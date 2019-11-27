 "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать", - Путин дал совет жителям Санкт-Петербурга

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Один из участников встречи попытался изложить президенту РФ свои мысли об Украине. На что Путин заметил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Один из участников встречи попытался изложить президенту РФ свои мысли об Украине. На что Путин заметил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".
сам би про смердів своїх подбав, а не сунув носа до нас.
Oles Ilchenko
5 ч. ·
це фатум...
"На МКС сломались российские туалеты. Астронавты используют подгузники
На Международной космической станции (МКС) вышли из строя все туалеты. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным НАСА, американским астронавтам приходится использовать подгузники. Носят ли их российские космонавты - не сообщается. Как известно, на МКС находятся два туалета российского производства"
В списке, опубликованном газетой, трое российских инвесторов, но решения об отзыве паспортов касаются также их родных. По данным Politis, власти Кипра решили лишить гражданства миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.
побегут развенчивать соловьевы, скабеевы и шейнины.
росия такая лживая подлюка что никакие договора с ней не стоят этой бумаги
Что ж, интересно, там за мысли были, что ***** его прервал
У ***** рост 160
Со всех унитазных помоек лилась антиукраинская пропаганда
Сейчас, когда наши олигархи поставили удобную для кремля марионетку, которая уже начал процесс капитуляции, задача по возвращению бунтарского региона выполнена и можно своих крепостных переключить на что-то другое
21.04. 2019 Напрочуд вдало для Путіна, почався перший етап плану «Новороссія В». (План «Новороссія А», збройний, провалився.)
Порошенка відсторонено.
До влади приведено манкуртів маргіналів.
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--Моя бабуля обожает новости первого канала, я в тихоря после заставки первого включаю сотника, бабуля смотрит и не догоняет что это не первый канал😁 вообщем через пару таких сеансов она передралась со всеми бабками у подъезда, она не догоняет почему у неё новости не совпадают с местными бабками.
Якби Ольгіно, то він був би нижче Путіна.
А так, на 10 см вище.
Ну ви ж в курсє хто Путін.
Вікі вам в руки.
https://sdelanounas.бу
Там всьо распісано что і как.
https://sdelanounas.ru