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 Экономика, Общество
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Все про:трудовая книжка (5) Гончарук_Алексей (325)

 Кабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книжке

27 ноября Кабинет Министров утвердил законопроект о переводе бумажных трудовых книжек в электронный формат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Работники не должны будут продолжать советскую практику сбора кучи справок для подтверждения трудового стажа в случае потери бумажной трудовой книжки или расхождений в данных о работе. Вместе с тем, пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически, без лишней бюрократии и необходимости приходить для этого в органы Пенсионного фонда", – сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

В Кабмине отметили, что в случае одобрения законопроекта Верховной Радой электронная версия трудовой книжки уменьшит нагрузку на работодателей и самозанятых работников – физлиц-предпринимателей, а также упростит поиск работы и оформление на работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин согласовал законопроект, который сделает трудовые книжки необязательными, - Дубилет

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в Фейсбуке, что вся необходимая информация, которую раньше записывали в трудовую книжку, будет в электронной форме в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования, который формирует и ведет Пенсионный фонд.

"Итак, какие изменения предлагаются? Теперь трудовая книжка: при приеме на работу – необязательна (по желанию работника); при увольнении – выдается (если была при приеме на работу)", – пояснил он.

Министр добавил, что в отдельных случаях копия приказа об увольнении будет подтверждением трудовой деятельности работника, в частности:

в случае восстановления на работе, когда необходимо изменение формулировки причин увольнения;

трудовой спор – нарушение своего права (в трехмесячный срок);

в случае незаконного осуждения. Для избежания предвзятости работодателя в отношении работника в момент перелистывания трудовой книжки из-за записи о судимости.

Также читайте: Сегодня запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек, - Дубилет

Источник: https://censor.net.ua/n3162207
 
 
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Блин... А как же теперь стаж слепить? Кабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книжке - Цензор.НЕТ 3523
Нужно народ выводить!
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С этой точки зрения классно, что мне лично непонятно, что будет являться подтверждающим документом при поиске работы?
Можно ж насочинять там небылиц про прошлый стаж
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"Рекомендательные письма - оптом и в розницу", по типу "Рога и копыта" Кабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книжке - Цензор.НЕТ 8387
Видимо, базы будут доступны кадровикам.
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В Германии тоже нет трудовых, рекомендательные письма и единый реестр

Но в Украине же таких, как тут, с перечислением всего, что человек делал и как делал,
рекомендательных писем пока нет.
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Как вариант ваши знания. Ну и бэкграунд проверка в случае положительного интервью.
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Знания выявляют уже во время испытательного срока
Я же говорю о моменте отбора кандидатов
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Вот это радость.Все у нас было,но не хватало только электронной трудовой книжки.Теперь жизнь обретет новые краски,откроются широкие перспективы.
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це зе перемога за 6 месяцев бездарного правления зебилов
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