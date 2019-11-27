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 Политика Украины, Общество
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 Секретарь СНБО Данилов назначил экс-заместителя Букина Омельченко ответственным за связи с "Укроборонпромом", - СМИ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назначил ответственным за связи с "Укроборонпром" бывшего заместителя руководителя этого госконцерна Сергея Омельченко.

Об этом сообщили источники ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

Сергей Омельченко ранее был первым заместителем главы "Укроборонпрома", куда пришел сразу после назначения на руководящую должность Павла Букина, то есть в марте 2018 года. До этого, с сентября 2017 года он работал советником гендиректора, директором юридического департамента госкомпании "Укрспецэкспорт", где до перевода в ГК работал Букин.

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Также Сергей Омельченко является сыном бывшего депутата нескольких созывов, в том числе фракции "Батькивщина", Героя Украины Григория Омельченко.

Напомним, детективы НАБУ 12 ноября сообщили бывшему генеральному директору государственного концерна "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации.

Источник: https://censor.net.ua/n3162204
 
 
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Вот мАлАдэс, як говорив Зеленський : ми всю владу змінимо докорінно ! Такі да !
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Новое таки лицо. Или морда? А может быть харя или рыло? Но таки "новое". Секретар РНБО Данілов призначив ексзаступника Букіна Омельченка відповідальним за зв'язки з "Укроборонпромом", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6715
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