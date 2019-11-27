 Кабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книжке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба правительства.



"Работники не должны будут продолжать советскую практику сбора кучи справок для подтверждения трудового стажа в случае потери бумажной трудовой книжки или расхождений в данных о работе. Вместе с тем, пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически, без лишней бюрократии и необходимости приходить для этого в органы Пенсионного фонда", – сказал премьер-министр Алексей Гончарук.



В Кабмине отметили, что в случае одобрения законопроекта Верховной Радой электронная версия трудовой книжки уменьшит нагрузку на работодателей и самозанятых работников – физлиц-предпринимателей, а также упростит поиск работы и оформление на работу.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в Фейсбуке, что вся необходимая информация, которую раньше записывали в трудовую книжку, будет в электронной форме в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования, который формирует и ведет Пенсионный фонд.



"Итак, какие изменения предлагаются? Теперь трудовая книжка: при приеме на работу – необязательна (по желанию работника); при увольнении – выдается (если была при приеме на работу)", – пояснил он.



Министр добавил, что в отдельных случаях копия приказа об увольнении будет подтверждением трудовой деятельности работника, в частности:



в случае восстановления на работе, когда необходимо изменение формулировки причин увольнения;

трудовой спор – нарушение своего права (в трехмесячный срок);

в случае незаконного осуждения. Для избежания предвзятости работодателя в отношении работника в момент перелистывания трудовой книжки из-за записи о судимости.





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