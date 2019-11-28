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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11394) Минфин (1297) Приватбанк (564)

 Минфин передал "ПриватБанк" правительству, - НБУ. ДОКУМЕНТ

В декабре 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% акций неплатежеспособного "ПриватБанка" Минфину, а в 2019-м владельцем стало "государство Украина в лице Кабинета министров".

Такие данные обнародованы на сайте НБУ, пишет Цензор.НЕТ.

Если по состоянию на 21 декабря 2016 года или 1 января 2019 года как владелец 100% акций "ПриватБанка" было указано "государство Украина в лице Министерства финансов", то на 25 сентября 2019-го - уже "государство Украина в лице Кабинета министров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский оказывает давление на Национальный банк, - заявление правления НБУ (обновлено)

Минфин передал ПриватБанк правительству, - НБУ 01
Минфин передал ПриватБанк правительству, - НБУ 02
Минфин передал ПриватБанк правительству, - НБУ 03

Также читайте: Коломойский: Приватбанк "вернется" мне в ближайшее время

Минфин передал ПриватБанк правительству, - НБУ 04
Минфин передал ПриватБанк правительству, - НБУ 05
Минфин передал ПриватБанк правительству, - НБУ 06

Читайте также: Ни Приватбанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам, - Гончарук

Напомним, 18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "ПриватБанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "ПриватБанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "ПриватБанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "ПриватБанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Читайте: Рябошапка передал дело по "Приватбанку" в НАБУ. В нем почти 1800 томов, - Сытник

Источник: https://censor.net.ua/n3162228
 
 
 Топ комментарии
 
Минфин передал "ПриватБанк" правительству, - НБУ - Цензор.НЕТ 2119

1) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.

Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.

И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.

Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.

Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.

Никита Соловьев, ДемСокира.

Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
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СОКИРА ШОУ. Ми знайшли (...) докази того, що керівник ДБР Роман Труба та суддя Печерського суду Білоцерківець, який посадив в тюрму генерала Марченка, ходять у один і той самий бордель, які, як ми чули, заборонені законом (хоча й дарма). Причому Білоцерківець витрачає на повій більше грошей, ніж заробляє.

відео на фейсбуці

Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.
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Совет форумчанПравила форума
 
Минфин передал "ПриватБанк" правительству, - НБУ - Цензор.НЕТ 2119

1) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.

Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.

И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.

Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.

Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.

Никита Соловьев, ДемСокира.

Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
 показать весь комментарий
 
 
СОКИРА ШОУ. Ми знайшли (...) докази того, що керівник ДБР Роман Труба та суддя Печерського суду Білоцерківець, який посадив в тюрму генерала Марченка, ходять у один і той самий бордель, які, як ми чули, заборонені законом (хоча й дарма). Причому Білоцерківець витрачає на повій більше грошей, ніж заробляє.

відео на фейсбуці

Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.
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Я досі не розумію, чому, якщо воно зелене, слизьке та квакає, обов'язково потрібно перевірити, вибравши цю субстанцію у президенти, що воно жаба. Невже недостатньо ознак?
🤔
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Кацапом завоняло от тебя.
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Имбик - это сокращенное от имбицил? Прикольный ник...
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Мінфін більше не є власником 100% акцій Приватбанку Набувши їх у власність в ході націоналізації 2016 року, Мінфін передав їх у власність Кабінету міністрів України.
План Б на випадок, якщо 19 грудня апеляційний суд по націоналізації прийме рішення не на користь держави ?
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Якщо Приватбанк віддадуть бєнє, то йому буде гаплик.
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Ну нарешті сховали його в недоступному для коломийського місці!
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Та нічого йому не буде. Буде впливовим російським бізнесменом.
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Треба було його злити із Ощадбанком. А тепер увесь світ сміється, й презирливо кривиться.
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ощад до сих пор совецкие деньги крысит ...
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Одним словом, не з того місця руки ростуть, та й замість мізків жопа.
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Можливо я не в курсі в чому тут сенс, але схоже на ситуацію, коли Бєня витяг ножа і ******** перед носом у Гончарука: "А ну бабло жени швидко!".
А Гончарук хитрий, взяв портмоне і переклав з однієї кишені брюк в іншу
Захист матьорий ващє, Бєня тепер забере 100500 своїх позовів
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надо Гонтареву колесовать, мразь свиньи порошенко ...
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Юристи працюють над різними стратегіями, як не допустити повернення банку екс акціонерам. І, схоже, пропонують кроки, виходячи зі стратегії. В Мінфіні чи НБУ не діляться своїми планами навіть зі зрозумілих причин. Тому поки спостерігаємо. Точно ніхто не здався

(с) Михайло Демків
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Это как ворованное неоднократно перепродают, т.е. уверенности в своей позиции нет.
===В декабре 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% акций неплатежеспособного "ПриватБанка" Минфину===
Вот не помню, чтобы Приват хоть один день не отдавал депозиты, а грязную информационную кампанию помню. Тут интересно другое, как только в конце августа 2016-го года главой АП Порошенко стал медведчуковец Райнин, т.е. ставленник Москвы, так началось отжатие Привата по беспределу. Совпадение? Не думаю
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В том то и разница между тобой и специалистами в НБУ, тьі видишь яму только когда уже провалился в нее.
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Ха-ха. Приват типа докапитализировали ценными бумагами, не деньгами. Это означает, что сами национализаторы понимали, что банк работает нормально, нет паники и очередей вкладчиков, которым нужно выдавать деньги. Банк выполнял все обязательства, был в прибыли. Собсно, ничего в его работе не изменилось, прошло 2 года, он в прибыли на миллиарды
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лучше расскажите, куда пощли налоги от продажи банка, не порохосвину ли на карман ?
и сколько налогов уплочено ...
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порохосвинья и гоннтарева нагрели руки ?
что с налогами от продажи ?
мрази заплатили НДС ?
сколько составлял капитал который надо было докапитализировать ?
куда свинья гонтарева и поц порошенко отправили 220 лярдов в 14м ?
а кто получил 150 лярдов рефинанса в 2008м ?
сколько рефинанса свиньи пеця и лера раздерибанили ?
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киевская падаль не желает про сысеровские вклады вспомнить ?
мрази сидящие в киеве обворовали людей, теперь
по 200 тыщ га нарежут, и нормик
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Педро віджав Приват у Бені, тепер треба віддавати
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.А даффай того ***** віддамо Бені замість Привату ? . ..Так користі буде більше ...
Ні ну правда опісля походів ******* в *трубу * !
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Зе снимает с себя ответсвенность, когда приватбанк перейдёт Коломойскому, скажет это ж не я, это правительство.. ну и уволит Гончарука может быть для приличия, однако сути это не меняет, по договорённости приват перейдёт Бене, к новому году страну ограбят в очередной раз, всё благодаря безмозглым зебилам
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В этой схеме вместо {100%} на самом деле Беня. А прОценты он себе сам сосчитает- он не лох, как некоторые. Минфин передал "ПриватБанк" правительству, - НБУ - Цензор.НЕТ 5383 Минфин передал "ПриватБанк" правительству, - НБУ - Цензор.НЕТ 2444
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Приватбанк поступово наближається до рук коломИйського
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Ой да ладно, сколько лет банк был под коломойским и ничего
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В штаті Делавер, США знають чому не "ой_да_ладно". А хохлобидлові, що вгатило після коломИйського в Приватбанк 15млрд.гривень для його порятунку, все "ой_да_ладно".
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І як так вийшло? А навіщо? Тому коломойський впевнений у поверненні "привату", і тому МВФ відмовляє в кредитах? Хто дав розпорядження зробити цю оборутку? Зеленський, богдан, ХТО?
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Бабломойша, через свой "Плевать банк" отмыл рекордную в мире сумму в 470 миллиардов долларов! Такое не снилось даже наркобаронам.
Но это для Украины конечно же мелочи, а вот 9 миллионов гривен украденных (или не украденных!?) Свинарчуками стали просто финансовой катастрофой...
P.S. Перед выборами, даже такие уважаемые издания как "Украинская правда" и "Зеркало недели" об Бабломойше написали один-два раза, тогда как об Свинарчуках упоминали десятки и сотни раз.
Вот так работает пропаганда, даже "уважаемые" издания превращаются в полезных идиотов!
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Это как ворованное неоднократно перепродают, т.е. уверенности в своей позиции нет.
===В декабре 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% акций неплатежеспособного "ПриватБанка" Минфину===
Вот не помню, чтобы Приват хоть один день не отдавал депозиты, а грязную информационную кампанию помню. Тут интересно другое, как только в конце августа 2016-го года главой АП Порошенко стал медведчуковец Райнин, т.е. ставленник Москвы, так началось отжатие Привата по беспределу. Совпадение? Не думаю
 показать весь комментарий
 
Это как ворованное неоднократно перепродают, т.е. уверенности в своей позиции нет.
===В декабре 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% акций неплатежеспособного "ПриватБанка" Минфину===
Вот не помню, чтобы Приват хоть один день не отдавал депозиты, а грязную информационную кампанию помню. Тут интересно другое, как только в конце августа 2016-го года главой АП Порошенко стал медведчуковец Райнин, т.е. ставленник Москвы, так началось отжатие Привата по беспределу. Совпадение? Не думаю
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Дятел, Порошенко нагадил, а отдавать всей стране
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Непонятно, Минфин и Кабмин это не одно и тоже? Для кого пишут эту глупость?
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не знаю чем всё закончится, но лучше запастись долларами
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Тепер обвяжуть ленточкою та подарують бабулє бєнє???
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всё очень просто...Маркарова хочет ещё поработать и её не хотят списывать вместе с переданым приватбанком кучерявому олигарху....а вот Гончарук кажется уже сбитый лётчик и на него это навесят - ему всё равно уже. На его место уже я думаю готов другой человек..которого указет ху..ло в нормандской встрече....
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