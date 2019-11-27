 Глава ОБСЕ Лайчак посетит Киев и Донбасс

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины

Как отмеччается, цель визита главы внешнеполитического ведомства - подведение итогов председательства Словакии в ОБСЕ в течение 2019 г. и "согласование позиций, важных для сохранения ключевого внимания ОБСЕ как региональной организации безопасности к вызовам, вызванным продолжающейся российской агрессией против Украины.

Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированному на 5-6 декабря в Братиславе.

Программа визита предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины Вадима Пристайко и Словакии Мирослав Лайчак в Станицу Луганскую.

Ранее Лайчак посещал Киев 13-14 сентября текущего года, где встретился с представителями властей Украины, а также выступил на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Тогда же Вадим Пристайко пригласил председателя ОБСЕ вместе посетить Станицу Луганскую (Луганская обл.) и осмотреть работы по возобновлению инфраструктуры, однако поездка не состоялась из-за неблагоприятных погодных для полетов условий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Очень важна встреча в нормандском формате", - глава ОБСЕ Лайчак о миротворцах на Донбассе