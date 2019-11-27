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Все про:Беркут (8520) Шаповалов (26)

 Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест "беркутовца" Шаповалова, обвиняемого в расстрелах на Майдане

Киевский апелляционный суд сегодня освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, экс-командира роты батальона милиции особого назначения "Беркут", обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время протестов на Майдане, что привело к тяжелым последствиям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из сообщения на странице Адвокационной Совещательной Группы (адвокаты семей Небесной Сотни).

"Суд смягчил меру пресечения Шаповалову на ночной домашний арест (с 22 до 6 утра), без ношение браслета. На основании того, что согласно ч.5 ст 72 УК (так называемый "Закон Савченко") обвиняемый провел под стражей "9 лет" - зачисление "день за два", согласно вышеприведенной нормы) - с 10 лет, то есть максимально возможного срока лишения свободы, предусмотренного для преступлений, в которых обвиняется Шаповалов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, суд не информировал ни потерпевших, ни их представителей об апелляционной жалобе Шаповалова.

Напомним, Виктор Шаповалов находится под стражей с 2015-го года. Обвинительный акт в отношении Шаповалова было передано в суд в ноябре 2016 года. В деле по обвинению Шаповалова - 108 потерпевших, и на данный момент продолжается стадия их допроса. Следующее заседание по делу должно состояться 18 декабря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал экс-командира харьковского "Беркута" Шаповалова. ВИДЕО

Напомним, Виктор Шаповалов - один из немногих экс-беркутовцев, который не бежал из Украины и уже третий год находится в СИЗО. Ему инкриминируют избиение и издевательства над активистами Майдана, незаконное использование оружия и злоупотребление служебным положением.

По версии следствия, 18 февраля 2014 года харьковская и львовская роты на улице Институтской и Крепостном переулке стреляли по протестующим и забрасывали их свето-шумовыми гранатами. От действий силовиков пострадали 86 майдановцев.

Шаповалову грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3162216
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилушко, Петра Ляксеича уже пол-года как нет при владе. Нацюцрнику бениному зелупе спасибо говори. При Пете беркутня сидела и пасть не открывала, а теперь вы, подзелупники, еще и компенсацию ему заплатите. Зробили разом, зебанаты.
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Слава Украине. Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест "беркутовца" Шаповалова, обвиняемого в расстрелах на Майдане - Цензор.НЕТ 8966
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Слава зебилам и зеле. Сепары оценят...
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Я так понимаю, голодать этой барышне придется долго. Бросала бы она это дурное дело. Финита. Еще будут поводы для этого.
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Хахаха! Зуб даю , что ещё и компенсацию получит
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Да без проблем. Могу виски , коньяку или даже шнапса . Это все мелочи .
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Він прстий мусор. А не генерал. Як відсидів стільки, то вже дадуть йому по відсидженому. Ти програєш свій шнапс.
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Проклятый Св Петя со Св Фединой.! За 5 лет не смогли осудить на полный срок.Дождались срока давности.
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не смей марать имя святого пети! ему щас во много раз труднее, чем тебе, да и печень у него не в порядке
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Зебилушко, уймись. Шмаркля осудит. Всех. Так что готовься к приезду асвабадителей дамбаса в твои *****, судить они будут.
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а помнишь однорукого беркутовца отпустили под домашний арест и он сразу ********? И ничего, все норм, все с рук рехворматорам и их рехвормированным судьям сошло. И этот слиняет, но у свинособак Зе будет виноват!
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в центре виталька - педалька, который в 14 году помог русне крысм сдать вместе с пластером шлангом? который тогда изрек, что в крыму ничего делать не будем пока в киеве все не поделим?
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Фуфел лахтинський за 5 років обрид. Давайте факти про зраду пстора
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Ага, грозит... Садовнику однокрылому тоже грозило, и где сейчас эта падаль? Правильно, на пидоросии. И этот туда же свинтит. Портнов сказал... (типа, Жеглов)...
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это мыролюбно. по реформистски. правильно соя?
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Да, подЗелупник. МироЛюбно, все по заповедям моники великой. ***** одобряет выбор зебилов.
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Це він скільки років під звинуваченням? Він що, у СІЗО був? Чотири роки. Та ще й по Савченко це буде 8 років.
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да благословит нас и украину св. петя - единственный заступник, который остался у страны
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хоть что нибудь он понял что натворили они с януковичем?
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Понятное дело. Типажи с майдана, которые влезли в теплые м5ста, правду расскрыть не хотят. Все вешают на мусоров. Может этот мусор и достоин уважения только потгму, что не свалил....
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Спасибо Петру Лексеечу за самый гуманный суд в мире.
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Зебилушко, Петра Ляксеича уже пол-года как нет при владе. Нацюцрнику бениному зелупе спасибо говори. При Пете беркутня сидела и пасть не открывала, а теперь вы, подзелупники, еще и компенсацию ему заплатите. Зробили разом, зебанаты.
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При Пете беркутня сидела и пасть не открывала

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Ты хоть сам понял, что ляпнул, не смеши.
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"Зеленський підписав закон про судову реформу, який критикував ЄС"
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Всё как и предрекали, патриотов будут сажать и преследовать, а всяких мерзавцев поощрять и отпускать. Украина исчезнет не сразу. Как большая куча снега по весне, будет таять медленно... Вроде бы всё есть, и стоят дома, и по улицам ездят авто и ходят люди... и в поле сеют и жнут, а Украины - нет.
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з нами бог (св. петя) да украина!
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_К новому Майдану готовят проверенные кадры? И ведь это так, пешка безмозглая, а организаторы остались безнаказанными!
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За сколько отпустили?
В Харькове в начале 80-х шапки, шарфы дорогие снимали, 2-3 суда по максимален 8 лет м как бабка пошептала. К чему все это?
Наказание должно быть соизмеримо содеянному, а всех судей мешающих этому процессу уволить без права восстановления.
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все по справедливости.... - урок следующему Майдану....
Нужно было не гимн Украины петь 1000 раз подряд, а карать врагов и мстить...
Упустили момент с своим "не провоцировать и не накалять" - враг на востоке, а тыл не на первом месте (привет Ярошу и ему подобным)" .... - теперь пришла очередь зе-сепаров отрываться...
Далее будет...
Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест "беркутовца" Шаповалова, обвиняемого в расстрелах на Майдане - Цензор.НЕТ 720

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Трудная работа у Зеленского и у его собственного Генпрокурора: в партии воры, насильники, коррупционеры, а посадить некого - все свои.
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Ну так портнов же сказал, что скоро майдановцев начнут сажать. Вот и суд выполнил хотелку смотрящего за судами - отпустил убийцу майдановцев.
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Благодаря Надьке дуре, петюне подписавшему закон и ВР, которая по тупому проголосовала !!!!
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а надька тут яким боком? вона хіба писати вміє?
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Вы ведь не будете утверждать что закон протолкнули без ее имени?!!!
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Хз. в законі її імені немає. Взагалі незрозуміло ніафіг той закон кому був потрібний. АЛе якщо чесно,тотоймусор не має значення. Організатори та замовники от головне. А їх і не шукали. То нафіг така мусарня? та прокурорня?
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5 років розслідували і недорозслідували. Шоколадна банда має стосунок дорозстрілів майдана. ІНакше чим пояснити відсутність результатів? Садовніка випустив пєтя із СІЗО, всі інші втікли відразу. Якщо такі тупі слідчі та прокурори, то на)(уй вони хай йдуть на гражданку. І грроші за5років зарплати хайповернуть.
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