 "Министра "ДНР" заочно осудили к 12 годам лишения свободы, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Суд постановил, что в ноября 2014 года мужчина изменил присяге и перешел из органов МЧС Украины на сторону боевиков. С тех пор он работает "министром ДНР".

"Чиновник-предатель не покинул ряды террористической организации и продолжает сотрудничать с боевиками, выдавая преступные приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении, и совершает другие противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).

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