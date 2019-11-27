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 Альперина подозревают в создании преступной организации, уклонении от налогов и злоупотреблении служебным положением, - НАБУ

Следствие считает Задержанного сегодня Вадима Альперина главой преступной организации, совершавшей преступления, связанные с махинациями при растаможивании импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением этому лицу уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ

Следствие считает, что задержанный совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особенно тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершенных такой организацией, а также организация, руководство или содействие встрече (сходке) представителей преступных организаций или организованных групп для разработки планов и условий общего совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий объединений преступных организаций или организованных групп - наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет), ч. 3 ст. 212 (Умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, которые входят в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, содеянное лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных мотивов или в других личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно послужило причиной тяжких последствий - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет) УК Украины. Решается вопрос об избрании Вадиму Альперину меры пресечения.

Альперина подозревают в создании преступной организации, уклонении от налогов и злоупотреблении служебным положением, - НАБУ 01

Также читайте: Евгений Шевченко об Альперине: Он хотел за $1 млн решить вопрос в НАБУ

Напомним, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

Читайте также: Альперин и Тупальский руководили самой мощной контрабандной группировкой. Они хотели дать взятку $800 тыс., чтобы разблокировать 450 млн грн, - Евгений Шевченко

26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в поимке самого Альперина.

Источник: https://censor.net.ua/n3162213
 
 
 Топ комментарии
 
может он и схемщик, но очень мелкий по сравнению с нафтогазовцами, энергоатомщиками, госрезервщиками.... вот где поле непаханое... а этот так для отвлечения лохтората от скандалов с зеленью и тарифами
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наезд по новой)))
а срок опять не светит))
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Они одурели совсем. При чем здесь "использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы"?Источник: https://censor.net.ua/n3162213
Лепят всякую ересь - он контрабандист и схемщик - да. Но при чем здесь "служебное положение"? Он не служащий!!!
Где Кура и где мой дом? Или ЭТО теперь уровень обвинения? - не удивлюсь
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там четверть Одессы пересадить надо!), плюс половину крышующей Рады и Кабмина.. прицепились к мелкому наперсточнику....)))
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Значит садить. иначе нормальное государство не построим.А то развелось деятелей всяких мастей.
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посадками нормальное государство не построишь. Совок только.
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так а кто строить собрался? никто не обещал, кроме какого-то персонажа из будущего из сериала про Голобородька. Клоун сказал я вам ничего не должен, министр с самоката не слазит. Да и не строители ж они.
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Нююю и за жлобство-малыя откаты и хабарчики...
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Что это меняет? Беня приказал заловить Альперина. И шо? Ну словили. Но Беня-то на свободе и он еще многое чего начудит, что не понравится даже отъявленным зебилам.
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набу создал Порошенко, забил. А что вы создали?
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ещё парашенко создал гбр,забыл? А пэтя забыл.
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создал - и че?
Он должен был его под себя создавать?
Звонить как Богдан?
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очередной узник зеленых застенков - поделится с беней тремя четвертями заработанного честным трудом - будет свободен
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может он и схемщик, но очень мелкий по сравнению с нафтогазовцами, энергоатомщиками, госрезервщиками.... вот где поле непаханое... а этот так для отвлечения лохтората от скандалов с зеленью и тарифами
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редкостная гнида этот альперин, yчились в одной школе, раньше выглядел типичным жuдом из анекдота, тощий, рyчки-ножки как спички и кyчерявый, сейчас ряхy отъел.
он на год старше, сш №22 г.Одесса, раньше жил пр.Добровольского 154, кв. не помню, 1 парадная, 8 эт.
помню как он пытался в комсорги школы пролесть, но спалился на продаже порнофоток малолеткам...скандал был....))
евреи извините, но это не еврей, а настоящий жuдяра и стyкачок, закончил школy со вставными передними зyбами.
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А кому он служил? Причем тут "злоупотребление служебным положением"???
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Как я понял, со слов самого Бутусова, схема простая, как две копейки: - провез с липовой ценой, как, собственно 99,9% провозит. Таможенники насчитали по "своей ставке". Пошел в суд, предоставил документы, суд принял решение, что таможенники неправы. Не кажется ли вам, что тут надо претензии прежде всего к суду предъявлять???
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Не знаю,як останні роки, але років10-15 тому схеми Вадима були здебільшого "сірими", ніж чистим криміналом і становили цікавість швидше для податківців і митників, ніж для тих силових структур, які протидіяли саме розкраданнм з бюджету. Так, Вадим володів мистецтвом дружити без лапок, і друзями його були здебільшого судді, прокурори, менти - для його бізнесу, але там не все і не завжди базувалось на грошах. Ті, хто хотів і вмів працювати, могли бути вдячними йому за сприяння, рекомендації і звязки. Взагалі, особистість він неоднозначна, але непересічна. Так що, якщо Вадик дійсно крав - за заслугами, якщо його знову намагаються нахлобучить і розчохлить. як це робили риги і юльки - то вони поци, а ти тримайся. Народ давно очікував боротьби з корупцією і схематозом, але ті провадження і арешти, які мають місце останні 2 місяці, викликають непорозуміння і подив. найбільшими корупціонерами виявились бойові офіцери? Хіба? Тоді і пресування Вадіка теж не викликає довіри..
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Всеэ то пока цирк Зе сказали пока хоть одно дело будет доведено до конца с конфискацией и посадкой тогда можно говорить о начале борьбы с коррупцией а пока сотрясение воздуха Вы думаете альперин бы пришел сам если бы не было договорняка сомневаюсь
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Ще одне маленьке уточнення - з 2012 року контрабандою є незаконне переміщення через кордон зброї та інших обмежених або заборонених в обороті предметів і речовин, кльтурних і художніх цінностей. А "товарна контрабанда" декриміналізована. Так що титул батька контрабанди - він що, 152-мм снаряди з наркотиками і скульптурами Челліні пароплавами ввозив?
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