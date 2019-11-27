EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  584  19
Все про:залог (373) Садовый (460)

 Я буду подавать апелляцию, - Садовый о решении Антикоррупционного суда про определение ему залога в миллион грн

Городской председатель Львова Андрей Садовый собирается подавать апелляцию на решение Антикоррупционного суда, которым ему избрана мера пресечения в виде внесения залога в размере 1 млн 56 тыс. гривен.

 Об этом он сказал после заседания суда, передает корреспондент Цензор.НЕТ,

"Что касается решения. Оно не вполне соответствует здравому смыслу, потому что мы ожидали, что будет полностью отказано прокуратуре в любом обеспечении.

Поэтому я буду, конечно подавать апелляцию, требовать, чтобы не было никакого обеспечения. Это дело не имеет никакого смысла, земля полностью в собственности громады города, убытки государству не нанесены, а наоборот есть плюс в том, что привлеченный инвестор и в бюджет города поступило 52 млн", - сказал Садовый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд определил Садовому залог в размере 1 млн 56 тыс. грн

Напомним, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют".

Также смотрите: "Корупціонер на смітті": под ВАКС проходит акция против Садового. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3162219
 
 
 Топ комментарии
 
Все львовяне, с которыми общался, говорят, что Садовый ворует крупно.
Не знаю, насколько правда.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все львовяне, с которыми общался, говорят, что Садовый ворует крупно.
Не знаю, насколько правда.
 показать весь комментарий
 
 
общался с мудрым и простым наридом, да?

Если бы он воровал крупно, то его бы еще порошенко посадил бы как своего врага...
 показать весь комментарий
 
 
Україна батьківщина мазохізма.
Тут народився Захєр (це справжнє ім'я) Мазох.
Той самий.
 показать весь комментарий
 
та на грибовичскую свалку его, пусть там мэрствует
 показать весь комментарий
 
 
а вот еще один... но ему уже не предъявят:

Экс-глава администрации президента Игорь Райнин возглавил Харьковскую областную организацию "Оппозиционная платформа - За жизнь"
"...Он также пообещал приложить максимум усилий для победы на выборах в местные советы в следующем году, отметив, что избирательная кампания будет сложной"

Харьковская жидовня...нос всегда по ветру... Пороха слили... зебилу еще б год продержаться... а там, глядишь, поголовье его почитателей нового кумира намалюет. И будет им мудвеччук с резиновой оксаной...
Грязнее, чем политика, может быть только секс с придорожной марухой...
 показать весь комментарий
 
епиляцию лучше подай, а заодно слей еще кого нибудь, хто тебе помогал...

skot..
 показать весь комментарий
 
 
Нельзя сказать, что Садовой негативная личность. Народ сам должен решать лидер он или не лидер. У всех был на виду, может сам заявить виновен он или нет.
 показать весь комментарий
 
Пускай Петро жмот и миллион за свободу никогда не отдаст, но за Садового такого не ожидал! Как теперь он будет смотреть Кличку в глаза? Я подаватиму апеляцію, - Садовий про рішення Антикорупційного суду про визначення йому застави в мільйон гривень - Цензор.НЕТ 5483
 показать весь комментарий
 
Я на вас жалобу подам. Коллективную.
 показать весь комментарий
 
Россия и русские коллаборанты мочат украинцев по всем фронтам... Скоро и детей своих заставят есть как было в 1933...все движется к окончательному решению " Украинского Вопроса ". 1918-1933 покажутся детским садом, а все потому что большинство украинцев латентные предатели и выбрали власть предателей как в 1918 и получили репрессии и Геноцид. Горькая правда, но в этом мире нет места слабым и глупым Я подаватиму апеляцію, - Садовий про рішення Антикорупційного суду про визначення йому застави в мільйон гривень - Цензор.НЕТ 350
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх