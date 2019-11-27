 Кабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книжке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба правительства.
"Работники не должны будут продолжать советскую практику сбора кучи справок для подтверждения трудового стажа в случае потери бумажной трудовой книжки или расхождений в данных о работе. Вместе с тем, пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически, без лишней бюрократии и необходимости приходить для этого в органы Пенсионного фонда", – сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
В Кабмине отметили, что в случае одобрения законопроекта Верховной Радой электронная версия трудовой книжки уменьшит нагрузку на работодателей и самозанятых работников – физлиц-предпринимателей, а также упростит поиск работы и оформление на работу.
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в Фейсбуке, что вся необходимая информация, которую раньше записывали в трудовую книжку, будет в электронной форме в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования, который формирует и ведет Пенсионный фонд.
"Итак, какие изменения предлагаются? Теперь трудовая книжка: при приеме на работу – необязательна (по желанию работника); при увольнении – выдается (если была при приеме на работу)", – пояснил он.
Министр добавил, что в отдельных случаях копия приказа об увольнении будет подтверждением трудовой деятельности работника, в частности:
в случае восстановления на работе, когда необходимо изменение формулировки причин увольнения;
трудовой спор – нарушение своего права (в трехмесячный срок);
в случае незаконного осуждения. Для избежания предвзятости работодателя в отношении работника в момент перелистывания трудовой книжки из-за записи о судимости.
Нужно народ выводить!
Можно ж насочинять там небылиц про прошлый стаж
Видимо, базы будут доступны кадровикам.
Но в Украине же таких, как тут, с перечислением всего, что человек делал и как делал,
рекомендательных писем пока нет.
Я же говорю о моменте отбора кандидатов