 В Украине достаточное количество доз сывороток и вакцин от дифтерии, - Скалецкая

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
По словам чиновницы, в Украине есть 5 млн доз вакцин для взрослого населения.
"По сывороткам - от индийского посольства более 60 доз нам передали. Кроме того, поступило еще 150 доз, как мы и говорили, от ПРООН. Поэтому на самом деле на сегодня мы имеем достаточное количество", - сказала Скалецкая.
Министр отметила, что по состоянию на конец ноября, в Украине не зафиксировано новых случаев заболевания дифтерией.
Скалецкая сообщила, что весной 2020 года в Украину должен поступить еще 1 000 противодифтерийных сывороток.