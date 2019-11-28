 Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют логики, - Скалецкая относительно заявлений о сворачивании медреформы

Об этом Скалецкая заявила в эфире "Нині вже" на hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют никакой логики. Такие заявления, такие какие-то вещи, я уже третий месяц не понимаю откуда они берутся и в данной ситуации не вижу смысла их даже комментировать", - сказала она.

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Также Скалецкая отрицает заявления о якобы влиянии депутата Радуцкого, который является основателем сети клиник "Борис", на всю сферу здравоохранения страны.

"Мы вновь сейчас возвращаемся, что какие-то необоснованные, без аргументов (упреки. - Ред.), просто так, захотелось сказать в воздух. Давайте не будем качать те вещи, которые говорятся просто в воздух или пишутся на заборах", - резюмировала она.

Напомним, в Киеве 27 ноября прошла акция "Медреформа без колес". Пациентские организации призвали президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука устранить от управления системой здравоохранения министра Зоряну Скалецкую, а также председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радуцкого.

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