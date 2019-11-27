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 Политика Украины
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Все про:залог (373) Садовый (460)

 Суд определил Садовому залог в размере 1 млн 56 тыс. грн

Суд применил к городскому голове Львова Андрею Садовому залог в размере 1 056 550 грн.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в выде внесения залога в размере 1, 056 млн грн.

Прокуратура просила избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 млн грн а также забрать загранпаспорт.

Защита просила отдать Садового на поруки народному депутату Павлу Бакунцу, экс-нардепам Олегу Березюку, Оксане Сыроид, Татьяне Остриковой и мэру Киева Виталию Кличку и другим.

Суд также обязал Садового сообщать об изменении проживания и воздерживаться от общения со свидетелями. Однако суд не стал удовлетворять ходатайство прокуроров о сдаче закорднного паспорта и запрет покидать пределы Львова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Садовому. ВИДЕО

Напомним, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют".

Также смотрите: "Корупціонер на смітті": под ВАКС проходит акция против Садового. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3162211
 
 
 Топ комментарии
 
Мда.... Вже до такого дійшло.. Це політичні утиски мера за підтримку Майдану.
Питання до правохоронців - А чого немає карної справи проти Коломойського, який вивів людські кошти з Привату ?
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А тому що демократи-патріоти діють враздрай, а урки завжди гуртуються.
А гуртом, і батька легше бити...
Отакето, малята....
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А зеленчуки хотели 50, аппетиты однако...
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нехай ті, хто вносить заставу - нехай декларують свої доходи.
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Мене завжди цікавило. Цікошту потім повертають, якщо суд виносить виправдальний вирок, чи вони згорають ?
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Залог, вроде бы , в любом случае возвращается, если соблюдены условия отпуска под залог.
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А не в курсі, чому коли на президента вибирають то там теж треба залог , та ще й не вертають, а цим вертають ? ще я думаю, треба так: залог, ну це типа ставки, не змогли довести винуватість, значить ставка зіграла і повернули в 2 рази більше. Також, видається, залог не завжди повертають, бо він слугує за запезпечення позова, з нього можуть і збитки вирахувати
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Ці кошти повертається не тільки коли виправдувальний вирок, а й обвинувальний. Тому що це забезпечення запобіжного заходу і зовсім не має відношення до суті справи.
Це кошти які можуть бути конфісковані в бюджет лише у випадку коли особа яка внесла заставу ухиляється від слідства і суду, іншими словами втекла.
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Мда.... Вже до такого дійшло.. Це політичні утиски мера за підтримку Майдану.
Питання до правохоронців - А чого немає карної справи проти Коломойського, який вивів людські кошти з Привату ?
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А тому що демократи-патріоти діють враздрай, а урки завжди гуртуються.
А гуртом, і батька легше бити...
Отакето, малята....
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Нагорода знайде кожного ідіота!
Білий і пухнастий Садовий, мочив Порошенка, аби "розчистити електоральне поле" для "своїх", мочив-мочив і замочив. Тепер має результат.
Якого гаспида подався у опозицію? Не дали украсти стільки, скільки хотілося? Хотів збільшити фракцію, а отже і політичну вагу "своїх" на позачергових виборах? А щоб отримати більше голосів не придумав нічого кращого як мочити "злочинну владу"?
А в результаті просрав Україну.
І таке ж уже було у 2010, ні треба було ще раз наступити на ті само граблі.
Але винен в усьому чомусь Порошенко, який цьому придурку не раз руку протягував, та тільки воно у цю руку щоразу плювало.
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А мені ніскілечки не шкода цю "долю", навіть був би він невинуватим (і, можливо, він таким і є). Адже він з числа отих 73/43%зебілів, які забезпечили оцю таку муйню всі разом. Галасував? - ну, нехай і отримає безпредєл для себе.
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На одних Рождественских ярмарках этот бедолага зарабатывает больше, а вообще почти любого мера можно брать за Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 3292 яйца в Украине.
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Оце залог для Долі ... Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 5032 Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 5032 Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 5032

Та воно за 15 років при кориті мільярди спи....дило... Цирк продовжується! Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 5032
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"Мой номер двести сорок пять,
На телогреечке печать,
Я раньше проживал во Львове,
Учил депутатов воровать"

Хопааа)))
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н-дааа
есть герои поярче... и точно готовые на этап...
че к это доколупались первым не понятно.
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Знайшла нинішня влада в особі Садового цапа відбувайла...Хоч це й не новина,минула його те ж гнобила.А ось львів'яни цінують та поважають.
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Як можна порівнювати одного з найяскравіших Постатей української історії із олігархічним покидьком кучми ??? ! Бррр
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І тому обрали "блазня" який ніякого відношення до "українського" немав, немає і ніколи не буде мати! Я щоб зелені мавпи там на пальмі із дивану не верещали, а історія розставить все по своїх місцях...ну один точно буде стояти біля "роялю"!
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У третьому турі президентських виборів 2005 року кум Петра Порошенка віктор Ющенко набрав 52% відсотки голосів. За нього проголосували справжні українці, якийх вже через п'ять років залишилося майже вдесятеро менше - 5,45%.
Ще через три роки ті справжні знову звідкись виринули у десятикаратній кількості (54,7%) і між війною та ганьбою з гідністю, в один тур проголосували за мир. А після п'яти років невпинних нищівних перемог того солодкого миру знову кудись зникли, залишивши славного Головнокомандувача миру в оточенні зрадників.
Ще через пів року число справжніх петріотів скоротилося втричі і найпослідовнішу, найсолодшу та найпетріотичнішу партію підтримали всього яких вісім з гаком відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні - все, що залишилося від справжніх українців від часу чергової нищівної перемоги...

Є ще й абсолютні цихри, яким, як, зрештою, і чесним-прозорим-демократичним відсоткам ЦВК, за давньою українською демократичною традицією особливої віри немає:
Віктор Ющенко 2004 - 15,115,712 голосів
2010 - 1 341 539 голосів
Петро Порошенко 2014 - 9 857 308 голосів
2019 - 4 522 450

А новомордим педротам гідності, що тягнуть свої липкі солодкі граблі до всього українського, варто нагадати, що 1999 року і Вітя Ющенко, і Петя Порошенко були не на боці В'ячеслава Максимовича, а в когорті його сметрельного ворона - кучмізму.


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Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова, обвинуваченого в злочинах проти активістів Майдану.

Зато киборга Марченко судят.
Зелибобы, ви зробили це разом!
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такое вот мэстное садо-мазо Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 3435
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Если будут садить не по партийному списку за коррупцию ,то придётся садить всех,вообще интересная штука играть по нотам,так можно и создать диктаторское государство Украина Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 5852 и плохо буде украинскому народу, если флюгер повернётся в сторону Таёжного союза.
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Ну, львовяне Садового избирали не для того, чтобы его садили. Слабосильный избранец вышел, однако.
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чудесный суд - украл 50 лямов, отдал 1 лям) можно жить
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a...стукачек? - за скотство добавьте ему еще 30 суток в сизо и никаких залогов.
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Висновок з цього випливає тільки один... Здався Доля в обійми Бєні... Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 5801
Кому тільки Садовий задн.....ицю не лизав ... Доля при любій владі на плаву, як гів...о в ополонці... Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 5801
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Хороший привет от новой власти всем тем кто топил на выборах Пороха.
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Браво!За то,что сдал Мародёра,который запретил Кличку ему помогать с мусором-можно и залог скостить.Хотя Мародёр-брехло сегодня попался и на новой лжи: "Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал бывший президент страны Петр Порошенко."Так что обманутые участники акции пускай снова дуют на Майдан-в этот раз орать "Нет капитуляции Порошенко!" "https://www.dw.com/
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Ну шо, награда нашла героя. Эх, адрейваныч, не на тех ты поставил... Выходит, тоже, зробив разом. Наслаждайся теперь.
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ЗеБєня

@ze_benya

·35 мин

Голова Обухівської районної ради Лариси Ільєнко, яка була раніше членом Партії регіонів вже двічі замовила вбивство командира Грузинського легіону Мамуку Мамулашвілі, а також до їхнього переслідування причетний і бізнесмен Вадим Столар.https://twitter.com/ze_benya/status/1199786010327928833
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