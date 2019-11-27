 Наша цель - в 2023 году достигнуть условий необходимых для подачи заявки в ЕС, - Порошенко приветствовал новый состав Еврокомиссии

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Искренне поздравляю с утверждением новый состав Европейской Комиссии, который в следующие 5 лет будет отвечать за деятельность Евросоюза.
Верю, что Еврокомисиия активизирует курс на содействие всесторонней интеграции Украины в ЕС, защиту ее суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ, а также внедрение общих демократических ценностей.
Наша цель остается неизменной: должны сделать все, чтобы уже к 2023 году достичь условий, необходимых для подачи заявки на членство в ЕС".
"Рысчуть зебилы, исчеть мелиция..."
нікчеми ви, розумові, громадянські та людські нікчеми.
Может, этот Порошенко их тайный повелитель и властелин? Или дрессировщик...
🤣
Порошенко в своем эпохальном интервью УП написал, что он не жадный. Но «не раздает деньги направо и налево, потому что каждая копейка досталась ему тяжелым трудом».
Каким «тяжелым трудом» тебе достались эти «копейки», черт?
22 последних года, с самого первого дня прихода в политику с партией Медведчука ты депутат, министр, секретарь СНБО и так далее.
«Тяжелый труд» этого упыря (который на госслужбе не имел права заниматься бизнесом ни одного дня) привел к тому, что Украина - одна из беднейших стран Европы.
https://www.radiosvoboda.org/a/30293723.html
https://www.bbc.com/ukrainian/news-47038933
http://cpi.ti-ukraine.org/#/
Мислю дуже "оригінальну" видав.
Экс-главу АП Райнина избрали главой харьковской "ОПЗЖ": "Он не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Він зараз собі захист по цілому світу шукає, щоб уникнути відповідальності за свої подвиги.
Як тільки домовляться з наставниками Зеленського він одразу заспокоїться.
Может он там себе у Трампона небескреб "Украина" купит?
Вот только относительство американского гражданства есть сильные сомнения. Это ведь не то же самое, что панамское - если вовремя не купил, то теперь посложнее будет.
Или он в деле Байдена хочет свидетелем повыстиупать? З гиднистю...