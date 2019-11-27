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Все про:минеральные удобрения (6) Казанский Денис (149)

 Посмотрим, способна ли Украина контролировать выполнение своих же санкций против РФ, - журналист Казанский об импорте удобрений

Блогер и журналист Денис Казанский считает, что недавний конфликт Геруса и Ляшко поднял важный вопрос о недостатках и преимуществах импорта электроэнергии из России. По мнению Казанского, импорт делает электричество более дешевым на рынке. В то же время, ограничение импорта поддерживает отечественного производителя и исключает сотрудничество с российскими структурами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Обозреватель", цитируя сообщение на странице Дениса Казанского в Фейсбуке.

Казанский приводит в пример рынок минеральных удобрений, и напоминает, что некоторое время назад [с июля 2019 года, - ред.] Украина ввела эмбарго на поставку удобрений из России, и это благотворно отразилось на внутреннем производителе.

"Правда, тут пишут, что РФ сейчас пытается обходить это эмбарго путём поставок через другие государства. Но теперь по этим фактам начато расследование Межведомственной комиссией по международной торговле при Министерстве экономического развития. И при желании, все хитрые схемы обхода эмбарго можно вскрыть и прекратить", - пишет Казанский.

Журналист считает, что в современном мире сделать это несложно.

По мнению Казанского, расследование в отношении импорта запрещенных российских удобрений в Украину из третьих стран даст ответ на вопрос – есть ли у Кабинета министров Украины желание вводить санкции против российских товаров и контролировать их выполнение?

"Если будет доказано, что российская продукция или удобрения из российского сырья таки попадают в Украину, Кабинету министров придётся реагировать, иначе это будет означать, что Украина просто не способна защищать себя от российских товаров, на которые сама же и ввела санкции", - пишет Казанский.

По мнению журналиста, за шесть лет войны против страны-оккупанта так и не были разработаны и введены какие-либо осмысленные санкции.

"Точечно, половинчато и бессистемно меры принимались, но в целом достойной реакции на агрессию и захват украинской собственности так и не последовало, - подытожил Казанский.

Издание напоминает, что в данный момент Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) проводит два специальных расследования в отношение импорта удобрений в Украину с целью выявления незаконных поставок в Украину удобрений российского происхождения из третьих стран. С инициативой расследования выступили украинские производители и профильные организации, в частности – Союз химиков Украины "Днепразот", "Черкасский Азот", "Ровноазот", Северодонецкий "Азот" и Одесский припортовый (ОПЗ).

Ранее экс-глава правления ПАО "Днепразот", эксперт химической отрасли Александр Дубинин заявил, что Украина должна контролировать происхождение всех импортируемых удобрений, вне зависимости от страны-поставщика. По мнению эксперта, продукция российского химпрома не должна попадать в Украину через другие страны, поскольку в отношении неё действуют санкции Кабинета министров Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3162208
 
 
 Топ комментарии
 
відновили електропостачання з росії, чому б і не імпортувати добрива.
зрештою, серіали ж ми імпортуємо.
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И фабрику в Липецке можно уже запускать.
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пора дороги в том направлении перекапывать и рельсы разбирать.
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відновили електропостачання з росії, чому б і не імпортувати добрива.
зрештою, серіали ж ми імпортуємо.
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Да пора уже снимать санкции-то, милая Ксения.
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пора дороги в том направлении перекапывать и рельсы разбирать.
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Тобі до психіатра з тою фабрикою Посмотрим, способна ли Украина контролировать выполнение своих же санкций против РФ, - журналист Казанский об импорте удобрений - Цензор.НЕТ 1827 Це не виліковне нажаль. Співчуваю Посмотрим, способна ли Украина контролировать выполнение своих же санкций против РФ, - журналист Казанский об импорте удобрений - Цензор.НЕТ 6461
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Это нужно у специалистов уточнить. Если у игарьвалерича нсть предприятия, которые выпускают минудобрения, то способны выполнять санкции, а если нету... Хоссспадя! Да пусть торгуют!
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Хорошая идея)
Надо будет порекомендовать Бене скупить все эти фабрики-заводы
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Почему газ можно через другие страны покупать, а удобрения нельзя?
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Потому что в Украине все заводы принадлежат олигархам и они хотят диктовать свои цены и условия.
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Ничего не значит. Почти во всём мире крупные заводы принадлежат олигархам.
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так для вас краще закуповуватись в росіских олігархів ?
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Нет я должен покупать втридорога электроинергию у ахмета сепара,который заварил эту кашу на востоке,который купил уголь в параше,просто чисто по человечески,чтоб поддержать его бедненького.
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ахмет заварив кашу ?

то ви так рашку відбілюєте ?
Фуууууууууууууууу
а гірчин чий громадянин ?
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Ахмет был царем на даунбассе,не прикидывайтесь шлангом.Без него там не одна тема не проходила,переселенцы вам в помощь,просто переоценил даунецкий парень свои силы трохи,зато теперь продолжает свое черное дело приспокойно уже здесь.Петр ляксеич подсобил.
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та ладно тобі.
на донбасі промишляли кацапи.
а ахмєт лише спостерігав і намагався домовитись.
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А я должен покупать родное электричество родных АЭС после того как мы продали урановую руду русне, а потом купили обратно в виде топливных сборок для АЭС, но уже в 100 раз дороже.
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Украинская стороны якобы начала обсуждение с террористическими "Л/ДНР" закона об особом статусе Донбасса.
Такое заявление сделала представительница "ДНР" Наталья Никонорова. По ее словам, 27 ноября "группа по политическим вопросам приступила к обсуждению необходимых поправок".
"На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон", - сказала она.
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В Украине поддержка отечественного производителя сводится к поддержке олигархата.Петя бахматюка осыпал дарами из бюджета,теперь ахмет шантажист вылез,не давайте импорт,я хочу торговать по своим ценам.А как же рынок,как же конкуренция.
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ЗеДятлы, не хочу быть навязчивым, но имею вас спросить, - какова вероятность того, что за ваши деньги, которые КАЗЛОмойша и прочие Гудки Леонидовичи, с ПинчукамиФранчуками платят Параше за электроэнергию, будет изготовлен патрон, пуля которого убьёт сына (дочку) вашего соседа, и какова вероятность того, что на полях той же Параши вырастят пшеницу, из которой изготовят галету в сухпай, для парашного убийцы сына (дочки) вашего соседа?
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Вот ты любитель сравнивать ...уй с пальцем!!!
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Украина должна иметь поэтапный плат полного отказа от торговли РФ.
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Уже 5 лет отказывались,а обороты только набирались,теперь вторая серия.
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Этот план необходимо было оперативно разработать ещё в 2014-м году, при начале агрессии. Но Пеца тогда только и бубнил шо-то про агрессию и оккупацию, но торговля с агрессором не прекращалась ни на минуту ! И не было сделано вообще НИЧЕГО для прекращения этого. Даже от вонючего рашинского газа не отказались, а теперь ноют шо агрессор сам уходит !
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Так вы же обижали агрессора, всем гадости про него рассказывали. Вот он осерчал и построил обходные маршруты. Как в море корабли, в морях и строили.

А вы такие: ниухади, мерзкий агрессор. Ёпт, как же так?
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Это всё фигня. Почему за 5 лет войны не введено эмбарго на нефть, газ и уголь из страны-оккупанта ?!
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Хотя бы товары попроще... Вообще ничего нет, только отказ от сотрудничества в военной сфере
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И то, на благо свинарчуков отдали всю оборотку...
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а свое производство слабо восстановить?
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Так то воно так, але !!!
Наш хімпром жив непогано і до санкцій, однак після їх введення, ціни на добрива різко пішли вверх, що болюче вдарило по сільхозвиробниках.
Відсутність конкуренції, бездіяльність антимонопольних органів, надприбутки одних та втрати інших.
Це українські реалії.
Тому припускаю - стаття просто замовна.
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Не можна купувати електрику у нашого ворога!!! Порошенко такого не робив ніколи і ні з чим!! Треба щоб електрику у кацапів купувала якась інша країна а ми вже в неї купимо!! Як з газом зробили. Завдяки Порошенку, ми тепер у кацапів газ не купляємо!!! А зебіли тупі, не можуть до такого додуматися!!!
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