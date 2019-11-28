 В Украине достаточное количество доз сывороток и вакцин от дифтерии, - Скалецкая

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По словам чиновницы, в Украине есть 5 млн доз вакцин для взрослого населения.

"По сывороткам - от индийского посольства более 60 доз нам передали. Кроме того, поступило еще 150 доз, как мы и говорили, от ПРООН. Поэтому на самом деле на сегодня мы имеем достаточное количество", - сказала Скалецкая.

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Министр отметила, что по состоянию на конец ноября, в Украине не зафиксировано новых случаев заболевания дифтерией.

Скалецкая сообщила, что весной 2020 года в Украину должен поступить еще 1 000 противодифтерийных сывороток.

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