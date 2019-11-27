 Приемная президента и комитеты ВР в центре Киева остаются без отопления из-за аварии полугодовой давности, - Бекешкина

Об этом написала в Facebook директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, передает Цензор.НЕТ.
"Мерзнет, замерзает Институт социологии в самом, как говорится центре столицы, на Шелковичной, 12, рядом со всеми ветвями власти. Скажете, вот странность! Ну, трубу где-то прорвало и что? А, может, немного решили социологов заморозить, чтобы, того, ну, считали "правильно"? Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Во-первых, трубу прорвало еще в апреле, полгода назад. Скажете, то еще старая власть… Но тогда было тепло, а холодно - уже при новой… А, во-вторых, не только социологи мерзнут, у нас "интересная" компания. На первом этаже Института социологии находится приемная президента. И сейчас прием посетителей ограничен.
А другие замерзшие "компаньоны" еще интереснее. В общем, трубу прорвало в доме №12б, а там (пауза, глубоко вдохните и выдохните) - Государственный строительный комитет управления делами Верховной Рады Украины. И тоже мерзнут! И еще без тепла это шикарное здание по Шелковичной, 14, где, вроде бы, и содержится именно Управление делами ВР. И тоже мерзнет! Институт писал в Офис президента Богдану, тот посоветовал обратиться в Верховную Раду (а приемная президента мерзнет!), обратились к Разумкову, тот ответил, что письмо получил. И что? Все мерзнут. Вот такая труба - ну просто зачарованная какая-то", - написала она.
и шо делать? - не жить без ее ето точно...
кароче - немедленно контракт с кацапией на гас - вова змерз.....
Гениально
Брехуни- маніпулятори померзли
Порада соціологам
А отоплением разве не городские власти должны заниматься. При чем тут ВР или ОП
Ещё бы в Европарламент написали
и таки написюганил?
Прорыв трубы случается, коммунальщики должны исправить
Офф: десь у 96-му році прийшов до нашої фірми якийсь клерк з обслуги В. Ради. Каже - порадьте як нам сконектитися з ЛАЦ Телекому (їхніми модемами 2 Мб/с). Відвів його в куток, кажу - 300 баксів кешем, ми скросуємо і буде вам щастя. А після тестів укладете договір з власниками кабеля, на яких я вас виведу. Клерк мало не впав від розриву шаблонів. Так вони і просиділи ще рік на 33.6 кб/сек.
Купил доху я на меху я.
Но с той дохой дал маху я
Доха не греет ... совершенно.
Опять в трэнде? ( хотя я помню, что "доха не греет абсолютно, но то такое)
Не могу сказать, что радует, но... поржала радостно.Детство что ли вспомнила ...совковое?
И вот тут уже не до смеха - туда возвращаться нельзя
и к нему приспособятся присисосуться...
Вони же вдавляться, але не скинуться на оплату кешем звичайної бригади аварійників.
Слухай Роза,а уяви як зараз холодно в приймальне Президента.
-Не переймайся Джек к утру починят
и оно само приползет на запах...