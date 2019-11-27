 Я буду подавать апелляцию, - Садовый о решении Антикоррупционного суда про определение ему залога в миллион грн

Об этом он сказал после заседания суда, передает корреспондент Цензор.НЕТ,
"Что касается решения. Оно не вполне соответствует здравому смыслу, потому что мы ожидали, что будет полностью отказано прокуратуре в любом обеспечении.
Поэтому я буду, конечно подавать апелляцию, требовать, чтобы не было никакого обеспечения. Это дело не имеет никакого смысла, земля полностью в собственности громады города, убытки государству не нанесены, а наоборот есть плюс в том, что привлеченный инвестор и в бюджет города поступило 52 млн", - сказал Садовый.
Напомним, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.
Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.
По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют".
Не знаю, насколько правда.
Если бы он воровал крупно, то его бы еще порошенко посадил бы как своего врага...
Тут народився Захєр (це справжнє ім'я) Мазох.
Той самий.
Экс-глава администрации президента Игорь Райнин возглавил Харьковскую областную организацию "Оппозиционная платформа - За жизнь"
"...Он также пообещал приложить максимум усилий для победы на выборах в местные советы в следующем году, отметив, что избирательная кампания будет сложной"
Харьковская жидовня...нос всегда по ветру... Пороха слили... зебилу еще б год продержаться... а там, глядишь, поголовье его почитателей нового кумира намалюет. И будет им мудвеччук с резиновой оксаной...
Грязнее, чем политика, может быть только секс с придорожной марухой...
skot..
Чо.