 Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют логики, - Скалецкая о заявлениях о сворачивании медреформы

Об этом Скалецкая заявила в эфире "Нині вже" на hromadske, передает Цензор.НЕТ.
"Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют никакой логики. Такие заявления, такие какие-то вещи, я уже третий месяц не понимаю откуда они берутся и в данной ситуации не вижу смысла их даже комментировать", - сказала она.
Также Скалецкая отрицает заявления о якобы влиянии депутата Радуцкого, который является основателем сети клиник "Борис", на всю сферу здравоохранения страны.
"Мы вновь сейчас возвращаемся, что какие-то необоснованные, без аргументов (упреки. - Ред.), просто так, захотелось сказать в воздух. Давайте не будем качать те вещи, которые говорятся просто в воздух или пишутся на заборах", - резюмировала она.
Напомним, в Киеве 27 ноября прошла акция "Медреформа без колес". Пациентские организации призвали президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука устранить от управления системой здравоохранения министра Зоряну Скалецкую, а также председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радуцкого.
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
10 Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.(КриладЗЕ).
На найближчі 4,5 роки про будь-які реформи в країні можна забути.
Крапка.
Зелена погань зруйнує все, до чого зможе дотягнутися.
Всім зелелюбам по 3-літровій клізмі.
Знаєш Радуцький... Якщо хочеш будувати Державу, закатуй рукава і будуй...
Якщо хочеш нажити мільярди, став маріонетку і кради...
Мене дивує одне... Невже ви, господарі життя, думаєте, що ваші діти в якійсь з країн Європи не будуть жорстко розкуркулені...
У них немає майбутнього ніде, крім України, яку ви самі і знищуєте...
медведчук кум х.ла і підх...вник?
Чисто формальна перевірка, перед можливою, подальшою дискусією....
Тут є фахівці, що працюють, з розумово відсталими?
Що вона сказала?
🤔
«"Мы вновь сейчас возвращаемся, что какие-то необоснованные, без аргументов (упреки. - Ред.), просто так, захотелось сказать в воздух. Давайте не будем качать те вещи, которые говорятся просто в воздух или пишутся на заборах", - резюмировала она. Источник: https://censor.net.ua/n3162226»
Та сказано потужно ....фахівчиня, фулє....
МАМАДАРАГАЯ !!!!
Згадайте хоча б, хто про лобіював нинішню очільницю МОЗ
Це було зрозуміло відразу після виборів, що почнеться відкат.
Вся ця ЗЕлена банда неспроможна ні з чим справлятися, тут проблема не МОЗ
Банально все-гроші, а люди то таке...для них це не є об'єктом турботи!(
Зараз з МОЗу буде мало користі, особливо по неприбутковим питанням.
Цікаво, а кому замовляли тексти проти Уляни Супрун ?