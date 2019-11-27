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 Политика Украины
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Все про:Литва (1363) Минобороны (6136) Эстония (644) Загороднюк (87)

 Украина договорилась о сотрудничестве с Эстонией по вопросам теробороны, с Литвой - по вопросам кибербезопасности, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал о достигнутых договоренностях о сотрудничестве с Эстонией и Литвой в сфере обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы встретились с министрами обороны, начальниками генеральных штабов и головнокомандующими двух стран, также были встречи со штабами вооруженных сил Эстонии и Литвы. Подписали ряд документов, достигли ряда договоренностей. Отмечу документ, подписанный с Эстонией о сотрудничестве в организации территориальной обороны", - сообщил Загороднюк.

По его словам, с территориальной обороной Литвы "тоже будем сотрудничать, но она несколько отличается от эстонской, поэтому в следующем году проведем два пилотных проекта в двух украинских областях, а затем по их итогам уточним направления сотрудничества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкретной даты отказа от призыва пока нет, - Загороднюк

Загороднюк уточнил детали сотрудничества с Литвой по противодействию кибернетическим угрозам. "Мы будем участвовать в работе их кибернетического центра, а также с их участием расширим свои кибернетические центры. Еще будем сотрудничать с центром стратегических коммуникаций и противодействия фейковым новостям и информационным вбросам", - пояснил министр обороны.

Чиновник также подчеркнул, что во время визита состоялось комплексное уточнение и пересмотр планов совместной работы с оборонными ведомствами Литвы и Эстонии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украина фактически стала "полем битвы" и постоянно отражает атаки в киберпространстве, - Загороднюк. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3162222
 
   
 Топ комментарии
 
Ща песциків знудить нєпадєтцкі...
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Нульовий результат як не як.
Тільки у Зеленського прибуток - мед з велосипедом.
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Нульовий результат як не як.
Тільки у Зеленського прибуток - мед з велосипедом.
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Да уж...., за 30 млн грн слетали "договориться о сотрудничестве". Лошье криворожское!
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Злітав за солоденьким. Як муха на мед?
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Меду йому дали як солоденьке - прикормити.
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Литва дружня країна, але треба у військових питаннях йти до НАТО. А щодо кібербезпеки, то Україна сама має досягнення у цій галузі не менше Естонії. Тобто виходить, що Зе нічого не зробив.
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А какие уступки,если уступки уже сделаны и подписаны в Минске?Петрыло-брехло и сегодня попалось на лжи: "Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал бывший президент страны Петр Порошенко."Так что дуй на Майдан и ори "Нет капитуляции Порошенко! "https://www.dw.com/
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Господи! Який він наївний, Президент Литви. Він вважає ЗЕ українським президентом, а ЗЕшпану - українською владою. ЗЕчума - зброя орди проти України, така як армія РФ, ФСБ, РПЦ, ТV і ін. Вони, всі разом, виконують плани Кремля по знищенню України як держави і українців як нації.
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LItva po danim (Global Cybersecurity Index, GCI) zanimajet 4 mesto v mire posle ameriki angliji i franciji iz 194 stran
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К сведению:
В десятку стран с лучшей кибербезопасностью вошли Франция, Германия, Эстония, Словакия, Финляндия, Литва, Испания, Соединенное Королевство, Швейцария, Чехия.
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Lietuva patenka į daugiausiai dėmesio kibernetinio saugumo sričiai pasaulyje skiriančių valstybių grupę ir pagal neseniai paskelbtą išankstinį Globalų kibernetinio saugumo indeksą (Global Cybersecurity Index, GCI) užima 4-ąją vietą, į priekį praleisdama tik Jungtinę Karalystę, Jungtines Amerikos Valstijas ir Prancūziją.
Litva na 4 meste
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Ура! Прибалты помогут ВСУ подняться на высший уровень (level)!
Україна домовилася про співпрацю з Естонією з питань тероборони, з Литвою - з питань кібербезпеки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2903
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Роман Донік
@donikroman

Юбки и платья для Елены Зеленской придумывает и шьет Ксения Кошевая, жена кварталовца Евгения Кошевого. Компания PICO. Нет, я не знаю, что в прошлом произошло между этими двумя женщинами.

5:00 AM · Nov 26, 2019
170 Retweets
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Україна домовилася про співпрацю з Естонією з питань тероборони, з Литвою - з питань кібербезпеки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 598

Україна домовилася про співпрацю з Естонією з питань тероборони, з Литвою - з питань кібербезпеки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8120
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давайте бістрей закон о Резервной Армии в Раду.
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Надо же будет апалченцев дамбамских чем-то занять - пойдут в тероборону
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_Что это за херня?! Похоже просто на выдумку, на словоблудие! Значит с одними договорились по обороне, но не противодействию кибератакам, а с другими ровно наоборот?? Да ты, Загороднюк, психический, что ли?! Или думаешь мне можно какую угодно херню на уши вешать?!! Україна домовилася про співпрацю з Естонією з питань тероборони, з Литвою - з питань кібербезпеки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8765
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