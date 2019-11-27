 "Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - Пристайко раскритиковал Аррle за обозначение Крыма российским

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
"Apple, представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы, и часть вашего сердца украденные вашим злейшим врагом, а кого-то равнодушного совсем не трогает ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей", - написал Пристайко.
Кроме того, министр посоветовал Apple сосредоточиться на высоких технологиях и развлечениях.
"Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - отметил он.
Ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.
Это устойчивое выражение global politics
На русский его лучше было перевести как «мировая политика» или да, международная политика
В данном контексте, это самое подходящее имя прилагательное...
В английском это устойчивое выражение
А Украина пишется с заглавной.
Насчёт проблем с внешней политикой соглашусь. Доверие к Украине после 5 лет Порошенко после Майдана очень сильно упало
Президент России Владимир Путин во время общения с жителями Санкт-Петербурга посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике. Об этом сообщает ТАСС.
На встрече один из собеседников главы государства изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. В ответ Путин заметил: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».
и подумал: "вот как я, например, о себе подумал...."
🧐
Просто я невольно представляю реакцию тех, кого можно отнести к высшим хищникам, про их крики, если они поймают вора.
вы таки хворые, диды...
не не продолжайте - с удовольствием почитаю... )))
порохоботы, вы совсем с катушек съехали!
сказало тело, которое хочет договариваться с террористами и убийцами
Нужны потужные санкции!!!
З добрим ранком !
До речі, росєйка висунула до яблука умови - прописати Крим російським. І вони виконали.
Вважаю, наш ринок у відповідь має відмовитись від товарі цієї компанії.
тем болше начинаю уважать ерему - он просто в табу хотел.
а ети черти ?- ето реальные смешнюки...)))