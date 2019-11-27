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Все про:Евросоюз (12686) Могерини (425) нормандская четверка (800)

 Евросоюз ожидает от нормандского саммита "ощутимого прогресса", - Могерини

Евросоюз рассматривает предстоящую встречу в нормандском формате, как возможность для достижения ощутимого прогресса.

Об этом 27 ноября во время слушаний на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге о перспективах Восточного партнерства заявила Верховный представитель ЕС Федерика Могерини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина сегодня являяется более сильной и устойчивой страной, чем она была раньше. Новое правительство применяет широкий подход к реформам, в то время как народ Украины ожидает решающих изменений в верховенстве права, в борьбе с коррупцией и в привлечении к ответственности причастных к банковскому мошенничеству. Это позитивное развитие также материализовалось в сфере безопасности - главным образом, благодаря конструктивному подходу Украины. И нормандский саммит 9 декабря является еще одной возможностью для достижения ощутимого прогресса", - сказала Могерини.

Она напомнила, что Украина сейчас стоит перед огромными вызовами, поскольку Россия нарушает ее суверенитет и территориальную целостность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хочет, чтобы Макрон заставил Зеленского подчиниться России, - Süddeutsche Zeitung

"С 2014 года мы вместе предоставили Украине наибольший пакет помощи в истории Европейского Союза. Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира, и никто из других партнеров не инвестировал столько же, сколько мы. Это привело нас к очень важным и ощутимых результатам", - добавила представитель ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3162212
 
 
 Топ комментарии
 
Да видели все как он держал.Результат на выборах и дал о себе знать.Теперь прыгает по западу ,чтоб его здесь не закрыли.
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Как только замаячила преспектива снять санкции с параши,сразу пр..тки из ес запели оды новой власти.Пятра ляксеича уже не вспоминают,а такой стратег был Евросоюз ожидает от нормандского саммита "ощутимого прогресса", - Могерини - Цензор.НЕТ 5788
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Порох это все держал и не давал развалиться. Зебилы это все про...рали. Вместе со страной.
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Правда без уточнения для какой стороны этого прогресса она ожидает...
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Ясен пень, что когда дегенерат управляет страной за счет этой страны и банкет. А ты думал сивлоха просто так захотел пенсии платить все у лугандону
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Как только замаячила преспектива снять санкции с параши,сразу пр..тки из ес запели оды новой власти.Пятра ляксеича уже не вспоминают,а такой стратег был Евросоюз ожидает от нормандского саммита "ощутимого прогресса", - Могерини - Цензор.НЕТ 5788
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Порох это все держал и не давал развалиться. Зебилы это все про...рали. Вместе со страной.
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Да видели все как он держал.Результат на выборах и дал о себе знать.Теперь прыгает по западу ,чтоб его здесь не закрыли.
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Санкции были и мало того, они еще есть. "Как только замаячила преспектива снять санкции с параши..." Это твои слова. Его не закроют, не волнуйся за него. За себя волнуйся, поскольку тебе жить с тем дерьмом, которое накроет эту страну. И уже скоро. Я в общем даже удивляюсь Пороху, вот на х...ра это ему нужно. Засел бы себе где-то во Флориде или Мальдивах да и забил бы на все это. Драться за тех, кто его поливает помоями - занятие не для слабонервных.
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Что ты мелешь, что он держал, Украина при нем даже санкции против рашки в последнюю очередь ввела по сравнению с другими странами.
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И шо? Что из этого следует? Санкций не было? были. Так что тогда?
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Ага Петр Алексеевич как атлант держал весь ЕС на себе и не давал ему развалиться
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Он делал то, что не нравилось Макрону, Меркель и остальным: заставлял их работать в ущерб себе против Путина. Теперь это все свернулось, а скоро и совсем исчезнет.
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Еще раз прочти, что написал выше. не был он директором ЕС, но работать против Путина ЕС он таки вынудил. Разницу понимаешь?
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Тю на вас. Нарід хоче ж миру, ціною капітуляції. Бубочка робить все для того, щоб це сталося. Для цього його пуйло з бенею і зробили презЕдентом. Ви хочете щоб Порох та ЄС завадили "миролюбству"?
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Ю. НЕСТЕРЕНКО: «РОССИЯ - АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО» https://www.youtube.com/watch?v=NzqmBquTRok -- вот там весь ощутимый прогресс. там и Могерини. там и Меркель с Макроном.
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фуйло вже сказав - ЖОДНИХ поступок Україні.
чого наше клоунське туди пхається, мені незрозуміло...
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Так Европа же ждёт прогресса. Нужно поддержать стратегических партнёров и основных инвесторов.
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Не бачу раціональних причин у підтримці терористичної держави.
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Всё ясно как божий день, чего уж там душой кривить...
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А у него нет другого выхода.....
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Ощутимый прогресс от зебилов будет таким: пенсии лугандонцам, амнистия всем дырявым воевавшим против ВСУ, петушилины и бородаи станут депутатами ВР, народ Украины будет платить доп налог на востановление даунбасса, при этом ********* остнется белой и пушистой.
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А что, какая альтернатива? Ещё 20 лет сидеть тупо в окопах и перестреливаться? Россия нашла в себе мудрость начать в Чечне политику умиротворения повстанцев. И есть результат. Иначе, в Чечне до сих пор бы продолжалась стрельба.
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За для прогресу тре посилювати санкції проти фєдєрастів, а не підштовхувати зеленого поца до капітуляції перед пуйлом та нового майдану й загибелі українців...
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Это уже дело решённое и не вчера. Но европедикам не долго радоваться, они - следующие!
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чую, зеленый бэтмен сделает всех или обделает
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Я ДИБИЛ ИЛИ КАК? НИКАКОГО УЛУЧШЕНИЯ С 2014 ПОЧТИ НЕ УВИДЕЛ, ЖИТЬ СТАЛО ЕЩЕ ТРУДНЕЕ. О КАКИХ ИНВЕСТИЦИЯХ ОНА ГОВОРИТ?
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Новое правительство применяет широкий подход к реформам, в то время как народ Украины ожидает решающих изменений в верховенстве права, в борьбе с коррупцией и в привлечении к ответственности причастных к банковскому мошенничеству. Источник: https://censor.net.ua/n3162212

О как. «Клоун, шмаркля, зебил»
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ТМВ Запад просрёт расии, кетаю и турцеи со всякими кндр-ами и иранами.
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Как разобраться, что стоит за словами политика? Если политик говорит высокопарно, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит заигрывающе, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит безапелляционно, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит с надрывом, значит, он хочет вас обмануть. И вообще, если политик что-то говорит, он хочет вас обмануть.
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Это по определению, политики - лжецы!
Все слова политика ложь до тех пор, пока его делами не доказано обратное. (первое следствие)
Верить политику на слово - признак слабоумия. (второе следствие)
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Политика - умение оправдать подлость.
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_Ну власти алчут в принципе далеко не самые благородные натуры . Отнюдь не лучшие представители человечества. На сей счёт у меня никаких иллюзий нет.
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Евросоюз ожидает от нормандского саммита "ощутимого прогресса", - Могерини

Что-то подсказывает, что Евросоюз ожидает ощутимого прогресса за счет Украины.
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Так политики-наперсточники заговаривает зубы, отвлекая от фокуса, так мошенники болтают без умолку, пока напарники тащат у жертвы кошелёк из кармана…
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Это по сути официальное отстранение от конфликта со стороны ЕС. Дальше - сами. А тут беня, два ...уйла, зима и подорожание всего и вся(сегодня правительство утвердило комплекс мероприятий по переходу оплаты потребителей газа на рыночную цену). За газом полезет вверх и все остальное. Зебилы, в какой серии сватов есть описание всего этого? Я бы глянул. Интересный сценарий, несмотря на то, что автор сценария - конченая ****.
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Остался один Путин во всей этой встрече . И разгребать он будет по своему и диктовать свои условия. Европейцы реально требовать ничего не смогут, когда Вова скажет, что он слуга русскаго народа.
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Бабломойский, когда недавно говорил, что что Украина никогда не сможет вступить в ЕС, забыл добавить одну деталь: при Зеле.

А всё очень просто. Кто такой в глазах западных лидеров Зеля?
Весёлый клоун, которого то посылают договариваться с "хорошим парнем Путиным", другие дарят велосипед и баночку мёда... Но там совсем не дураки и прекрасно понимают, что за такими Буратинами всегда стоит Папа Карло. Ну а наш Папа Карло особо и не скрывается. НО вся беда в том, что информацию о том, кто такой Бородатый Бабушко европейские лидеры получают не из передач по вата-ТВ, а от своих спецслужб. А там, думаю, ооочень много знают о его криминальном прошлом. Хотя не удивлюсь, если и настоящем. Т.е. по сути страной руководит человек, находящийся под прямым воздействием полу криминального олигарха.
А там да, действительно как-то не принято принимать в ЕС страны, где вместо президента преЗедент, а над ним ещё и с криминальным смотрящим...
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Вовку неЛоха будут разводить на переговоры террами и особый статус Донбасса ...,

Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!
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