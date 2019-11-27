 ГПУ проведет следственные эксперименты по "делам Майдана", непосредственно связанным с применением насилия, - Рябошапка

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Речь идет о следственных экспериментах. Сейчас мы решаем вопрос, чтобы эти следственные эксперименты проводить уже сейчас, не откладывая", - сказал генпрокурор.

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По его словам, речь идет о тех уголовных производствах, которые непосредственно связаны с событиями на Майдане, с применением насилия.

"Большинство производств ("майдановских". - Ред.) не завершены. И большинство следственных экспериментов, которые мы сейчас будем проводить, можно было сделать еще пять лет назад, потому что никакой процессуальной сложности в этом нет. Воспроизвести обстоятельства, при которых были причинены телесные повреждения... можно было еще пять лет назад, а не делать это на шестой год после событий", - сказал Рябошапка.

Напомним, 21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

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Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.