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 ГПУ проведет следственные эксперименты по "делам Майдана", непосредственно связанным с применением насилия, - Рябошапка

Генеральная прокуратура намерена "не откладывая" провести следственные эксперименты по "делам Майдана".

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Речь идет о следственных экспериментах. Сейчас мы решаем вопрос, чтобы эти следственные эксперименты проводить уже сейчас, не откладывая", - сказал генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование дел Майдана: комитет Рады поддержал перевод следователей ГПУ в ГБР без конкурса

По его словам, речь идет о тех уголовных производствах, которые непосредственно связаны с событиями на Майдане, с применением насилия.

"Большинство производств ("майдановских". - Ред.) не завершены. И большинство следственных экспериментов, которые мы сейчас будем проводить, можно было сделать еще пять лет назад, потому что никакой процессуальной сложности в этом нет. Воспроизвести обстоятельства, при которых были причинены телесные повреждения... можно было еще пять лет назад, а не делать это на шестой год после событий", - сказал Рябошапка.

Напомним, 21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

Также читайте: Адвокат Небесной Сотни Закревская продолжит голодовку до принятия Радой правки для возобновления расследования дел Майдана

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/n3162203
 
 
 Топ комментарии
 
Почему при мародере за пять лет не закончили расследование?
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Що цікаво, тьолка ефективно працювала тільки проти президентів етнічних українців :
Кучми, Ющенка, Порошенка.
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Сьомим президентом буде Порошенко, а калясочниця їде в будинок пристарілих.
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Та сядет,сядет.Непереживай ты так за свего туриста.
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А у вас шо уже весна?
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Та могла і не писати, видно і так що за тобою Трускавець плаче.
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Головне це - результати балістичної експертизи.
Погано що підбарижники дерева спиляли.
Але є і інші докази.
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То, мабуть,********* палички, до яких не змогла дотягтися, липка рука підбарижників...
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еще не начали обсуждать как он посивив?
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Правительство утвердило комплекс мероприятий по переходу оплаты потребителей газа на рыночную цену. Будет дорого.
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Хай зэлэбобики смокчуть,недороблени тупи тварини вони!
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Это в смысле пусть сначала из Канады вернётся.
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А ПОПа на бульдозере тоже проекспертизируем??
Тада чуть морду не набили...
🤔
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Нюю, ентого ваще на опыты сдать нада..
))
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****,деревья с пулями спилили, а теперь следственные действия для отмазки дрг паРаши??
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Чмо лахитинське, твій фейк про «спілєниє дєрєвья», старий, як гімно дєдушкі Лєніна.
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Ти троль,сцикун диванний та боягуз, судячи по аватарци! А писюнам типу тебе, тут слова не дають!!
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Сміливець ткнись сам, у те що нагидив:

Ложь Первого канала: Спиленные деревья на Майдане.
Недавно мне в Фейсбуке одна специалистка по украинскому вопросу из Калининграда скинула видео с "неопровержимыми доказательствами" того, что снайперы на Майдане, которые убивали активистов 20-го февраля, были посланы коварным Западом. Видео оказалось очередным сюжетом Первого канала про события в Украине, в котором, к моему удивлению, утверждалось, что "киевская хунта" заметает следы и успела вырубить деревья с места событий на улице Институтской, которые могли бы послужить вещественным доказательством в деле неопознанных февральских снайперов.
Поскольку для киевлянина проверить это не составляет труда, я, взяв с собой фотоаппарат, в выходной день с утра поехал на место событий, чтобы собственными глазами убедиться или разувериться в вырубке деревьев на месте убийства активистов Майдана. [ https://radagor.livejournal.com/17736.html ].
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«То есть, если в предыдущих фотографиях корреспонденты Первого канала лгали, что это были именно те деревья, в которых были пули, но по крайней мере показывали фотографии срубленных деревьев с улицы Институтской, то тут они предъявляют фотографию спиленного дерева с другой улицы.
Возникает вопрос: а зачеи тогда эти горе-журналисты вообще в Киев ехали? Если они считают россиян совсем уж кончеными кретинами, которые схавают буквально всё, то можно было и в Сыктывкаре наснимать срубленных деревьев, и сказать, что это кровавые бандеровцы заметают следы своих злодеяний в Киеве.» [https://radagor.livejournal.com/17736.html ].

Виталий Луцюк 5362b612, а ти вважаєш, що українці, теж кончені кретини, як і ваші підарашки?


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Почему при мародере за пять лет не закончили расследование?
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Мародер сам должен был пули из деревьев выковыривать? Это Горбатюку яйца мешали что-- делать. Вечный нытик.
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Так над Горбатюком стоял кум Юга - и что в итоге?
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Не уявляю як зараз 100% відтворити ті події😏
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Тяжело будет, Югик все улики по приказу пороха уничтожил.
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Да нечего уже расследовать и проводить,все надежно за 5 лет ушатано.Никто не наказан и не будет.Это очевидно.
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Думаю что вы заблуждаетесь и правда потихоньку будет выплывать и правосудие тоже будет осуществляться

Уничтожить улики, документацию, свидетельские показания начисто - не возможно
К тому же организаторы и участвующие в расстрелах Майдана на разных уровнях, стоит их прижать, сдадут всех
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Дай вгадаю: зловлять ліпєцкіх снайпєров в трусіках "Рашен"?
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Скоро узнаем, как Порошенко дорвался до власти через смерть майдановцев.
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Шариков, расскажи, кто же должен был "дорваться до власти"?
Парасюков и Гришиных не предлагать...
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Тогда думали, что Порошенко прошедший Майдан, будет великий президент, но бабло взяло верх, стал он позорищем Украины, вором и брехуном.
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Он и есть великий президент, которому выдалось самое тяжелое бремя...
Ну а пролетарские мантры "афшор!, мальдивы!, липецк!" можешь повторять, сколько душе угодно, история все равно все расставит по своим местам, если не завтра, так послезавтра...
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Да-да, Пете не повезло с народом. Не повезло со временем. И вообще со страной.

Так зачем Украине этот неудачник? 😂
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він його не проходив, він його пропєтляв! щоб з віталіком до фірташа на благословення потрапити та отримати згоду на владу!!!
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"скоро" это когда? Временные рамки озвучь
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"В сраці був, гімно видів"©
Які, ще в сраку, як казав Гнездилов, «следственные экскременты. Тут и дебилу всё понятно». 5 лет прошло - всё, поезд ушёл, хоть экспериментируй, хоть не экспериментируй - хрен чё наэкспериментируешь.
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Існує дві України, одна воювала і збирала гроші для цього, інша нила про зубожіння, зелебобіки ви вже нанились?
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Дімачка, йди вже спатки, сонечко лахтинське! Смєна вже закінчилася! ГПУ проведе слідчі експерименти у "справах Майдану", безпосередньо пов'язаних із застосуванням насильства, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6479
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...одна воювала і збирала гроші для цього, інша ці грощі клала у свій карман та ще й у армії крала
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пригласят квартал95, выдадут эбонитовые палочки и будут проводить "следственные эксперименты по "делам Майдана", непосредственно связанным с применением насилия"
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ряботряпка пропонує нові екскременти?! цих ексрементів ми наїлись від ексгенпридурка, ексбариги, цілого відділу хробатюка! де результат, виродки?!
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ексгенпридурок до сих пір вивчає англіцьку мову разом з банкіром всих часів та жінкою 3-го тисячоліття? сумую за цим кондомом!
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А кому ще цікаві їхні експерименти-екскременти?...
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Цікаві мені, цікаві суспільству, цікаві рідним Небесної Сотні! І не просто цікаві, зло повинне бути покарене! Злодії повинні сидіти!!!
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Для чистоты следственных действий, необходимо, что бы некто клован -Ваван в это время имитировал игру х..м на рояле и рассказывал, что менты натирают об детей свои дубинки с целью получения электроэнергии. В роли детей, о которых менты будут лупить, пардон, натирать свои дубинки желательно использовать детей того же клована- Вована, детей мудак..в из конторы "Район 66" ну и конечно маму Римму. Без этого следствие не будет чистым, аки моча клована в глаза 73% убогих разумом. ГПУ проведе слідчі експерименти у "справах Майдану", безпосередньо пов'язаних із застосуванням насильства, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1010
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Суд, наш оновлений, реформований, суд! що я кажу, який справедливий, який реформований, каюсь! вибачайте!
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