 ГПУ проверит материалы САП относительно Садового, - Рябошапка

Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"Дело (уголовное. - Ред.) - не в суде, там, насколько я понимаю, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения (Садовому. - Ред.). Мы обратились к САП - я тоже хочу проверить материалы этого производства, затем мы сделаем собственные выводы. Есть и другое дело, я о нем вчера узнал из СМИ, о том, что якобы суд обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство по факту одного из заявлений Садового. Пока мы не получали таких решений", - сказал генпрокурор.
Напомним, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.
Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.
По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют".
прокурори Набу або довбо...оби,або вже їх Садовий купив."підказавши" звинувачення,за якими його не посадиш..(
чи є зміст"нариватись на грубість",вовкуньо, на рівному місці?
це те саме,що отримати червону картку на початку гри в центрі поля..(
через підставних осіб і "ліві! фірми найбагатшій людині з Львівщини (після Садового,звичайно) Віталію Антонову..(
Там Андрійком"доля" всіх і все "підмазано"
За останні десять років Львівська міськрада дала Прокуратурі Львівської області 75 службових квартир. Такої «квартирної» підтримки від мерії не мала ні міліція, ні СБУ
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Звичайно, що Доля Андрійко знає кому дарувати квартири... Прокурорам квартири завжди є, а ветеранам АТО ніколи немає !!!
У той час поки родини загиблих на Грибовицькому сміттєзвалищі рятувальників оплакують своїх синів та чоловіків, а околиці Львова «задихаються» від невивезеного сміття, у місті відбувся масштабний Alfa Jazz Fest, який був проведений за кошти російського «Альфа-банку» та зібрав рекордну кількість високопоставлених гостей з Києва та Москви. Місцеві мешканці влучно назвали цей фестиваль «танцями на смітті та крові». Адже під час фестивалю на сході України від кулі російського снайпера загинув всесвітньовідомий тенор«Паризької філармонії» Василь Сліпак, який воював у лавах Добровольчого українського корпусу.
"Монако" для львівських прокурорів: що відомо про елітний житловий комплекс у центрі міста
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