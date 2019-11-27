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 С начала суток враг четырежды обстреливал позиции ОС на Донбассе, один боец получил боевую травму, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских защитников неподалеку от Пивденного (из РПГ и автоматических гранатометов) и Шумов (из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска дважды вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по укреплениям ВСУ у Марьинки.

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"Боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - отмечается в сообщении.

Напомним, 26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Потерь нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3162186
 
 
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Под Торецком вообще-то бой идёт! Проклятые лжецы.
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А шо это за такое тонкое разделение ввели: ранение и боевая травма? На дерьме сметану собираем? С начала суток враг четырежды обстреливал позиции ОС на Донбассе, один боец получил боевую травму, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 5136
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Был приказ министра обороны - коротко: теперь ранения вообще выделили в отдельную категорию и это будут просто травмы. Если раньше счет боевым ранениям шел на десятки и сотни в день (все госпитали переполнены), то теперь ранений почти не будет. Клоуну будут докладывать что "все хорошо, прекрасная маркиза!". Короче скоты они.. вместе с клоуном....
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Валить нужно скорее туда где снаряды не долетают. Скоро 9 декабря и совместный парад с армией ДНР-ДНР в Донецке и Луганске, страна наконец едина, слава Зеленскому! Ура!
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каждый день один-два наших воина. а ведь это чьи то сыновья, мужья.
а моника мосты строит из ордло, пляска на костях
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а моніка робить вигляд, що нічого не сталось.
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Ніхто і ніщо не завадить "нормандській зустрічі" і зустрічі тет-а-тет бубочки з пуйлом
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боева трамва это как не ранение а так царапина?
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Одужуй, герою. Бережи вас Господь, хлопці
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