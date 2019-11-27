 Посольство Украины в США обратилось к руководству Apple и в Госдеп из-за обозначения Крыма как территории РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посольства в Фейсбук.
"Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании.
Украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию", - гововрится в сообщении.
Напоминаем, ранее стало известно, что в сервисах Apple, которыми пользуются граждане РФ, оккупированный Крым теперь отображается как территория России. Пользователи со всего остального мира по-прежнему видят его как территорию Украины.
А у жителей оккупированных территорий - нет
Есть те кто очень проукраинский, есть те, кто не смог выжить в неоккупированной Украине из-за жилья, есть те, у кого там престарелые родители
А некоторым вообще пофиг, лишь бы их не трогали
По ОРДЛО заключены мирные договоренности, а по Крыму - нет
Теперь каждая корпорация , каждая компания , каждая страна , будет рисовать , что захочет на глобусе мира , то мы так далеко уйдём !
Есть предложение Аляску пририсовать к каЦапии , пусть останутся довольны и те и другие !
Беспредел какой-то...😁
С таким підходом до міжнародної політики цієї чмошноі влади, то незабаром й Україна може зникнути.
Полная Зрада!
Ты бы хоть удосужилась полностью новость прочесть!
Иначе до этих аболтусов не дойдет...
Весна 2019, зелебобики: "Выберем Зеленского, хоть поржём!"
Осень 2019, зелебобики: "Пачиму вы ржёте над Зеленским??"
Почему ты с ним общаешься?!
Ты хуже Ракицкого...
Тада зачешутца!
😁
Украина не хочет за них воевать - Украина любит зеленую соплю.
почему кто то еще должен заботится об Украине, если она сама себя в зеленое-кацапское откенгурировала?
грустно все ето..
ни я под тебя не пишем...
гуляй босота тормозная
ничего не изменилось - зеленым зеленые занесете? - будете за правду!
Унитазы уже мстят. В самолёте засосало сына художника Никаса Сафронова. И он орал:- Я не умру в туалете..