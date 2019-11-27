 ТКГ выполнила все поставленные задачи для саммита "нормандской четверки", - Сайдик

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Накануне этого саммита (встреча "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. - Ред.) хочу подчеркнуть, что мы со стороны ТКГ и ее рабочих групп выполнили все задачи, поставленные нам политическими советниками "нормандского формата", и сегодня я с большими ожиданиями смотрю на эту встречу", - сказал Сайдик журналистам 27 ноября в Минске.

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Кроме того, спецпредставитель призвал стороны конфликта сделать все возможное для соблюдения режима тишины, чтобы "работа "нормандской четверки" в Париже не была издалека нарушена боевыми действиями на Донбассе".

По его словам, количество нарушений режима прекращения огня продолжает колебаться.

Согласно данным СММ ОБСЕ, после небольшого спада на прошлой неделе количество нарушений в последние дни снова возросло.

Напомним, 27 ноября в Минске проходила встреча Трехсторонней контактной группы.