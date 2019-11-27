 "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать", - Путин дал совет жителям Санкт-Петербурга

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Один из участников встречи попытался изложить президенту РФ свои мысли об Украине. На что Путин заметил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

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