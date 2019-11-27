 Альперина подозревают в создании преступной организации, уклонении от налогов и злоупотреблении служебным положением, - НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением этому лицу уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.

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Следствие считает, что задержанный совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особенно тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершенных такой организацией, а также организация, руководство или содействие встрече (сходке) представителей преступных организаций или организованных групп для разработки планов и условий общего совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий объединений преступных организаций или организованных групп - наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет), ч. 3 ст. 212 (Умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, которые входят в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, содеянное лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных мотивов или в других личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно послужило причиной тяжких последствий - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет) УК Украины. Решается вопрос об избрании Вадиму Альперину меры пресечения.

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Напомним, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

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26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в поимке самого Альперина.