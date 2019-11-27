 ГПУ проверит материалы САП относительно Садового, - Рябошапка

Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Дело (уголовное. - Ред.) - не в суде, там, насколько я понимаю, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения (Садовому. - Ред.). Мы обратились к САП - я тоже хочу проверить материалы этого производства, затем мы сделаем собственные выводы. Есть и другое дело, я о нем вчера узнал из СМИ, о том, что якобы суд обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство по факту одного из заявлений Садового. Пока мы не получали таких решений", - сказал генпрокурор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Садовому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют".

Также смотрите: "Корупціонер на смітті": под ВАКС проходит акция против Садового. ВИДЕО+ФОТОрепортаж