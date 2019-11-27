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Все про:Зеленский (3779) фон дер Ляйен Урсула (10)

 Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением на пост председателя Европейской комиссии и выразил надежду на тесное сотрудничество.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в твиттере Владимир Зеленский. 

"Поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с назначением новым президентом Европейской комиссии! Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с вами и вашей командой над амбициозными целями отношений "Украина-ЕС", чтобы сделать Европу сильнее, безопаснее и процветающей!", - написал Зеленский.

Как сообщалось, Европейский парламент (ЕП) поддержал состав новой Европейской комиссии во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен. Голосование состоялось в среду на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

Читайте также: От расширения ЕС выиграет вся Европа, ведь новые члены уважают те же принципы и фундаментальные ценности, - президент Еврокомиссии Ляйен

Источник: https://censor.net.ua/n3162193
 
   
 Топ комментарии
 
А Юльку поздоровив сьогодні з днем народження, нє?
🤗
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Ні, НадЄнь-ка. Алекватні люди плюються від його хвамілійо і тому називають його виключно ніками.
А так його тролять турки:
Зеленський привітав Урсулу фон дер Ляєн з обранням главою Єврокомісії - Цензор.НЕТ 8514
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О у вас серйозна проблема. У мене тіко кури від нього дрищуть...
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Говорят Урсула ему ящик прошлогоднего варенья за поздравления презентовала. Так что встречайте - всей партии сладкое достанется.
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да никому ты не впал,убожество зеленое...ты сдаешь свою страну и тебя за это презирают,так что иди целуй дупы,как ты любишь
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Наверно Мендель просил три раза чтобы проверила ошибки в поздравлении....
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Министр обороны Германии..!? Поглядим, как она с кацапами будет общаться. Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием главой Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 6706
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ну если украина хочет контракт с воюющей рашей на 10 лет.
то тут без войны и 50 летние контракты нужно делать.
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Скоро возвратим, дай попользоваться.
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И гореть нам братья в гиене огненной ,если не поздравим святую Урсулу😅😄😃🤣
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Не в тигре, а именно в гиене?

Огненная то геенна, онолитег
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сыграл шо? не? - от бы Усула анализы сдала.
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А Юльку поздоровив сьогодні з днем народження, нє?
🤗
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та ні... ніхто про ВАНУ тут не згадав...
я зрання її фотку виставив...так хрестиком затерли...бо не по темі))))
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правильно что поздравил, но вот угрожать - не обязательно!
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Слово Зеленский Хороший динамит в попах национально-озабоченных украинцев... Их 8%, а вони......
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