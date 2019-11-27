 В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1, ч.3 ст.204 УК Украины была установлена группа местных жителей, которые в одном из гаражных помещений на территории областного центра организовали подпольное производство алкоголя, фальсифицированного под известные торговые марки. Ежемесячно из спирта неизвестного происхождения фигуранты изготовляли до 30 тыс. литров фальсифицированной алкогольной продукции.

В дальнейшем фальсификат хранили на территории арендованных складов и гаражей и реализовывали его оптовыми партиями через интернет и мессенджеры.







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По результатам санкционированных обысков, проведенных в местах незаконного изготовления, накопления и хранения алкоголя и спирта, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 3 тыс. 550 литров фальсификата, черновые записи, партию красителей и ароматизаторов, оборудование для массового производства, розлива и упаковки фальсификата, пустую тару с нанесенными логотипами известных торговых марок и др. фурнитуру.





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Всего изъято ТМЦ стоимостью более 1 млн. грн.

Продолжается следствие.