 Евросоюз ожидает от нормандского саммита "ощутимого прогресса", - Могерини

Об этом 27 ноября во время слушаний на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге о перспективах Восточного партнерства заявила Верховный представитель ЕС Федерика Могерини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина сегодня являяется более сильной и устойчивой страной, чем она была раньше. Новое правительство применяет широкий подход к реформам, в то время как народ Украины ожидает решающих изменений в верховенстве права, в борьбе с коррупцией и в привлечении к ответственности причастных к банковскому мошенничеству. Это позитивное развитие также материализовалось в сфере безопасности - главным образом, благодаря конструктивному подходу Украины. И нормандский саммит 9 декабря является еще одной возможностью для достижения ощутимого прогресса", - сказала Могерини.
Она напомнила, что Украина сейчас стоит перед огромными вызовами, поскольку Россия нарушает ее суверенитет и территориальную целостность.
"С 2014 года мы вместе предоставили Украине наибольший пакет помощи в истории Европейского Союза. Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира, и никто из других партнеров не инвестировал столько же, сколько мы. Это привело нас к очень важным и ощутимых результатам", - добавила представитель ЕС.
Директором ЕС был
чого наше клоунське туди пхається, мені незрозуміло...
О как. «Клоун, шмаркля, зебил»
Все слова политика ложь до тех пор, пока его делами не доказано обратное. (первое следствие)
Верить политику на слово - признак слабоумия. (второе следствие)
Что-то подсказывает, что Евросоюз ожидает ощутимого прогресса за счет Украины.
А всё очень просто. Кто такой в глазах западных лидеров Зеля?
Весёлый клоун, которого то посылают договариваться с "хорошим парнем Путиным", другие дарят велосипед и баночку мёда... Но там совсем не дураки и прекрасно понимают, что за такими Буратинами всегда стоит Папа Карло. Ну а наш Папа Карло особо и не скрывается. НО вся беда в том, что информацию о том, кто такой Бородатый Бабушко европейские лидеры получают не из передач по вата-ТВ, а от своих спецслужб. А там, думаю, ооочень много знают о его криминальном прошлом. Хотя не удивлюсь, если и настоящем. Т.е. по сути страной руководит человек, находящийся под прямым воздействием полу криминального олигарха.
А там да, действительно как-то не принято принимать в ЕС страны, где вместо президента преЗедент, а над ним ещё и с криминальным смотрящим...
Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!