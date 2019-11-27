 ГПУ проведет следственные эксперименты по "делам Майдана", непосредственно связанным с применением насилия, - Рябошапка

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Речь идет о следственных экспериментах. Сейчас мы решаем вопрос, чтобы эти следственные эксперименты проводить уже сейчас, не откладывая", - сказал генпрокурор.
По его словам, речь идет о тех уголовных производствах, которые непосредственно связаны с событиями на Майдане, с применением насилия.
"Большинство производств ("майдановских". - Ред.) не завершены. И большинство следственных экспериментов, которые мы сейчас будем проводить, можно было сделать еще пять лет назад, потому что никакой процессуальной сложности в этом нет. Воспроизвести обстоятельства, при которых были причинены телесные повреждения... можно было еще пять лет назад, а не делать это на шестой год после событий", - сказал Рябошапка.
Напомним, 21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.
С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.
Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.
Кучми, Ющенка, Порошенка.
Погано що підбарижники дерева спиляли.
Але є і інші докази.
Тада чуть морду не набили...
🤔
))
Ложь Первого канала: Спиленные деревья на Майдане.
Недавно мне в Фейсбуке одна специалистка по украинскому вопросу из Калининграда скинула видео с "неопровержимыми доказательствами" того, что снайперы на Майдане, которые убивали активистов 20-го февраля, были посланы коварным Западом. Видео оказалось очередным сюжетом Первого канала про события в Украине, в котором, к моему удивлению, утверждалось, что "киевская хунта" заметает следы и успела вырубить деревья с места событий на улице Институтской, которые могли бы послужить вещественным доказательством в деле неопознанных февральских снайперов.
Поскольку для киевлянина проверить это не составляет труда, я, взяв с собой фотоаппарат, в выходной день с утра поехал на место событий, чтобы собственными глазами убедиться или разувериться в вырубке деревьев на месте убийства активистов Майдана. [ https://radagor.livejournal.com/17736.html ].
Возникает вопрос: а зачеи тогда эти горе-журналисты вообще в Киев ехали? Если они считают россиян совсем уж кончеными кретинами, которые схавают буквально всё, то можно было и в Сыктывкаре наснимать срубленных деревьев, и сказать, что это кровавые бандеровцы заметают следы своих злодеяний в Киеве.» [https://radagor.livejournal.com/17736.html ].
Виталий Луцюк 5362b612, а ти вважаєш, що українці, теж кончені кретини, як і ваші підарашки?
Уничтожить улики, документацию, свидетельские показания начисто - не возможно
К тому же организаторы и участвующие в расстрелах Майдана на разных уровнях, стоит их прижать, сдадут всех
Парасюков и Гришиных не предлагать...
Ну а пролетарские мантры "афшор!, мальдивы!, липецк!" можешь повторять, сколько душе угодно, история все равно все расставит по своим местам, если не завтра, так послезавтра...
Так зачем Украине этот неудачник? 😂
Які, ще в сраку, як казав Гнездилов, «следственные экскременты. Тут и дебилу всё понятно». 5 лет прошло - всё, поезд ушёл, хоть экспериментируй, хоть не экспериментируй - хрен чё наэкспериментируешь.