кто установил незаконные прослушивающие устройства в кабинете директора".

"Я бы хотел обратить внимание, каким образом появились эти записи и кто их разгонял. Для этого достаточно промониторить сеть интернет, когда это происходило и для кого это было необходимо. Я понимаю, что это не все скомпилированные записи и уверен, что сегодня-завтра могут быть обнародованы другие", - заявил директор ГБР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленки Трубы: "Евросолидарность" инициирует создание комиссии по возможному вмешательству Зеленского в работу ГБР. ВИДЕО

Напомним, 19 ноября на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Источник: https://censor.net.ua/n3162229
 
 
 Топ комментарии
 
А "записи Свинарчуков", в которых вообще голоса НЕТ, а идет просто закадровая озвучка левыми людьми - это не компиляция, а сущая правда, ага Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 3097
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Так один из Свинарчуков уже в Укроборонпроме заместителем. Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 6897
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А "записи Свинарчуков", в которых вообще голоса НЕТ, а идет просто закадровая озвучка левыми людьми - это не компиляция, а сущая правда, ага Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 3097
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Так один из Свинарчуков уже в Укроборонпроме заместителем. Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 6897
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Звичайно, що буде експертиза. Вважаю, що експертизу проведуть за кордоном.
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зараз прибіжить Труба й висуне вам підозру Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 112
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Ніяка експертиза не зупинить віру ЗеБілів у «світле майбутнє» під керівництвом Бені у формі ЗеКловуна. Нарід вірить у чудо з телевізора.
☹️
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явамниверю.Вывсврети. Зебилятнк схавает.
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Як казав Станіславський: «Не верю!»
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Про суддю Білоцерківця вже знаєте? Як він за півроку 292 рази ходив до борделю, з них 114 разів орав борозду неповнолітньої повії Карини.

КЕРІВНИК ДБР ТРУБА ТА СУДДЯ БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ ПОСТІЙНО ВІДВІДУЮТЬ ЕЛІТНІ БОРДЕЛІ КИЄВА

Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 5940
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може уже черту за етого черта перезвонить?
а не так и не - нехай лютуют и ссцат всем в глаза - вы же стерпите криворогатые?
от и умнички...
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А що йому буде? Якщо "справа броніків" прокатила, то що цього разу змінилось?

Сьогодні труба направив в гпу проект підозри народній депутатці і громадянці... Про "проект" я промовчу, а "громадянка" тут до чого? яке відношення дбр має до "громадянки", якщо воно займається виключно чиновниками?
Труба димить дуже смішно
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голосують зараз закон про дбр. проголосували поправку, за якою знімають трубу, але закон ще не голосували
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знае редька в чим поли рые...
обвинялово захлопни и за себя поведай
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Чи ж нам вас вчити! Та ви накомпіліруєте тих розмов на наші бідні уші і совкомізки, аби переварили..
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Подгорает у трубы,забитой г@вном. Пытается что-то блеять на опережение. И почему оно еще в ГБР? Его ж ВР вроде уволила. Или сейчас так "увольняют"?
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Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 5520

) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.

Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.

И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.

Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.

Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.

Никита Соловьев, ДемСокира.

Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
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СОКИРА ШОУ. Ми знайшли (...) докази того, що керівник ДБР Роман Труба та суддя Печерського суду Білоцерківець, який посадив в тюрму генерала Марченка, ходять у один і той самий бордель, які, як ми чули, заборонені законом (хоча й дарма). Причому Білоцерківець витрачає на повій більше грошей, ніж заробляє.

відео на фейсбуці

Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.
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когда труба педполагает - она хорошо знает - шо на тех записях будет
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