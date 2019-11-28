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Все про:вакцина (414) дифтерия (43) Зоряна Скалецкая (47)

 В Украине достаточное количество доз сывороток и вакцин от дифтерии, - Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, что в Украине есть достаточное количество доз сывороток и вакцин от дифтерии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По словам чиновницы, в Украине есть 5 млн доз вакцин для взрослого населения.

"По сывороткам - от индийского посольства более 60 доз нам передали. Кроме того, поступило еще 150 доз, как мы и говорили, от ПРООН. Поэтому на самом деле на сегодня мы имеем достаточное количество", - сказала Скалецкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет производить свою сыворотку от дифтерии, - Радуцкий

Министр отметила, что по состоянию на конец ноября, в Украине не зафиксировано новых случаев заболевания дифтерией.

Скалецкая сообщила, что весной 2020 года в Украину должен поступить еще 1 000 противодифтерийных сывороток.

Читайте: В Украине подтвержден 21 случай заболевания дифтерией, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3162224
 
 
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Тобто цим міністерством керує юрист, яка не є медиком🐸
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Слухав її на Слабоді слова. Тріщотка ще та.
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Бо вона юрист, а не медик. Говорити її навчили, а розуміти медиків може лише медик.
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Срочно нужен зажигательный коктейль из лекарств, от зеленой плесени.
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Бояра навпіл з маслом якимось, ну і пляшка скляна.
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