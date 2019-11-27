 Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием главой Еврокомиссии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в твиттере Владимир Зеленский.
"Поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с назначением новым президентом Европейской комиссии! Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с вами и вашей командой над амбициозными целями отношений "Украина-ЕС", чтобы сделать Европу сильнее, безопаснее и процветающей!", - написал Зеленский.
Как сообщалось, Европейский парламент (ЕП) поддержал состав новой Европейской комиссии во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен. Голосование состоялось в среду на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.
А так його тролять турки:
то тут без войны и 50 летние контракты нужно делать.
Скоро возвратим, дай попользоваться.
Огненная то геенна, онолитег
веласепист ***********************
🤗
я зрання її фотку виставив...так хрестиком затерли...бо не по темі))))