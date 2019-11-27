 С начала суток враг четырежды обстреливал позиции ОС на Донбассе, один боец получил боевую травму, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских защитников неподалеку от Пивденного (из РПГ и автоматических гранатометов) и Шумов (из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска дважды вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по укреплениям ВСУ у Марьинки.

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"Боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - отмечается в сообщении.

Напомним, 26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Потерь нет.