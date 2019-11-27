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 Политика Украины
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Все про:визит (2335) Киев (18246) посольство (560) Швеция (518) Левен Стефан (1)

 Шведский премьер Левен на следующей неделе приедет в Киев, - посольство

Через неделю, 4 декабря, премьер-министр Швеции Стефан Левен посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кабмина Алексеем Гончаруком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Швеции в Киеве.

Отмечается, что Левен также встретится с представителями украинского гражданского общества и выпускниками Киевской школы экономики, которую Швеция поддерживает.

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"Российская агрессия против Украины и аннексия Россией Крыма, повестка дня реформ в Украине и сотрудничество Швеции с Украиной в сфере реформ, вопросы двусторонней торговли и отношения между ЕС и Украиной будут в фокусе предстоящего визита", - говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве сообщают, что Швеция ежегодно выделяет около 240 млн шведских крон (примерно 25 млн долл. США) на поддержку процесса реформ в Украине. Шведская поддержка ориентирована на укрепление демократии и эффективное государственное управление, права человека, гендерное равенство, окружающую среду и энергоэффективность, а также имплементацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Шведский премьер Левен на следующей неделе приедет в Киев, - посольство 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3162209
 
   
 Топ комментарии
 
Я думаю, що просто мода пішла нашому велосипеди дарувати і попереджати, щоб на зустрічі у Нормандському форматі інтереси України не здав.
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Карл Густав Маннергейм, генерал російської армії його імператорської аеличності і великий патріот рідної Фінляндії. Став таоруем тої Фінляндії, яку ми знаємо. І на відміну від наших генералів з кацапами хороводи не водив і у російську імперію повернутися не бажав. А лінію Маннергейм кацапи таки прорвали. Але ціна була такою високою, що сралін погодився на мирний договір. Маннергейм ціною незначних територіальних поступок і високого патріотичного підйому всіх фінів Фінляндію таки зберіг.
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Привезет еще один лисапед? для кортежа.
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Пусть прилетает на Гриппене, а назад мы его регулярным рейсом отправим.
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кортить на нашого клоуна подивитись Шведский премьер Левен на следующей неделе приедет в Киев, - посольство - Цензор.НЕТ 9251
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Я думаю, що просто мода пішла нашому велосипеди дарувати і попереджати, щоб на зустрічі у Нормандському форматі інтереси України не здав.
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Привезет еще один лисапед? для кортежа.
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Карл Густав Маннергейм, генерал російської армії його імператорської аеличності і великий патріот рідної Фінляндії. Став таоруем тої Фінляндії, яку ми знаємо. І на відміну від наших генералів з кацапами хороводи не водив і у російську імперію повернутися не бажав. А лінію Маннергейм кацапи таки прорвали. Але ціна була такою високою, що сралін погодився на мирний договір. Маннергейм ціною незначних територіальних поступок і високого патріотичного підйому всіх фінів Фінляндію таки зберіг.
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Вот это движуха! Дайте нашему президенту поработать по регионам! Очищать, менять и сажать - работы не початый край!
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Поработать по регионам Российской империи? Эстония, Литва, Швеция ...
Кто заказчик? Угадайте с первой попытки!
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Когда у Зели после выборов спросили, в какую страну он осуществит свой первый визит - он ответил, что сперва он посетит все области Украины...Угадай, выполнил ли он свое обещание?
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Порохоботы, кто тут постоянно кричит, что с этим клоуном никто общатся не будет. Та как раз наоборот,многие премьеры и президенты его уважают и приглашают в себе в страны, и сами приезжают.
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Ринат Амедов обычно, но сейчас он не кричит.. он отправлен в бан.. ))) гыгыгы
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Приглашают, чтобы потролить: дарят велосипеды, рояли, и просят ******* "не в ущерб Украине"
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заворушилися гейци ...щось "підсказує" що у Парижі будуть вирішувати як Україну ділити зібралися ...
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Чот зачастили гости..... Не к добру..... Видать, рассказывают Владимиру Александровичу как ему правильно следует вести себя....
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Просто потому что он простой и нормальный президент, а незажравшийся, как порох.
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Полиграфыч!.. помни, в 22:00 таблетка и баиньки..
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Просто потому что он простой и нормальный ЛОХ
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То ли дело при петре ляксеиче....Эх были времена Шведський прем'єр Левен наступного тижня приїде до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 8343
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прилетить дізнатися про деталі капітуляції зебіла перед ******?
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Так-так, чи включив зєля Швецію в перелік здаваних земель?
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мабуть, самі шведи постараються попутньо виторговати собі кусочок України, десь під Полтавою, або всю Полтавщину - виконавши таким чином заповіт КарлаХІІ. Це лише гіпотеза; але все може бути...
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Так-так, саме це швендляді хочуть.
А 73% українців - не догоняють, за яке чмо голосували.
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почти што карл 12, а вот в зелю дух мазепы лезть брезгует
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