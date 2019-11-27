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 Политика Украины
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Все про:Apple (30) Пристайко (289)

 "Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - Пристайко раскритиковал Аррle за обозначение Крыма российским

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию Apple за обозначение на ее картах Крыма как части России.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом он написал в Twitter.

"Apple, представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы, и часть вашего сердца украденные вашим злейшим врагом, а кого-то равнодушного совсем не трогает ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей", - написал Пристайко.

Кроме того, министр посоветовал Apple сосредоточиться на высоких технологиях и развлечениях.

"Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - отметил он.

Ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Apple признала оккупированный Крым российским, но только для россиян

Источник: https://censor.net.ua/n3162205
 
   
 Топ комментарии
 
от ета пристайка о глобальной политике? - от сейчас и правда было смешно "Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - Пристайко раскритиковал Аррle за обозначение Крыма российским - Цензор.НЕТ 2565
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Наташа скажите а зачем вы тянете сюда российские СМИ?
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Хочет обратить внимание на успехи русни. Ну типа Хуйло открыл 600км абсолютно новой (не отремонтированной или модернизированной) 4-х полосной дороги между руснявыми столицами.
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Глобальная политика является зеленой сильной стороной? - жгут клованы...
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на сегодня сильней никого нет в мире.
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это не глобальная,а международная политика))))
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Global politics, also known as world politics, names both the discipline that studies the political and economic patterns of the world and the field that is being studied.
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Не уверен, но эта тётя, это будет переводить с помощью Гугл, и вот, думаю, подвох какой-то будет в этом переводе... "Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - Пристайко раскритиковал Аррle за обозначение Крыма российским - Цензор.НЕТ 9143
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Пристайко написал пост на английском
Это устойчивое выражение global politics

На русский его лучше было перевести как «мировая политика» или да, международная политика
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Нам всё-таки ближе понятие - всемирная политика...
В данном контексте, это самое подходящее имя прилагательное...
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в международной=внешней политике украины огромный пробел)) попрекать их не надо,а надо бороться и доказывать правоту,что входит в функции мид)) а не лапы вверх и обиды детские))
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У него твит на английском
В английском это устойчивое выражение

А Украина пишется с заглавной.

Насчёт проблем с внешней политикой соглашусь. Доверие к Украине после 5 лет Порошенко после Майдана очень сильно упало
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Это очень тонкая разница для Пристайко.
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от ета пристайка о глобальной политике? - от сейчас и правда было смешно "Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - Пристайко раскритиковал Аррle за обозначение Крыма российским - Цензор.НЕТ 2565
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К сожалению, международным монстрам типа гугла, Ябла и прочим Майкрософтам приходится выполнять законы страны, в которой они ведут дела. Поэтому у всех у них для Украины Крым - украинский, а для свинособак - свинособачий.
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ммм.. он не украинский везде кроме украины. поэтому весь мир с одной стороны, а отщепенцы с другой?
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Западу побоку на Украину,им нужна параша,пять лет было достаточно ,чтоб это понять.Если бы в ес не было Польши и Прибалтики,запад давно бы слился.
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штраф для эпл был бы лучшей чем просто блаблабла.
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Путин призвал россиян не зацикливаться на Украине
"Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - Пристайко раскритиковал Аррle за обозначение Крыма российским - Цензор.НЕТ 7082
Президент России Владимир Путин во время общения с жителями Санкт-Петербурга посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике. Об этом сообщает ТАСС.
На встрече один из собеседников главы государства изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. В ответ Путин заметил: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».



и подумал: "вот как я, например, о себе подумал...."

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Наташа скажите а зачем вы тянете сюда российские СМИ?
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Хочет обратить внимание на успехи русни. Ну типа ***** открыл 600км абсолютно новой (не отремонтированной или модернизированной) 4-х полосной дороги между руснявыми столицами.
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Да, но она платная, поэтому не считается.
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Так в Кацапстане капитализьм давно, в отличие от некоторых соседей. Там и землёй давным давно торгуют. Китайцы рады.
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Известно, совесть и мораль на хлеб не намазать. То что можно требовать от других? Сама украинская власть ничуть не лучше, а судя по результатам, куда как хуже.
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пусть пани Олена Зеркаль дембельский аккорд по Апплу сделает - на эмблеме будет яблоко, надзгрызенное с двух сторон, чтоб "и нашим, и вашим" "Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - Пристайко раскритиковал Аррle за обозначение Крыма российским - Цензор.НЕТ 739
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А яблочко с гельминтом оказалось!
🧐
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Что значит "раскритиковал"? Он вообще-то должен официально такие вещи заявлять, а не просто в частном порядке "раскритиковывать".
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В официальном порядке его пошлют..... А это обидно...... Поэтому лучше в твиттере постонать....
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Представил как корпорация зарабатывающая в год намного больше чем весь годовой бюджет Украины, слушает эту речь про ее "крики про дизайн, идеи и сердца украденного злейшим врагом" и медленно охреневает.
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Эта корпорация стоит больше, чем вся Украина.
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Ну, понятно что он говорил это для "бабушек на скамейке около подъезда".
Просто я невольно представляю реакцию тех, кого можно отнести к высшим хищникам, про их крики, если они поймают вора.
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походу политика не самая сильная сторона Пристайко, где санкции Украины, и требования Украины от др. стран ввести санкции против надгрызанного яблока. Завтра орки потребуют от эпла обозначить штат техас как территория козломордых, или поменять яблоко на надгрызанную сливу, деньги решают все? международное право не право?
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И какие санкции вы предлагаете? "Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - Пристайко раскритиковал Аррle за обозначение Крыма российским - Цензор.НЕТ 9460
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ну например запретить руководству Эйпл въезд на территорию Украины и арест всех их счетов в приват-банке "Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - Пристайко раскритиковал Аррle за обозначение Крыма российским - Цензор.НЕТ 6264
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можно еще запретить руководсву Apple парковаться под знаком "Парковка запрещена"
вы таки хворые, диды...
не не продолжайте - с удовольствием почитаю... )))
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ах да забыл-всех их закинуть на Миротворец, в Чистилище
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право сильного выше международного права. а деньги не пахнут. Яблочным вся эта глобальная политика до одного места, их цель - максимальная прибыль. Терять российский рынок они не хотят, поэтому вынуждены соблюдать требования россии на ее территории.
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Такое ощущение, что speech Дрыстайку готовит пьяная лошадь(лавров),целью которой является уход apple из Украины.
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Значит "Крым не Украина?"
порохоботы, вы совсем с катушек съехали!
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ещё раз внимательней почитай какую ахинею оно несёт...одно слово "глобальная" чего стоит😄
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Это не заявление главы внешнеполитического ведомства страны, а какая-то жалоба дворового пацана, которому во дворе надрали уши.... Хотя, клал Apple на этого Пристайко....
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"Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - Пристайко

сказало тело, которое хочет договариваться с террористами и убийцами
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В огрызке понимают кто такой Пристайка!?
Нужны потужные санкции!!!
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Нарешті Пристайко прокинувся.
З добрим ранком !
До речі, росєйка висунула до яблука умови - прописати Крим російським. І вони виконали.
Вважаю, наш ринок у відповідь має відмовитись від товарі цієї компанії.
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Хто б ще назвав сильні позиції зеленої влади? Ау, зебіли!!!
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Apple, конечно, облажался. Уверена, что в ближайшее время они это исправят. Хотя авторитет Украины сейчас в Америке после прихода Янелоха, упал ниже плинтуса. При Порохе нас уважали и считались с нами, а сейчас при кловане мы катимся в руссо-совковое болото.
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С чего это они исправят?..... Тогда с российского рынка вылетят..... А это им надо? Они же не знают, что "весь мир" обязан защищать Украину.....
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Наложить на них штраф - 120 млрд бакинских...... Для них это копейки, а беднейшее государство Европы целый год на них будет пановать!
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кто то в апл имеет лишнюю хромасому.
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Крым надежно торчит в шее у Рачки в виде тризуба, живой спрыгнуть шансов-0.
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чем больше за зеленых чертей читаю,
тем болше начинаю уважать ерему - он просто в табу хотел.
а ети черти ?- ето реальные смешнюки...)))
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