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 Экономика, Фоторепортаж
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 В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области пресекли работу подпольного цеха по незаконному производству алкоголя, мощность которого составляла до 30 тыс. литров фальсификата ежемесячно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1, ч.3 ст.204 УК Украины была установлена группа местных жителей, которые в одном из гаражных помещений на территории областного центра организовали подпольное производство алкоголя, фальсифицированного под известные торговые марки. Ежемесячно из спирта неизвестного происхождения фигуранты изготовляли до 30 тыс. литров фальсифицированной алкогольной продукции.

В дальнейшем фальсификат хранили на территории арендованных складов и гаражей и реализовывали его оптовыми партиями через интернет и мессенджеры.

В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата 02
В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата 03
В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата 04

Смотрите: На Полтавщине налоговая милиция блокировала продажу через интернет фальсифицированного алкоголя. ФОТО

В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата 05
В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата 06
В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата 07

По результатам санкционированных обысков, проведенных в местах незаконного изготовления, накопления и хранения алкоголя и спирта, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 3 тыс. 550 литров фальсификата, черновые записи, партию красителей и ароматизаторов, оборудование для массового производства, розлива и упаковки фальсификата, пустую тару с нанесенными логотипами известных торговых марок и др. фурнитуру.

В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата 08
В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата 09

Также смотрите: На Ивано-Франковщине ликвидирован цех по производству фальсифицированного алкоголя, организаторы арестованы. ФОТОрепортаж

В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата 10
В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата 11
В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата 12
В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата 13

Смотрите также: Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС. ФОТО

Всего изъято ТМЦ стоимостью более 1 млн. грн.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3162200
 
   
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Или хозяева перестали делиться, или мусора при Зэле уху ели, больше всего что второе....
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третье---зеленая хунта предпринимателей душит...доколе???
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оце податківці нарешті - молодці!
нема чого травити фальсифікатом народ.
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Весною особисто буду буду розвишувати молодцив на гилляках!!!
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Сівоха тут нідочого... якби то на Донбасі було, то вжив би заходів, а так...
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яд официальный или подпольный-какая разница? В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата - Цензор.НЕТ 5142
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А куда потом это говно сбагривают? 100% через какую-то сеть. Нужно искать тех кто это покупает.
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