EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  3027  37
Все про:ГПУ (9516) Садовый (460) САП (1201) Рябошапка Руслан (217)

 ГПУ проверит материалы САП относительно Садового, - Рябошапка

Генеральная прокуратура Украины обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре для проверки материалов уголовного производства в отношении мэра Львова Андрея Садового.

Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Дело (уголовное. - Ред.) - не в суде, там, насколько я понимаю, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения (Садовому. - Ред.). Мы обратились к САП - я тоже хочу проверить материалы этого производства, затем мы сделаем собственные выводы. Есть и другое дело, я о нем вчера узнал из СМИ, о том, что якобы суд обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство по факту одного из заявлений Садового. Пока мы не получали таких решений", - сказал генпрокурор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Садовому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют".

Также смотрите: "Корупціонер на смітті": под ВАКС проходит акция против Садового. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3162195
 
   
 Топ комментарии
 
правильно!.. и проверьте Садового на хламидиоз тоже..
 показать весь комментарий
 
Не знаю що там в них на Садового. Можливо і крав. Але при Гепа з Трухою в шоколаді а на Садового щось риють ?????????????????????????? ГПУ проверит материалы САП относительно Садового, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4678 ГПУ проверит материалы САП относительно Садового, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 966
 показать весь комментарий
 
смотрю заседание суда .... там позор позорный ... прокуроры НАБУ несут полный бред ....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Холодець взагалі втратив глузд! АЛЕ, ЧИ НЕ СИТНИК ЙОМУ НАДАВ ЦЮ ХЕРНЮ?!
 показать весь комментарий
 
Сытник не при делах, насколько я понял, в данном случае
 показать весь комментарий
 
Нашли самого большого коррупционера в стране..!?!? Дебилы, бл..
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю що там в них на Садового. Можливо і крав. Але при Гепа з Трухою в шоколаді а на Садового щось риють ?????????????????????????? ГПУ проверит материалы САП относительно Садового, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4678 ГПУ проверит материалы САП относительно Садового, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 966
 показать весь комментарий
 
 
Понятное дело. Нужен типа результат любой ценой. Только вопрос в том, что нужно трогать финансовые потоки, на которых уже вся зелень уселась, а не хочется. Вот и придумывают всякую лобуду потгм идут с ней в суд....
 показать весь комментарий
 
 
смотрю заседание суда .... там позор позорный ... прокуроры НАБУ несут полный бред ....
 показать весь комментарий
 
 
погоджусь..

прокурори Набу або довбо...оби,або вже їх Садовий купив."підказавши" звинувачення,за якими його не посадиш..(
 показать весь комментарий
 
правильно!.. и проверьте Садового на хламидиоз тоже..
 показать весь комментарий
 
 
Обов'язково потрібно перевірити цього сміттяра!
 показать весь комментарий
 
 
Тобто зараз будуть всіх судить, а потім шукати тих, то погодиться працювати🐸🤣
 показать весь комментарий
 
 
Рябошапка зараз буде відкривати купу справ щоб у інформаційному шумі втопити про*оби "Слуг урода" . Потім вилізе Труба з онучею. Гідрант в Теслі відосік запише . І так по кругу .
 показать весь комментарий
 
Але такі дії паралізують державне управління, що призводить до хаосу у державі.
 показать весь комментарий
 
 
Як заявив Зеленський він односроковий (одноразовий) президент. Тобто йому по фиг що буде далі. Віллу в італії продавати ніхто не збирається.
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно, що про один термін він говорив.
 показать весь комментарий
 
Бггг) рыгов земанкруты не трогают, а вот использованных полезных идиотов шманают -ничего личного, иисусик, просто место у тебя жирное))))
 показать весь комментарий
 
 
Как там, иисусик, лишь бы не Порошенко?))))))
 показать весь комментарий
 
 
Що, прогнувся, ондрюша? В де наш завод сміттєспалювальний, кур/ва ?
 показать весь комментарий
 
 
Тобто ви хотіли бути власником цього заводу, заплатили гроші..., а цей Садовий обдурив🙄
 показать весь комментарий
 
Ідіот, я простий львів'янин, а ти проста курва
 показать весь комментарий
 
Молодець, що ти просто простий. А я длятебе курва, бо ти просто проста курва🐸
 показать весь комментарий
 
 
Ти недоносок, ***** кацапське,судячи з коментив!
 показать весь комментарий
 
 
ось питається..(
чи є зміст"нариватись на грубість",вовкуньо, на рівному місці? ГПУ перевірить матеріали САП щодо Садового, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 400
це те саме,що отримати червону картку на початку гри в центрі поля..(
 показать весь комментарий
 
ВОНО за усі каденції не зробило жля ЛЬВОВА нічого... Для "вдячного" бізнесу - так. Тому недарма його питали - де завод зі спалення сміття? І тим-таки заводом зараз загрожують посадити... Садіть, ***. А хто і коли збудує завод? Зєлєбобіки - ви?
 показать весь комментарий
 
Ви самі збудуєте, бо самі обрали Садового🐸
 показать весь комментарий
 
Зеленые *******,гепа и труха нормальные, а садового грузят??? Считаю тупыми уйобками и ********* тех,кто за зэбобика голосовал!!!
 показать весь комментарий
 
 
ага ..
через підставних осіб і "ліві! фірми найбагатшій людині з Львівщини (після Садового,звичайно) Віталію Антонову..(
 показать весь комментарий
 
Так, Антонов і Садовий давно львівську землю подєрєбанили... тут і ГПУ непотрібно щоб побачити всі масштаби дєрєбану !

ГПУ перевірить матеріали САП щодо Садового, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 587

ГПУ перевірить матеріали САП щодо Садового, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6078
 показать весь комментарий
 
А коли ГПУ візьметься за розслідування корупції Долі ( Садового А.І.) і притягне до відповідальності Долю за смерть пожежників на сміттєзвалищі в Грибовичах ?! ГПУ перевірить матеріали САП щодо Садового, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5100
 показать весь комментарий
 
Львівська прокуратура точно ні..
Там Андрійком"доля" всіх і все "підмазано"
 показать весь комментарий
 
На Львівщині міська рада роками обдаровувала прокуратуру квартирами (Розслідування)

За останні десять років Львівська міськрада дала Прокуратурі Львівської області 75 службових квартир. Такої «квартирної» підтримки від мерії не мала ні міліція, ні СБУ

=======================================
Звичайно, що Доля Андрійко знає кому дарувати квартири... Прокурорам квартири завжди є, а ветеранам АТО ніколи немає !!!
 показать весь комментарий
 
ГПУ перевірить матеріали САП щодо Садового, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7246 Російський олігарх Фрідман врятував Садового ГПУ перевірить матеріали САП щодо Садового, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7246 ГПУ перевірить матеріали САП щодо Садового, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7246 ГПУ перевірить матеріали САП щодо Садового, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7246

ГПУ перевірить матеріали САП щодо Садового, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3751

У той час поки родини загиблих на Грибовицькому сміттєзвалищі рятувальників оплакують своїх синів та чоловіків, а околиці Львова «задихаються» від невивезеного сміття, у місті відбувся масштабний Alfa Jazz Fest, який був проведений за кошти російського «Альфа-банку» та зібрав рекордну кількість високопоставлених гостей з Києва та Москви. Місцеві мешканці влучно назвали цей фестиваль «танцями на смітті та крові». Адже під час фестивалю на сході України від кулі російського снайпера загинув всесвітньовідомий тенор«Паризької філармонії» Василь Сліпак, який воював у лавах Добровольчого українського корпусу.


 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх