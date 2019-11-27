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Все про:лес (442) СБУ (14060)

 Незаконный экспорт леса в одну из стран Ближнего Востока прекращен в Черновицкой области, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Черновицкой области блокировали нелегальный экспорт оптовых партий лесоматериалов на Ближний Восток на сумму почти 2,8 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Трое коммерсантов и доверенное лицо фирмы-экспортера организовали механизм противоправного перемещения лесопродукции за границу. Дельцы нелегально скупали противоправно срубленные на территориях местных лесхозов деревья для изготовления пиломатериалов", - отмечается в информации.

Так, для легализации готовой продукции и оформления таможенной документации злоумышленники применяли схему двойного использования товарно-транспортных накладных предпринимателей из других регионов.

"Во время обысков на территории складов, производства и в транспортных средствах фигурантов дела правоохранители изъяли партию лесопродукции стоимостью почти 2,8 млн грн", - сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Также читайте: СБУ пресекла в двух областях незаконную вырубку и реализацию леса, ущерб от которых составил почти 2 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/n3162210
 
   
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Ага)
Хотел было написать что-то в этом духе тоже))
Не буду повторяться...
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Ух-ты!
Теперь даже и не знаю, что делать? Незаконный экспорт леса в одну из стран Ближнего Востока прекращен в Черновицкой области, - СБУ - Цензор.НЕТ 5311
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Это разовая акция или начало излечения государства на благо страны?
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круглячок - не пустячок
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Находить и вешать на тех же деревьях, которые они рубали.
Браконьеров с электроудочкой не мешало под электроток на какое-то время, рыба от берега ушла, гниды все выбили.
Я не знаю, что надо сделать с этими "людьми".
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Від Полтавщини і до Харкова їдуть нескінченним потоком вагони новотранс ржд рф.

Вагони з вугіллям, цистерни з нафтопродуктами, з вже майже забутими брендами російських держмонстрів.
Стоять, їдуть з веселою посмішкою над переможними реляціями «енергонезалежності» і зрадними тезісами «торгівлі на крові».
Не ховаються.

Та й ховатись нема від кого - жоден активіст, незалежний чи олігархічний журналіст і небайдужий громадянин не перешкоджає цьому великому плаванню вагонів ржд по политим кров'ю українським рельсам.
І немає кривавих і шоколадних бариг - разом зменшились вони, майже зникли на тлі цього насправді епічного каравану національної ганьби.
Вчорашні бариги - смішне лошьйо, порівняно з «переможцями» і «миротворцями» сьогодення.
Виявляється, в Україні простіше і спокійніше бути губернатором малоросії, ніж провідником якоїсь - завжди поганої і бридкої - Української влади.
Бо губернатор звітує безпосередньо Царю - губернатору срати на той нарід - сумних, нецікавих, одвічно незадоволених кріпаків.
Цар добрий, цар зрозуміє, цар захистить.
На відміну від народу - який неодмінно зжирає свою українську владу, зливає її під бадьоре улюлюкання малоросійських «антикорупціонерів» і борцунів - ату його, вчорашнього реформатора. На костер!
Губернатора ж, навіть коли той ***** вкрай і накосячить - Цар зрозуміє, подарує життя і притулок. В царя на всіх вистачить.
Можливо, що й кріпачкам від Царя перепаде, ну не сто лярдів, це ви занадто, але ж на п'ятнадцяти завжди можна зійтись. Посередені.
То ж собака лає, караван новотрансу йде, губернатор готується звітувати Царю, український уроборос продовжує повільно пожирати сам себе.
Малоросійський сон буде легким, спокійним, безпечним і теплим. Ніхто не завадить забути і забутись. З рештою - все тлєн.
Баю-бай, мої дорогеньки.
Київ-Харків-Київ. Нотатки.
Листопад 2019.
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