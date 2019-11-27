 Зеленский обсудил со спикером парламента Литвы Пранцкетисом сотрудничество в ПАСЕ и новые КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства поблагодарил за твердую позицию литовского парламента по поддержке Украины и отметил соответствующие инициативы литовских депутатов.
"Мы знаем, что принято восемь резолюций Сеймаса в поддержку Украины. Мы это очень ценим. Как и признание депортации крымскотатарского народа геноцидом. Для нас это важно", - отметил Зеленский.
Президент рассказал о временных КПВВ, возведенные на админгранице с Крымом. "Приезжайте и посмотрите, которого они уровня - они европейские, удобные и нужные для людей", - сказал Президент.
Зеленский отдельно отметил деятельность депутатской группы ProUkraine и "Группы друзей украинского Крыма" в Сеймасе Литвы.
Глава Украинского государства также выразил благодарность за неизменную солидарность Литовской Республики с Украиной в рамках международных парламентских форматов, прежде всего в Парламентской ассамблее Совета Европы. В этом контексте он высоко оценил инициативу "Балтик плюс" в ПАСЕ.
"Для Украины очень важна твердая поддержка Литвы в ПАСЕ", - подчеркнул Зеленский.
26.11.2019
"Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам" Гончарук. Деньги возьмут в пенсионном фонде под честное слово к пятнице вернуть ?
27.11.2019
Правительство Гончарука нагло врет, когда говорит о "выделении 1.4 млрд." ибо за сегодня ни на какие казначейские счета ничего не поступало.
Кабмин нагло мстит ПенсФонду за отказ незаконно передать ему деньги на выплаты по больничным.
Гончарук нагло врет об отсутствии переговоров о прямых поставках газа с РФ. переговоры ведутся в обход "Нафтогаза"
Кабмин ВНЕ бюджета, потратил почти 76 млн. гривен на придурочную идею "Страны в айфоне" ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТОМ !
"Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда. "
Ну это уже чисто месть.
С самого утра ПФ потребовал от Кабмина бумагу на "нецільове використання коштів пенсійного фонду". Чтобы не сделали с главой ПФ, статья УК по этому вопросу ему не светит. Понятно, что такую бумагу никто не напишет. Последним источником денег для Гончарука остается фонд чрезвычайных ситуаций. там всего 123 млн. гривен, но хоть кому то рот заткнуть хватит. Будем за то точно знать что правление Зеленского - чрезвычайная ситуация.
Руководство НБУ официально проинформировало руководство The World Bank, International Monetary Fund (IMF), European Bank for Reconstruction and Development (****) о фактах информационной, юридической и структурной атаки на деятельность Национального банка Украины со стороны бизнес-структур Игоря Коломойского, которые осуществляются при полном попустительстве и непрямой поддержке руководства Украины.
представляю,что нормальные люди,которым " посчастливилось" слушать это зеубожество, говорят об этом ушлепке за глаза
https://vesti.ua/kiev/237986-nemetskie-smi-napisali-o-hibkom-shokoladnom-korole-poroshenko-i-udushajushchej-korruptsii-v-ukraine
Задай в гугле «Poroschenko Korruption» или на английском Poroshenko corruption, очень много статей найдёшь о Пете.
а зачем?? с литовцами??? )))))))))))))
Пипец.. у клоуна совсем крыша уехала.. Он бы еще урожай бананов в Гондурасе обсуждал.