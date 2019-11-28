EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Здоровье
  565  23
Все про:здравоохранение (255) Минздрав (2087) Зоряна Скалецкая (47) медреформа (1)

 Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют логики, - Скалецкая о заявлениях о сворачивании медреформы

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не видит смысла в упреках о сворачивании медицинской реформы и якобы влиянии на Минздрав народного депутата Михаила Радуцкого.

Об этом Скалецкая заявила в эфире "Нині вже" на hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют никакой логики. Такие заявления, такие какие-то вещи, я уже третий месяц не понимаю откуда они берутся и в данной ситуации не вижу смысла их даже комментировать", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По новому законопроекту медицинское страхование будет обязательным и государственным, - Радуцкий

Также Скалецкая отрицает заявления о якобы влиянии депутата Радуцкого, который является основателем сети клиник "Борис", на всю сферу здравоохранения страны.

"Мы вновь сейчас возвращаемся, что какие-то необоснованные, без аргументов (упреки. - Ред.), просто так, захотелось сказать в воздух. Давайте не будем качать те вещи, которые говорятся просто в воздух или пишутся на заборах", - резюмировала она.

Напомним, в Киеве 27 ноября прошла акция "Медреформа без колес". Пациентские организации призвали президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука устранить от управления системой здравоохранения министра Зоряну Скалецкую, а также председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радуцкого.

Также читайте: Медучреждениям дадут контракты с Нацслужбой здоровья, тем самым они получат больше финансирования, - Скалецкая

Источник: https://censor.net.ua/n3162226
 
 
 Топ комментарии
 
"Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют никакой логики. Такие заявления, такие какие-то вещи, я уже третий месяц не понимаю откуда они берутся и в данной ситуации не вижу смысла их даже комментировать", - звичайно, що Скалецька нічого не розуміє, бо вона юрист, а не медик.
 показать весь комментарий
 
Голова НСЗУ Олег Петренко написав заяву на звільнення. "Причина - різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров'я"

Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют логики, - Скалецкая о заявлениях о сворачивании медреформы - Цензор.НЕТ 8591
 показать весь комментарий
 
Вони роблять те, за що проголосувало 73% - за повернення до совка і ліквідацію України. Саме такий суспільний запит, подобається нам це чи ні.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют никакой логики. Такие заявления, такие какие-то вещи, я уже третий месяц не понимаю откуда они берутся и в данной ситуации не вижу смысла их даже комментировать", - звичайно, що Скалецька нічого не розуміє, бо вона юрист, а не медик.
 показать весь комментарий
 
 
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
10 Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.(КриладЗЕ).
 показать весь комментарий
 
 
Ви чули анекдот про старого шотландця? Ви можете побудувати тисячу мостів та відкрити десять ринків землі, але варто хоч одну реформу віддати на відкуп рєшалам...
 показать весь комментарий
 
 
При цьому лікарі тікають, а майбутні лікарі плануть теж їхати за кордон.
 показать весь комментарий
 
 
Реформи в системі охорони здоров'я зупинено. Система Богатирьової знову повернулася. На місцях це яскраво демонструється.

На найближчі 4,5 роки про будь-які реформи в країні можна забути.
Крапка.
Зелена погань зруйнує все, до чого зможе дотягнутися.
 показать весь комментарий
 
 
"і я не я і хата не моя". Але заперечення такого пошибу від міністра на доказові звинувачення лише підсилюють враження, що всі 73/43%зебільні - паталогічні брехуни.
 показать весь комментарий
 
 
Зе-медицина ніяк не клеїться.
Всім зелелюбам по 3-літровій клізмі.
 показать весь комментарий
 
 
Голова НСЗУ Олег Петренко написав заяву на звільнення. "Причина - різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров'я"

Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют логики, - Скалецкая о заявлениях о сворачивании медреформы - Цензор.НЕТ 8591
 показать весь комментарий
 
 
Х... Їм, мой человек Зоряна Скалецкая...

Знаєш Радуцький... Якщо хочеш будувати Державу, закатуй рукава і будуй...

Якщо хочеш нажити мільярди, став маріонетку і кради...

Мене дивує одне... Невже ви, господарі життя, думаєте, що ваші діти в якійсь з країн Європи не будуть жорстко розкуркулені...
У них немає майбутнього ніде, крім України, яку ви самі і знищуєте...
 показать весь комментарий
 
 
Вони роблять те, за що проголосувало 73% - за повернення до совка і ліквідацію України. Саме такий суспільний запит, подобається нам це чи ні.
 показать весь комментарий
 
 
путін х...ло?
медведчук кум х.ла і підх...вник?

Чисто формальна перевірка, перед можливою, подальшою дискусією....
 показать весь комментарий
 
"Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют никакой логики. Такие заявления, такие какие-то вещи, я уже третий месяц не понимаю откуда они берутся и в данной ситуации не вижу смысла их даже комментировать", - сказала она. Источник: https://censor.net.ua/n3162226»

Тут є фахівці, що працюють, з розумово відсталими?
Що вона сказала?
 показать весь комментарий
 
 
Вона сказала що на парканах писати матюки не є добре
🤔
 показать весь комментарий
 
 
Нє, нє....
«"Мы вновь сейчас возвращаемся, что какие-то необоснованные, без аргументов (упреки. - Ред.), просто так, захотелось сказать в воздух. Давайте не будем качать те вещи, которые говорятся просто в воздух или пишутся на заборах", - резюмировала она. Источник: https://censor.net.ua/n3162226»

Та сказано потужно ....фахівчиня, фулє....
МАМАДАРАГАЯ !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Хочете побачити справжні медичні реформи? Візьміть Лівію та запитайте яку зарплату там отримують медики, запитайте кубинців чому там медицина у пріоритеті, запитайте українських лікарів чому вони у Польщі...
 показать весь комментарий
 
 
Нинішня команда - і в МОЗ, і в цілому у владі - прийшла зовсім не для того, щоб проводити реальні реформи. Ні.
Згадайте хоча б, хто про лобіював нинішню очільницю МОЗ
Це було зрозуміло відразу після виборів, що почнеться відкат.
Вся ця ЗЕлена банда неспроможна ні з чим справлятися, тут проблема не МОЗ
 показать весь комментарий
 
 
Раз ви стверджуєте, що реформи буде зупинено - значить, Зеленський піде в Тайоженний союз, бо лише в ньому є можливість відмовитись від цивілізації. За півроку, однак, ця команда лише показала, що до реформ вона не спроможна. Ну, то й так ясно - для того, щоб робити реформи - то треба знати, що ти хочеш зробити і як це б було. Бо якщо ти ніколи не уявляв, як би зробити краще - то навіть якщо збереш 300 телепнів, таких самих, як ти, ніколи краще не зробиш. Тому, в справі реформ, говорячи наближено, кращою буде кухарка, яка знає, що вона хоче побачити, і продумувала як воно буде функціонувати, ніж розумний чиновник, який ніколи нічого не думав міняти. Це так само як півень, що не баче цінності діаманта, і йому цінніше пшеничне зерно. Тому не всі ми здатні бачити цінність корисного, а більша половина й узагалі не баче, і зможе оцінити лише по результату.
 показать весь комментарий
 
їм не до реформ, у них інші проблеми - як повернути управління закупівлею ліків серед своїх та для своїх. Страховку теж ще ніхто не відміняв.
Банально все-гроші, а люди то таке...для них це не є об'єктом турботи!(

Зараз з МОЗу буде мало користі, особливо по неприбутковим питанням.
 показать весь комментарий
 
Мля, воно толком двух слів зв'язати не може...
Цікаво, а кому замовляли тексти проти Уляни Супрун ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх