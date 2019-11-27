 Суд определил Садовому залог в размере 1 млн 56 тыс. грн

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в выде внесения залога в размере 1, 056 млн грн.
Прокуратура просила избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 млн грн а также забрать загранпаспорт.
Защита просила отдать Садового на поруки народному депутату Павлу Бакунцу, экс-нардепам Олегу Березюку, Оксане Сыроид, Татьяне Остриковой и мэру Киева Виталию Кличку и другим.
Суд также обязал Садового сообщать об изменении проживания и воздерживаться от общения со свидетелями. Однако суд не стал удовлетворять ходатайство прокуроров о сдаче закорднного паспорта и запрет покидать пределы Львова.
Напомним, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.
Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.
По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют".
Це кошти які можуть бути конфісковані в бюджет лише у випадку коли особа яка внесла заставу ухиляється від слідства і суду, іншими словами втекла.
Питання до правохоронців - А чого немає карної справи проти Коломойського, який вивів людські кошти з Привату ?
А гуртом, і батька легше бити...
Отакето, малята....
Білий і пухнастий Садовий, мочив Порошенка, аби "розчистити електоральне поле" для "своїх", мочив-мочив і замочив. Тепер має результат.
Якого гаспида подався у опозицію? Не дали украсти стільки, скільки хотілося? Хотів збільшити фракцію, а отже і політичну вагу "своїх" на позачергових виборах? А щоб отримати більше голосів не придумав нічого кращого як мочити "злочинну владу"?
А в результаті просрав Україну.
І таке ж уже було у 2010, ні треба було ще раз наступити на ті само граблі.
Але винен в усьому чомусь Порошенко, який цьому придурку не раз руку протягував, та тільки воно у цю руку щоразу плювало.
Та воно за 15 років при кориті мільярди спи....дило... Цирк продовжується!
На телогреечке печать,
Я раньше проживал во Львове,
Учил депутатов воровать"
Хопааа)))
есть герои поярче... и точно готовые на этап...
че к это доколупались первым не понятно.
Ще через три роки ті справжні знову звідкись виринули у десятикаратній кількості (54,7%) і між війною та ганьбою з гідністю, в один тур проголосували за мир. А після п'яти років невпинних нищівних перемог того солодкого миру знову кудись зникли, залишивши славного Головнокомандувача миру в оточенні зрадників.
Ще через пів року число справжніх петріотів скоротилося втричі і найпослідовнішу, найсолодшу та найпетріотичнішу партію підтримали всього яких вісім з гаком відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні - все, що залишилося від справжніх українців від часу чергової нищівної перемоги...
Є ще й абсолютні цихри, яким, як, зрештою, і чесним-прозорим-демократичним відсоткам ЦВК, за давньою українською демократичною традицією особливої віри немає:
Віктор Ющенко 2004 - 15,115,712 голосів
2010 - 1 341 539 голосів
Петро Порошенко 2014 - 9 857 308 голосів
2019 - 4 522 450
А новомордим педротам гідності, що тягнуть свої липкі солодкі граблі до всього українського, варто нагадати, що 1999 року і Вітя Ющенко, і Петя Порошенко були не на боці В'ячеслава Максимовича, а в когорті його сметрельного ворона - кучмізму.
Зато киборга Марченко судят.
Зелибобы, ви зробили це разом!
Кому тільки Садовий задн.....ицю не лизав ... Доля при любій владі на плаву, як гів...о в ополонці...
ЗеБєня
@ze_benya
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Голова Обухівської районної ради Лариси Ільєнко, яка була раніше членом Партії регіонів вже двічі замовила вбивство командира Грузинського легіону Мамуку Мамулашвілі, а також до їхнього переслідування причетний і бізнесмен Вадим Столар.https://twitter.com/ze_benya/status/1199786010327928833