 Украина договорилась о сотрудничестве с Эстонией по вопросам теробороны, с Литвой - по вопросам кибербезопасности, - Загороднюк

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы встретились с министрами обороны, начальниками генеральных штабов и головнокомандующими двух стран, также были встречи со штабами вооруженных сил Эстонии и Литвы. Подписали ряд документов, достигли ряда договоренностей. Отмечу документ, подписанный с Эстонией о сотрудничестве в организации территориальной обороны", - сообщил Загороднюк.
По его словам, с территориальной обороной Литвы "тоже будем сотрудничать, но она несколько отличается от эстонской, поэтому в следующем году проведем два пилотных проекта в двух украинских областях, а затем по их итогам уточним направления сотрудничества".
Загороднюк уточнил детали сотрудничества с Литвой по противодействию кибернетическим угрозам. "Мы будем участвовать в работе их кибернетического центра, а также с их участием расширим свои кибернетические центры. Еще будем сотрудничать с центром стратегических коммуникаций и противодействия фейковым новостям и информационным вбросам", - пояснил министр обороны.
Чиновник также подчеркнул, что во время визита состоялось комплексное уточнение и пересмотр планов совместной работы с оборонными ведомствами Литвы и Эстонии.
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@donikroman
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5:00 AM · Nov 26, 2019
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