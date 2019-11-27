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 "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать", - Путин дал совет жителям Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин в общении с жителями Санкт-Петербурга, которое состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Один из участников встречи попытался изложить президенту РФ свои мысли об Украине. На что Путин заметил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время постановочной поездки Путина на электричке силовиков загнали под перрон. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3162218
 
   
 Топ комментарии
 
сам насаджував антиукраїнську риторику, тепер раптом забороняє...
сам би про смердів своїх подбав, а не сунув носа до нас.
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Крах Путина будет печален. Культ его личности первыми
побегут развенчивать соловьевы, скабеевы и шейнины.
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сам насаджував антиукраїнську риторику, тепер раптом забороняє...
сам би про смердів своїх подбав, а не сунув носа до нас.
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то, певно,оті, що по 19 млн штука

Oles Ilchenko
5 ч. ·
це фатум...
"На МКС сломались российские туалеты. Астронавты используют подгузники
На Международной космической станции (МКС) вышли из строя все туалеты. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным НАСА, американским астронавтам приходится использовать подгузники. Носят ли их российские космонавты - не сообщается. Как известно, на МКС находятся два туалета российского производства"
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точно - блины с лопаты за углом дают)
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Последний лозунг х"йла : росися - для грустных)))
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Кипрская газета Politis назвала имена бизнесменов, у которых власти страны решили отозвать "золотые паспорта", выданные в обмен на инвестиции. Статья со списком опубликована в номере Politis (доступна по подписке или в бумажной версии от 27 ноября, сообщает Forbes.
"Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать", - Путин дал совет жителям Санкт-Петербурга - Цензор.НЕТ 4535
В списке, опубликованном газетой, трое российских инвесторов, но решения об отзыве паспортов касаются также их родных. По данным Politis, власти Кипра решили лишить гражданства миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.
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Коли вже та рашка припинить своє існування ?
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Як тільки ти скажеш, що путін-*****, рашки зразу не стане, якщо не скажеш-не стане тебе на сайті.
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Крах Путина будет печален. Культ его личности первыми
побегут развенчивать соловьевы, скабеевы и шейнины.
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Русскіє, вибрали Сталіна, як найбільш значимого русского.
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І самий значущий поет у них такий "русскій", що спасу нема...
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Надеюсь не побегут так как будут висеть.
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Идиоты... Сами же по телевизору только про Украину показывают)
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Да сейчас все перекрутилось. На сайтах РФ узнаю про Украину, на сайтах Украины про РФ.
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Вам,шо в Беларуси Лука полную "демократию" устроил?
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Видать унитазов нехватило для ленинграда
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777, а Путен собака

росия такая лживая подлюка что никакие договора с ней не стоят этой бумаги
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Скорей бы уже дьявол своего слугу к себе в ад утащил! Падаль человекообразная! "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать", - Путин дал совет жителям Санкт-Петербурга - Цензор.НЕТ 3393
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какая то тупая коми вепсянка попалась. ее ведь нквдшники учили ее как к ***** нужно обращаться. но она все спутала. теперь ее сгноят на сайберии.
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А... по-аглицки русскими букваме. Сразу не вкурил, виноват.
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Один из участников встречи попытался изложить президенту РФ свои мысли об Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3162218

Что ж, интересно, там за мысли были, что ***** его прервал
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Операция "Принуждение 73% лохов к миру" выполнена
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Меня так умиляет как русня рисует своего ***** см на 10 выше 😂
У ***** рост 160
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А шпильки?! Путя - модная бабка. Силикон, ботокс, все дела... Мукла!
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Зеленский такой, сделает на раз престарелого "мачо".
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Украинский вопрос был проблемным до 21 апреля 2019-го года.
Со всех унитазных помоек лилась антиукраинская пропаганда
Сейчас, когда наши олигархи поставили удобную для кремля марионетку, которая уже начал процесс капитуляции, задача по возвращению бунтарского региона выполнена и можно своих крепостных переключить на что-то другое
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Так.
21.04. 2019 Напрочуд вдало для Путіна, почався перший етап плану «Новороссія В». (План «Новороссія А», збройний, провалився.)
Порошенка відсторонено.
До влади приведено манкуртів маргіналів.
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"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018 советник В.Путина по геополитике.
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Путин шизиками сделал многих россиян,потому обе стороны переживают ,чтобы правильное не ляпнуть "Що ж ви все про Україну, треба і про себе подумати", - Путін дав пораду жителям Санкт-Петербурга - Цензор.НЕТ 11
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Из российского инета
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--Моя бабуля обожает новости первого канала, я в тихоря после заставки первого включаю сотника, бабуля смотрит и не догоняет что это не первый канал😁 вообщем через пару таких сеансов она передралась со всеми бабками у подъезда, она не догоняет почему у неё новости не совпадают с местными бабками.
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Сменилась в Украине власть - и всем моськам на Расией дают указание меньше гавкать в эту сторону. Ну, примерно, как при Сралине, после подписания Пакта М-Р, дали указание политзаключенным статью "фашизм" не клеить.
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украина склоняется перед своим богом
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остальные тоже, бог-един
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Остальниє украінскіє атеісти, і оні считают, что бог підарашек Путін - *****.
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Ху*ло твій бох. Кацапізм і православіє мп головного мозку - це діагноз. Посидь у спамі, лахто. І не гавкай у відповідь, бо будуть застосовані більш дієві заходи.
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не годуйте лахтинського троля. Спамте його пости і закликайте до цього інших.
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коля помойский. ты удмурт или тунгус?
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не годуйте лахтинського троля. Спамте його пости і закликайте до цього інших.
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***** в процессе сдачи зеопарышами Украины таким образом пытается их отмазать,риторика ***** стала заметна еще в 1-ом туре презедентских выборов
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Ольгино картинку малевало?
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Та нє.
Якби Ольгіно, то він був би нижче Путіна.
А так, на 10 см вище.
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та шо ви кажите, Вын жеж Клоун, може ы на лабутэнах пыдыйти, дуже страшна людина.
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Нє, нє. Путін не Клоун.
Ну ви ж в курсє хто Путін.
Вікі вам в руки.
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якій Путін? Путін Наш Бох, )(уйло, я про Нашего Клоуна, шановний.
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Что-то слишком высокие каблуки у него видимо.
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Рукожопы русни наконец достроили дорогу из Петербурга в Москву - 660км платной скоростной трассы с нуля. А у нас объявили тендер на достройку моста в Запорожье.
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За это время нищая Болгария построила 800км скоростных магистралей. Бесплатных. Без ленточек, телекамер и Путина.
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10% трассы М-11 даже не начинали строить (обход Твери). Местами реконструировали м-10 и вуаля!
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Почитал про Болгарию "Фракия" к примеру строилась с 1973 года! М11 с 2011-го. Хренасе "за это время"
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Весь Мир за последние 20 лет совершил очередной скачок (с 19века)в развитии технологий! а Россия с Путиным погрязла, прозябла, и просто ******** все что было и что можно было сделать, опустив население на жалкое позорное существование
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Пустые слова. Парашка строит АЭС Китаю, продаёт зенитки Турции, ракетные моторы Штатам, держит 90% мирового рынка одностенных нанотрубок. А нам остаётся философствовать про 19 век
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Как это моста? Там же их два нужно достроить.
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Плохой знак. Значит наш клоун таки слил с патрохами, раз ***** приостанавливает антиукраинскую риторику. Ведь раньше с утра до ночи только про Украину, хунту , биндеровцев и визжали...
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куйло добился своего, зе-свин сливает крым за видимость контроля за бамбасом и прекоащение террора с обстрелами. потому что зе-лох
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Зе не лох, он - враг! Лохи те, кто это ещё не поняли.
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Царь цап царапыч риторику сменил? А в краденых сортирах теперь мочет только огурцы?
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Обіцяний ****** рай, росіяни бояться більше, ніж київську хунту, укрофашистів і бандерівців, разом узятих.
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Ху#ло вже не хвилює Україна, Янелох йому її задарма віддасть.
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