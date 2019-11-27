 Секретарь СНБО Данилов назначил экс-заместителя Букина Омельченко ответственным за связи с "Укроборонпромом", - СМИ

Об этом сообщили источники ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

Сергей Омельченко ранее был первым заместителем главы "Укроборонпрома", куда пришел сразу после назначения на руководящую должность Павла Букина, то есть в марте 2018 года. До этого, с сентября 2017 года он работал советником гендиректора, директором юридического департамента госкомпании "Укрспецэкспорт", где до перевода в ГК работал Букин.

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Также Сергей Омельченко является сыном бывшего депутата нескольких созывов, в том числе фракции "Батькивщина", Героя Украины Григория Омельченко.

Напомним, детективы НАБУ 12 ноября сообщили бывшему генеральному директору государственного концерна "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации.