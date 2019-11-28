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 Политика Украины, Общество
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Все про:Human Rights Watch (60) преступления против Майдана (49)

 Украинским властям следует принять меры для продолжения расследований по делам Майдана, - Human Rights Watch

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает украинскую власть не останавливать расследования по делам Майдана.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинским властям следует принять меры для продолжения расследований и обеспечить сохранение всех результатов работы, уже проделанной по делам Майдана. Правительство должно разработать процедуры, чтобы следователи, которые работали над этими делами, могли и дальше участвовать в работе", - отмечают в правозащитной организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ проведет следственные эксперименты по "делам Майдана", непосредственно связанным с применением насилия, - Рябошапка

Подчеркивается, что на прошлой неделе все текущие дела о преступлениях на Майдане 2013-2014 годов были фактически прекращены, когда большинство из них были переданы из Генпрокуратуры Государственному бюро расследований. В то же время, ни одному конкретному подразделению ГБР не было поручено заниматься расследованиями дел Майдана.

"Семьи жертв преступлений, связанных с Майданом, не должны ждать так долго правосудия, которое оказалось под угрозой из-за бюрократии", - подчеркивают в Human Rights Watch.

Напомним, 21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

Также читайте: Адвокат Небесной Сотни Закревская продолжит голодовку до принятия Радой правки для возобновления расследования дел Майдана

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/n3162225
 
   
 Топ комментарии
 
Портнов работает при молчаливой поддержке 73% покацапленных манкуртов.
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Портнову це не сподобається, бо у нього інші плани. Ця ригівсько-коломойська тварюка ще багато зла нам принесе, звичайно, що з дозволу ЗЕвлади.
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Реванш кодли *********, хохловати і ідіотів.
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Наш пздц на марші.
Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Віктора Шаповалова, екскомандира роти батальйону міліції особливого призначення "Беркут", обвинуваченого в перевищенні службових повноважень 18 лютого2014р під час протестів на Майдані,що призвело до тяжких наслідків
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Портнов работает при молчаливой поддержке 73% покацапленных манкуртов.
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Нет никакой украинской власти. Более действенно будет обращаца сразу к *****. Но он врятле согласица.
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низя ничего расследовать. ато свиновальц убежит.
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твой бро другого твоего бро в канаве труп дохлого лаврова догрызает и на луну по ночам воет..
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О, як запущено.
То тобі до зоопсихіатра.
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Ось чому клоун гальмує розслідування розстрілів Майдану... Тому-що там стирчить рило *****.

Снайперами на Майдані керував особистий помічник Путіна

Украинским властям следует принять меры для продолжения расследований по делам Майдана, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 6770
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разве майданные дела штейн тормозит?
А что делал мыролюбный винницкий реформист 5 лет?
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Мордвин, ты в глаза долбишься?

Напомним, полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.
Читайте на Цензор.НЕТ: Разгон студентов, декабрьский штурм и январские убийства, - Закревская перечислила эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось
С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.
21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.
Также на Цензор.НЕТ: К голодовке Закревской присоединилась свидетельница разгона студентов на Майдане Кеплер
Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Источник: https://censor.net.ua/n3162166
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принять меры для продолжения расследований по делам Майдана....какого именно, прошлого или надвигающегося?
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27 ноября 2019 В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача.



Девочка, которой должны были пересадить почку, умерла в московской больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Десятки младенцев могут остаться без пересадки почки. Что не устроило чиновников?

Операция маленькой пациентки должна была состояться в октябре, но она была перенесена из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака и его коллег. Каабак - единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.»

Тут як би: «Сказка ложь, да в нєй намйог»
Тим, які стверджують, що «Нєзамєнімих нєт !»
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я де то понимаю олежу ляшко с его вилами - злые сегодня нужны.
он единственный хто потной слуге в шнопарь тыцнул.
все остальные - словоблуство слышаное, если 100 то 150 раз...
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так то заднеприводному олежке рыжая гнида ахметка приказала голубые брачные игры устроить.
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Шо заметил. Как только ЗЕбилоид кенгурировался - напрочь пропало кукареканье из серии «чомунесидить» Азметов, а крики о коррупции, о «торговлинакрови» и о прочих радостях жизни звучавших из каждой помойки на протяжении 5 лет - уж и подавно..
Чудеса, а?
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А ще Human Rights Watch може закликати вовків не їсти баранів🐸
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Якби хотіли, то все давно розслідували б!
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"Семьи жертв преступлений, связанных с Майданом, не должны ждать так долго правосудия, которое оказалось под угрозой из-за бюрократии", - подчеркивают в Human Rights Watch. Источник: https://censor.net.ua/n3162225

Это они серьезно? Какой бы ни был этот Рябошапка, но он всего 3 месяца работает. А «так долго» длится уже 5,5 лет
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мадемумазеля а ну шо еще умное за техникум - шо он сказал? - чисто поржать охота.....
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когда там у нас нормадский шмарклин формат на слив Украины?
в декабре? - живите пока еще до декабря.... - шмарля вам принесет кацапский мир
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свиновальц неуиноуат? онжы дети шыкаладного цеха?
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велик - я твою позицию хорошо знаю - ты обыкновенный юдафоб.
с растаможкой на проблеме...
***** тебе доктор... - играешь на кацапию, капитан...
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Бро, тєбє на Павлова уже прогули ставят.

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Ты слегка свихнулся на свиновальце если не сказать больше.....(((И каким боком Петя к тому шо ЗЕкловун едет сапоги ***** лизать? То его Петя заставляет??
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Я йому вже про це казав. Але там дуже запущєний случай.
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между прочим на таких как ты кацапя и играет когда поет про фашистов в Украине
дудка одна - кацапская - дуть в нее толкаетесть ротом.....
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Портнову це не сподобається, бо у нього інші плани. Ця ригівсько-коломойська тварюка ще багато зла нам принесе, звичайно, що з дозволу ЗЕвлади.
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Украинским властям следует принять меры для продолжения расследований по делам Майдана, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 6431

1) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.

Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.

И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.

Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.

Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.

Никита Соловьев, ДемСокира.

Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
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СОКИРА ШОУ. Ми знайшли (і це вартувало нам грошей та нервів) докази того, що керівник ДБР Роман Труба та суддя Печерського суду Білоцерківець, який посадив в тюрму генерала Марченка, ходять у один і той самий бордель, які, як ми чули, заборонені законом (хоча й дарма). Причому Білоцерківець витрачає на повій більше грошей, ніж заробляє.

відео на фейсбуці

Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.
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а шо мародер за 5 лет нараследовал по делу майдана?
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