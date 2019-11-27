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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Apple (30) Госдепартамент США (991) Крым (22121) посольство Украины (226) США (15833)

 Посольство Украины в США обратилось к руководству Apple и в Госдеп из-за обозначения Крыма как территории РФ

Посольство Украины в США обратилось с официальным запросом к кампании Apple после сообщений об обозначении в ее программных приложениях Крыма как территории России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посольства в Фейсбук.

"Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании.

Украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию", - гововрится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - Пристайко раскритиковал Аррle за обозначение Крыма российским

Напоминаем, ранее стало известно, что в сервисах Apple, которыми пользуются граждане РФ, оккупированный Крым теперь отображается как территория России. Пользователи со всего остального мира по-прежнему видят его как территорию Украины.

Посольство Украины в США обратилось к руководству Apple и в Госдеп из-за обозначения Крыма как территории РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162214
 
   
 Топ комментарии
 
Прикол в том, что нужно перестать просить кого-то, по всем международным законам Крым это Украина, стоит лишь один раз подать в суд, выбить пару лярдов и больше никакой журнал или кампания такой пурги не будет повторять, у Украины уникальный шанс показать что бывает с сепаратистами и их приспешниками, а мы пятый год сопли жуем и вечно кого-то просим...
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а ты там в бугре или все таки за? - определись болтун....
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да надо в отместку пиндосам показать где-нибудь карту сша без флориды и будем квиты
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По факту, вона ніколи теритоією рашки й не була.
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Прода́жа Аля́ски - сделка между правительствами Российской империи и Соединённых Штатов Америки[a], в результате которой в 1867 году Россией за 7,2 млн долларов были проданы её владения в Северной Америке (общей площадью 1 518 800 км²).
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На українському атласі Сонячної системи забути намалювати Місяць - значить америкоси там ніколи не висаджувались! 1-1!!
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Я никак не пойму нашей логики. Почему даунбасянам платим пенсии, а крысюкам - нет? Они ж тоже оккупированные.
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У крымчан же российское гражданство
А у жителей оккупированных территорий - нет
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По закону о гражданстве Украина юридически не признает за гражданином Украины любое другое полученное им гражданство. Поэтому все крымчане, кто официально не отказался от гражданства Украины, остается для Украины гражданином Украины. И это не связано с аннексией. Так само гражданин Украины - житель Ужгорода, Киева или Харькова, имеющий другое гражданство, признается де-юре Украиной только как гражданин Украины. Например, если гражданин Украины, имеющий гражданство Германии, привезет автомобиль и захочет поставить его на учет, как иностранец, ему скажут, так ты - не иностранец, а гражданин Украины - регистрируй по другому. Ну и в остальных вопросах то же самое.
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Это Вова протупил. А отгородил бы Крым, как сейчас кусок Донбасса, мы бы его жителей и по сей день радостно содержали.
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Оккупированные и аннексированные-разные вещи.
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Тогда выходит это вопрос исключительно политический и связан с реинтеграцией ОРДЛО в Украину
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Я не юрист.И прекрасно отдаю себе отчёт,какой контингент там остался.Но,видимо,раз эти особи сохранили украинские паспорта,значит они имеют право на украинское финансирование.В конце концов,этот вопрос явно ранее решился.К пете вопросы.Хотя и вроде по ОНН за оккупированные территории несёт ответственность оккупант...Короче-государство должно отстаивать интересы и посылать всех врагов на"№;.Мы пока совсем не такие...
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Очень разные «особи» там остались

Есть те кто очень проукраинский, есть те, кто не смог выжить в неоккупированной Украине из-за жилья, есть те, у кого там престарелые родители

А некоторым вообще пофиг, лишь бы их не трогали
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Тут ещё такой момент
По ОРДЛО заключены мирные договоренности, а по Крыму - нет
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вообще то очень эпично, что только на эплах для россии крым росийский, но с другой пусть им глаза колет, что таки нет.....так у них могут и запретить эплы теперь)
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У кого запретить, на рашке ? С чего бы это ? Эппл всё сделали в точности так же, как Гугл. С расейских айпи показывает, шо Крым - это рашка. Со всех остальных стран - нет. В итоге всем хорошо и все довольны.
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У нас показывает государственную границу Украины с паРашей сплошной, а Крым, всё-таки, отделен штриховой линией..
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А якщо Україна буде виробляти смартфони і на логотипі буде ціе яблуко.
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Та нууу. Нам до смартфонів як до Місяця рачки.
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А як до Місяця можна рачки дістатися?
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ну и дальше шо ? Ну придёт там в США к ним кто-нибудь из боссов Apple (это если ещё придёт), достанет любой девайс Apple, покажет Крым, а там вуаля - всё красиво ! Ведь это же видно только из рашки. А в США им ничего не предъявишь.
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Нормально так...
Теперь каждая корпорация , каждая компания , каждая страна , будет рисовать , что захочет на глобусе мира , то мы так далеко уйдём !
Есть предложение Аляску пририсовать к каЦапии , пусть останутся довольны и те и другие !
Беспредел какой-то...😁
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Ну а по факту-то так и есть. В мире немало аннексированных и оккупированных территорий - например Кипр, Косово, Фолкленды и т.д. И в мире каждый рисует их по-своему - кто-то признаёт их принадлежность к одной стране, кто-то к другой. В Турции, например, Северный Кипр - турецкий. А весь остальной мир этого не признаёт и считает Кипр единой страной, хотя турецкая оккупация там продолжается уже более 40 лет.
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Чому й досі нема нашого посла в Америці? Чому й досі нема американського посла в Україні? Чому?
С таким підходом до міжнародної політики цієї чмошноі влади, то незабаром й Україна може зникнути.
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Ага!!!
Полная Зрада!
Посольство України в США звернулося до керівництва Apple і в Держдеп через позначення Криму як території РФ - Цензор.НЕТ 9704

Ты бы хоть удосужилась полностью новость прочесть!
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Це говорить багато про що. ЗЕ не вважає відносини з США своїм пріоритетом.
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Надо их лого прогрызть ещё несколько раз и в таком виде подать на всемирное обозрение!!! Посольство України в США звернулося до керівництва Apple і в Держдеп через позначення Криму як території РФ - Цензор.НЕТ 1152
Иначе до этих аболтусов не дойдет... Посольство України в США звернулося до керівництва Apple і в Держдеп через позначення Криму як території РФ - Цензор.НЕТ 5187
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Прикол в том, что нужно перестать просить кого-то, по всем международным законам Крым это Украина, стоит лишь один раз подать в суд, выбить пару лярдов и больше никакой журнал или кампания такой пурги не будет повторять, у Украины уникальный шанс показать что бывает с сепаратистами и их приспешниками, а мы пятый год сопли жуем и вечно кого-то просим...
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той страны где зарегистрированна та или иная организация, что не понятного-то? вон с Цукерберга кто только денег не тряс ссылаясь на защиту прав своих граждан. Что нам мешает? Взять и обвинить обгрызанное яблоко в незаконном использовании государственной символики, предоставлении недостоверной информации о государственном устрое и т.д. да хоть в кибершпионаже в пользу расии, разжигании межнациональной розни. Как по вашему например тот же эппл отсудил кучу бабла по патентам у самсунга, боженька в небесном суде присудил? ан нет, мирской, калифорнийскый. было бы желание
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* * *
Весна 2019, зелебобики: "Выберем Зеленского, хоть поржём!"
Осень 2019, зелебобики: "Пачиму вы ржёте над Зеленским??"
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А шо то за гномик приїхав на дівчачому лісапеті?
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Это чистокровный ольгинец!
Почему ты с ним общаешься?!
Ты хуже Ракицкого...
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Нада Аляску рисовать под паРашкой!
Тада зачешутца!
😁
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Госдеп ответит, что это дело частной компании, в дела которой они не вмешиваются.... На этом все и закончится.... И украинское посольство это понимает..... Но дежурные фразы сказать необходимо....
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Им надо показать что не зря в Америке за госхарчи живут.
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ЕСЛИ НЕ ИСПРАВЯТ ПОДАМ В СУД ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ТЕРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ
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Украине не нужен Крым, Украине не нужен бамбас,
Украина не хочет за них воевать - Украина любит зеленую соплю.
почему кто то еще должен заботится об Украине, если она сама себя в зеленое-кацапское откенгурировала?
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при свинозеленой коломойской сопле есть - привыкай...
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велик, тебя начинает лайкать окровенная кацапня, ну или девушки без моска...
грустно все ето..
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сам то понимаешь шо ты в кацапячей струе?
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сделай мне одолжение, не порть праздник - до субботы не ты под меня
ни я под тебя не пишем...
гуляй босота тормозная
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и да - евробляхерам спокуха....
ничего не изменилось - зеленым зеленые занесете? - будете за правду!
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#месть_унитазов
Унитазы уже мстят. В самолёте засосало сына художника Никаса Сафронова. И он орал:- Я не умру в туалете..
Посольство України в США звернулося до керівництва Apple і в Держдеп через позначення Криму як території РФ - Цензор.НЕТ 2129
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надо-было поверх костюма трусы напялить
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Их обрабатывают со всех сторон. Например в фильме Шпион (Spy), там ещё Сердючка появляется в эпизоде, представлен чеченский боевик - Джохар Дудаев, который убивает половину своих партнёров, с которыми имел дело, и собрался взорвать ядерную бомбу в Нью-Йорке...
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Жестко они отца чеченской демократии.
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Они обрабатывают на репутационном уровне, а тем оправдывают войну ***** в Ичкерии и даже выставляют миротворцем...
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Правильно что сразу реагируете. В случае отказа от наших требований накладывать санкции. Посольство України в США звернулося до керівництва Apple і в Держдеп через позначення Криму як території РФ - Цензор.НЕТ 1850
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Ну вот смотри, расклад такой: 140 млн рынок расеи и в 3,5 раза меньше украинский. Что выберет Эйпл понятно и так. Эйпл - частная корпорация, ее цель - извлечение прибыли, формально они даже законы США не нарушают, потому что они не представляют официальной позиции правительства США. Вести бизнес в Крыму они не могут, это запрещено, но рисовать карты они могут какие угодно
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Останній шанс подарувати співробітникам посольства нові ойфони! Завтра підуть санкції, спочатку Тіму Куку заборонять поїздки в Бердичів, а далі видно буде...
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Тре закачати карти Козлостану для навігаціі в телефон та подивитись де там той Сімферопіль , а то може вже поправили а ми тут воду каламутимо
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