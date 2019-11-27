 Пятерых фигурантов второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" этапируют в Ростов-на-Дону, - правозащитники

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Крымской правозащитной группы.

Отмечается, что Сеитвели Сейтабдиев, Алим Каримов, Аким Бекиров, Иззет Абдуллаев и Асан Янников находятся на пересылке в СИЗО №1 российского Краснодара, откуда они будут доставлены в Ростов-на-Дону.

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"Этапирование фигурантов "дела крымских мусульман" в России нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта", - отмечают правозащитники.

Напомним, сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста.

Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезены в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один - Раим Айвазов - содержится в СИЗО Симферополя, еще один - Эдем Яячиков - исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

В конце октября фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Биляла Адилова, Джемиля Гафарова, Шабана Умерова, Сервета Газиева и Яшара Муединова этапировали из России в СИЗО №1 оккупированного Симферополя.

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