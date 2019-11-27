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 Политика Украины
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Все про:Еврокомиссия (860) Порошенко (17917)

 Наша цель - в 2023 году достигнуть условий необходимых для подачи заявки в ЕС, - Порошенко приветствовал новый состав Еврокомиссии

Пятый президент Украины Петр Порошенко приветствовал избрание нового состава Еврокомисии.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Искренне поздравляю с утверждением новый состав Европейской Комиссии, который в следующие 5 лет будет отвечать за деятельность Евросоюза.

Верю, что Еврокомисиия активизирует курс на содействие всесторонней интеграции Украины в ЕС, защиту ее суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ, а также внедрение общих демократических ценностей.

Наша цель остается неизменной: должны сделать все, чтобы уже к 2023 году достичь условий, необходимых для подачи заявки на членство в ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новому еврокомиссару от Венгрии Варгели поручили поддерживать украинские реформы

Источник: https://censor.net.ua/n3162217
 
   
 Топ комментарии
 
кто нибудь выключите его!!! так надоел за 5 лет! скажите ему что он уже не през!)
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Прошенко продолжает играть в президента, пока санитары грустно улыбаются, разминая в накачанных руках специальную рубашку...
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Тут даже вопрос в другом. Цензор вражае. Как новости про Петю - так он весь в белом, то за НАТО , то против Голодомора - прям государственный деятель вселенского масштаба картина маслом. И ни слова о том, что на нем уже криминальных дел - много, что он игнорирует допросы, показывая своим примером неуважение к закону обычным гражданам Украины .
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Из-за барыги Украина только начала вылазить из дерьма шыкаладного
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Шо творится, зебилы с ног сбились, не могут поймать баригу...😁
"Рысчуть зебилы, исчеть мелиция..."
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А он оказался политическим тусовщиком Наша цель - В 2023 году достигнуть условий необходимых для подачи заявки в ЕС, - Порошенко приветствовал новый состав Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 4234
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Он не оказался. Он всегда им был. Все время что он в политике. И неплохо конвертировал свою политическую известность, свои связи и положение для продвижения своей бизнес империи. Собственно ничего не изменилось. Все у Петра есть, кроме государственного мышления. Он так и не вышел за пределы своих личных интересов и интересов своей семьи. Все через эту призму и рассматривает. Даже презеденство не помогло.
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як в вас навесні 2014-го року стислось очко від страху, то побігли голосувати за "тусовщика", бо обісрались, що в ваші домівки прийде війна. Коли Порох, отой самий, шо "тусовщик" домовлявся з усим світом про підтримку, про те, щоб хоч увагу звернули на нас, на те, що відбувається на нашому кордоні, щоб відреагували, а не як з Грузією вчинили, звинуватили у війні саакашвілі, - то ви бігли один поперед одного, кидали бюлетені за нього в урну на дільницях.
нікчеми ви, розумові, громадянські та людські нікчеми.
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отой самий, шо тусовщик якого Європа роскусила яке він брехло тільки на 3-му році його каденції
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...неплохо он конвертировал бабло в офшоры.
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Кулі ті офшори, я чув він Ліпєцьк купив...
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наш святой знает, шо говорит, к 2023 году он точно выполнит все условия и будет жить в еес
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Св Петя блукаить Явропой.Не накаталси.Последняя гастроль.
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накатается Федир Сироус твой Зебилушка Наша цель - В 2023 году достигнуть условий необходимых для подачи заявки в ЕС, - Порошенко приветствовал новый состав Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 5496
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Зебілушці пряма дорога тільки на кацапстан, там накатається досхочу.
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Прошенко продолжает играть в президента, пока санитары грустно улыбаются, разминая в накачанных руках специальную рубашку...
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Скажи, может ведь относительно рядовая новость, но с фамилией Порошенко, вызвать мощные волнения ЗЕленой субстанции?
Может, этот Порошенко их тайный повелитель и властелин? Или дрессировщик...
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Ваше право на собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред.

🤣
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ти для початку хоч би з країною визначилось, тролько. А потім тут дава "советы космической глупости".
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кто нибудь выключите его!!! так надоел за 5 лет! скажите ему что он уже не през!)
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Ця мішень африканської чуми ніяк в це не повірить.
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Тут даже вопрос в другом. Цензор вражае. Как новости про Петю - так он весь в белом, то за НАТО , то против Голодомора - прям государственный деятель вселенского масштаба картина маслом. И ни слова о том, что на нем уже криминальных дел - много, что он игнорирует допросы, показывая своим примером неуважение к закону обычным гражданам Украины .
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Каких дел. зетипилл гребаный?
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А он и есть государственный деятель, только зебам хотелось слышать про офшор, который только зарегистрирован и всё, или про Вальцмана или сказки про министра в правительстве Азарова или про основателя ПР.
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Ja by soglasilsia jesly kriminalnyje dela na vsex odinakovo zaveli,a tut odnim net,a drugim zavodyt.Vasi sudi jest zavisemi ot vlasti,kak i drugyje kto zavodit dela.Tak vyxodit Londonskomu sudu veryt nelzia,a vasemu sudu mozno?Vet eto smesno i vse eto ponimajet,nebute kak rosiji gde odna pravda
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Поклониики Св Пети изьнюмагають
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Нет, без пэтиного приветствия они бы просто распались на молекулы.
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Давно этого дурика слышно не было.
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«Тяжелый труд» этого упыря (который на госслужбе не имел права заниматься бизнесом ни одного дня) привел к тому, что Украина - одна из беднейших стран Европы.

Порошенко в своем эпохальном интервью УП написал, что он не жадный. Но «не раздает деньги направо и налево, потому что каждая копейка досталась ему тяжелым трудом».
Каким «тяжелым трудом» тебе достались эти «копейки», черт?

22 последних года, с самого первого дня прихода в политику с партией Медведчука ты депутат, министр, секретарь СНБО и так далее.

«Тяжелый труд» этого упыря (который на госслужбе не имел права заниматься бизнесом ни одного дня) привел к тому, что Украина - одна из беднейших стран Европы.
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в спам кацапская тварь
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Порошенко знайшов час виокремити цю подію (обрання нового складу Єврокомісії) Зебільний клован - ні. Тому що функції фактичного міністра закордоних справ в нього виконує агент ***** Єрмак.
https://www.radiosvoboda.org/a/30293723.html
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не уймется упырь
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Цель хорошая. Только с Кловуном куда? В цирк шапито.
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Сделайте что-нибудь с коррупцией!И тогда мы будем готовы вас принять!Именно так говорили в Европе.При пете не сделали НИЧЕГО.(зафиксированно в бесстрастных отчётах Transparency International 2014-2019) дуракаваляние в виде набу/марабу Европа,естественно,не зачла.
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня. Бо відповідно до Індексу сприйняття корупції у світі за 2018 рік Україна суттєво піднялася в рейтингу: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2018/
https://www.bbc.com/ukrainian/news-47038933
http://cpi.ti-ukraine.org/#/
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Нафуя мені твій рейтинг, чмошник шоколадний, в мене є кілька мішків особистих доказів, що Україна - це мафіозно-олігархічний бантустан.
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Если на каждом углу мира рассказывать про коррупцию, то её будет многократно больше, чем есть..
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Можна розказувати, що ти дебіл з порохоботної тролеферми, ну, знову ж таки, це - не новина.
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О, ще один дебіл виліз - морда в шоколаді.
Мислю дуже "оригінальну" видав.
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Зачем ждать 2023 , если уже 2020 Моника Зеленски приведёт свою отару зебилов таеженый союз
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Poxoze kak Belorus v takom statuse rosija xocet zdelat Ukrainu.
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Не уверен насчет Украины, а вот что Петя в Европу еще до 2023 г. гармонично интегрируется - сомнений никаких:

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Не, он туда интегрируется с украденными миллиардами. Зачем ему Украина?
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Европа будет Украину руками и ногами отталкивать.
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Завдяки нашим вівцям він тепер презЕдент...Да... Наша мета - до 2023 року досягти умов необхідних для подачі заявки в ЄС, - Порошенко привітав новий склад Єврокомісії - Цензор.НЕТ 9830
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шось тут нульовки розпатякались. Ти зі свіжої партії ботів?
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Пете Параше никто не обещал взять Украину в ЕС, но оно упорно сунется. Его в дверь, оно в окно.
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з такими як ти "громадянами" дорога тільки в Сибір , або на помийку.. Та це одне й те саме. От як порозумнішаєш (в чому особисто я ну дуже сумніваюсь), то і в бік ЄС тикву свою зможеш повернути, щоб хоч подивитись на цивілізацію.
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Твои братушки винторогие обещали в Таёжный союз взять, вали туда ЗЕбил.
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После тог, как это чучело разграбило страну, о какой заявке в ЕС он кукарексет...
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Украв І вивіз усе в ліпєцькі афшори. Інфа - 73%!!!
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сызар, чуєш, може про "разграбіло страну" представники ЄС щось скажуть, а не форумні примари? )))
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Ну есть хоть кто-нибудь, кто в это верит.
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На цього схибнутого вже давно ніхто, при здоровому глузді увагу не звертає, а ти про якусь віру розказуєш.
Він зараз собі захист по цілому світу шукає, щоб уникнути відповідальності за свої подвиги.
Як тільки домовляться з наставниками Зеленського він одразу заспокоїться.
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Ю. НЕСТЕРЕНКО: «РОССИЯ - АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО» https://www.youtube.com/watch?v=NzqmBquTRok Вот куда наш Кловун ведет стадо зебиллов.
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Та Петя вже б хоч зараз ту заявку подав - сімейну, або й персональну... Наша мета - до 2023 року досягти умов необхідних для подачі заявки в ЄС, - Порошенко привітав новий склад Єврокомісії - Цензор.НЕТ 1967

Наша мета - до 2023 року досягти умов необхідних для подачі заявки в ЄС, - Порошенко привітав новий склад Єврокомісії - Цензор.НЕТ 5503
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Петя в отличии от тебя может себе позволить в Вашингтоне купить себе небоскреб и получить гражданство США, Та вот только он тебя, зетипилла гребаного. хочет вытащить из помойной макшанской ямы. Не пойму зачем. Это как довбасцы сцали на флаг Украины в 2014 году. Спроси -зачем? А шоб нагадить. Вот и зетипиллы такие же типиллы.
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А в отличие от тебя, *******?
Может он там себе у Трампона небескреб "Украина" купит?
Вот только относительство американского гражданства есть сильные сомнения. Это ведь не то же самое, что панамское - если вовремя не купил, то теперь посложнее будет.
Или он в деле Байдена хочет свидетелем повыстиупать? З гиднистю...
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Воно ще досить корчить з себе президента? Чи не може надихатись свободою перед довготривалою ізоляцією від адекватних людей?
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ну не клоун же Кипрский офшорник президент, это уж точно.
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Петя сморчку палки в колеса нового лисапета ставит, завидует, наверное.
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а зебіли як збудились)) !!! Отрутою вже всю стрічку заплювали ))
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