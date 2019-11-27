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Все про:ОБСЕ (3835) Донбасс (20028) Лайчак (34)

 Глава ОБСЕ Лайчак посетит Киев и Донбасс

28-29 ноября Украину с рабочим визитом посетит действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины

Как отмеччается,  цель визита главы внешнеполитического ведомства - подведение итогов председательства Словакии в ОБСЕ в течение 2019 г. и "согласование позиций, важных для сохранения ключевого внимания ОБСЕ как региональной организации безопасности к вызовам, вызванным продолжающейся российской агрессией против Украины.

Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированному на 5-6 декабря в Братиславе.

Программа визита предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины Вадима Пристайко и Словакии Мирослав Лайчак в Станицу Луганскую.

Ранее Лайчак посещал Киев 13-14 сентября текущего года, где встретился с представителями властей Украины, а также выступил на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Тогда же Вадим Пристайко пригласил председателя ОБСЕ вместе посетить Станицу Луганскую (Луганская обл.) и осмотреть работы по возобновлению инфраструктуры, однако поездка не состоялась из-за неблагоприятных погодных для полетов условий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162202
 
 
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Ціпок для сліпих йому подаруйте, бо обсє нічого не бачить.
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Не показывайте ему военные объекты и поменьше хвастайтесь нашей военной мощью и блок-постами. Там и без него оттарабанят инфу в Кремль, из Генштаба или СБУ, а Лайчак пусть без премии останется.
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на донбасс пускай и Сивоху возьмет, будет смешно...
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Господи, да откуда они такие в этом ОБСЕ берутся. То какаето Цюцюрка с Х..
теперь Лай..но. В Параше их, что ли находят.
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