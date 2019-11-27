 Суд определил Садовому залог в размере 1 млн 56 тыс. грн

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в выде внесения залога в размере 1, 056 млн грн.

Прокуратура просила избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 млн грн а также забрать загранпаспорт.

Защита просила отдать Садового на поруки народному депутату Павлу Бакунцу, экс-нардепам Олегу Березюку, Оксане Сыроид, Татьяне Остриковой и мэру Киева Виталию Кличку и другим.

Суд также обязал Садового сообщать об изменении проживания и воздерживаться от общения со свидетелями. Однако суд не стал удовлетворять ходатайство прокуроров о сдаче закорднного паспорта и запрет покидать пределы Львова.

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Напомним, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют".

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