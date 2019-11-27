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 "Новичок" включили в список запрещенных веществ, - глава МИД Нидерландов Блок

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) внесла нервно-паралитическое вещество "Новичок" в список запрещенных.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, передает Цензор.НЕТ.

"Нидерланды, Канада и США без устали работали над достижением сегодняшнего результата: ОЗХО включила "Новичок" в список запрещенных веществ. Я полностью поддерживаю этот решительный ответ на химическую атаку в Солсбери", - сообщил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский шпион, подозреваемый в покушении на Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ

Новичок включили в список запрещенных веществ, - глава МИД Нидерландов Блок 01

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Также читайте: Трамп в разговоре с Мэй оспаривал выводы разведслужб Великобритании о причастности России к отравлению Скрипаля, - WP

Источник: https://censor.net.ua/n3162215
 
 
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Ага, а раньше употребляли как кока-колу.
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Ну кремлевские бандиты нарекут его старичком.Дело не в названиях а в сути.ПРИМЕНЕНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ -это терроризм в чистом виде. Игнорирование проблемы только увеличит ее
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та ні, це не тероризм, це акт агресії, нападу, війни, без оголошення, диверсійна операція
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Наконец-то, все вздохнут спокойно от *********** угроз нет.
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Тормозы, сколько времени прошло, как отравились новичком, только сейчас надумали.
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забыли в этот список внести газ дурачок, который боря джонсон нюхал
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".. ничем мы не мазали ручку двери.
Смазка нужна была нам для другого."
"Новичок" включили в список запрещенных веществ, - глава МИД Нидерландов Блок - Цензор.НЕТ 6552
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Надо бы и старичка, который любит применять "Новичок", запереть в гаагской буцегарне.
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Просто раньше "Новичок" рекламировали в параше как подсолнечное масло.
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ну, нельзя значит нельзя... а если новичок-2, улучшенный, скажем, с запахом лаванды, значит - можно? а какое количество человек разрешено отправить на тот свет на грамм еще не опознанного химоружия массового поражения?
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