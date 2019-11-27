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 "Министра "ДНР" заочно осудили к 12 годам лишения свободы, - прокуратура

Константиновский горрайонный суд Донецкой области заочно приговорил к 12 годам тюрьмы так называемого "министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" самопровозглашенной "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Суд постановил, что в ноября 2014 года мужчина изменил присяге и перешел из органов МЧС Украины на сторону боевиков. С тех пор он работает "министром ДНР".

"Чиновник-предатель не покинул ряды террористической организации и продолжает сотрудничать с боевиками, выдавая преступные приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении, и совершает другие противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист-артиллерист "ДНР" осужден на 8 лет за свою деятельность, - контрразведка СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3162198
 
 
 Топ комментарии
 
я с ужасом думаю, что будет после 9 декабря?!.. может так случится, что этого "министра ДыНыРы" еще и наградят..
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"Министра "ДНР" заочно осудили к 12 годам лишения свободы, - прокуратура

О, лютуют. Та уже ж все заочные тюрьмы натрамбованы. Куда их сажать? Давайте бабло, будем дополнительные заочные тюрьмы строить.
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Дивно, що його осудили, але виконання покарання мабуть не буде😏
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Дивно, що його осудили, але виконання покарання мабуть не буде😏
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У чому різниця між шпигуном і розвідником?
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Мій сусід теж бачив Чапаєва, а коли в нього вистрелив, то перестав його бачити😁
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а! це біла гарячка!
вживаєте по-трошки разом із сусідом?
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Нема сусіда🤗 Я півгодини як з роботи і читаю про Ейнштейна, теорію якого ви знаєте так, що можете викладати у вишах😁
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вживаєте по-трошки разом із сусідом?

Сусід вже три рази бачив снігову людину в Карпатах,але пити так і не перестав!...
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я с ужасом думаю, что будет после 9 декабря?!.. может так случится, что этого "министра ДыНыРы" еще и наградят..
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"Министра "ДНР" заочно осудили к 12 годам лишения свободы, - прокуратура

О, лютуют. Та уже ж все заочные тюрьмы натрамбованы. Куда их сажать? Давайте бабло, будем дополнительные заочные тюрьмы строить.
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...ты срок тянул?
та да..- десятка заочно.
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Може він розвідник? А суди в курсі... Бо щось забагато дали- зазвичай пару років умовно (це за ведення бойових дій), а таких взагалі тільки пожурять і все.
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Його ім'я Олександр, Вася чи Володимир. Обирай сама.
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У тебе флуд. Здогадайся чому ти вимагаєш порушувати закони України.
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Він заочно і відсидить....................................... "Министра "ДНР" заочно осудили к 12 годам лишения свободы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7655
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ні. воно відсидить коли впіймають, якщо не раніше його не розірве снарядом.
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какже так. целого мЫнЫстра дамбасяне арестовали.
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погорячились ему с кабаном сивухой давбас вастанавлевать
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все комментьі с сивухой мне нравятся!
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А ОЧНО ХОТЬ ОДНУ СУКУ СЕПАРСКУЮ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННУЮ НА 12 ЛЕТ СЛАБО ПОСАДИТЬ????
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вживаєте по-трошки разом із сусідом?

Сусід вже три рази бачив снігову людину в Карпатах,але пити так і не перестав!...
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Радіти цьому при зеленій владі, чи плакати згадуючи Цемаха?
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