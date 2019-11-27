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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3779) Литва (1356) Пранцкетис (2)

 Зеленский обсудил со спикером парламента Литвы Пранцкетисом сотрудничество в ПАСЕ и новые КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. ФОТО

В Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Сеймаса (парламента) Литвы Викторасом Пранцкетисом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил со спикером парламента Литвы Пранцкетисом сотрудничество в ПАСЕ и новые КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом 01

Глава государства поблагодарил за твердую позицию литовского парламента по поддержке Украины и отметил соответствующие инициативы литовских депутатов.

"Мы знаем, что принято восемь резолюций Сеймаса в поддержку Украины. Мы это очень ценим. Как и признание депортации крымскотатарского народа геноцидом. Для нас это важно", - отметил Зеленский.

Президент рассказал о временных КПВВ, возведенные на админгранице с Крымом. "Приезжайте и посмотрите, которого они уровня - они европейские, удобные и нужные для людей", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международное давление и санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины, - Зеленский

Зеленский обсудил со спикером парламента Литвы Пранцкетисом сотрудничество в ПАСЕ и новые КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом 02

Зеленский отдельно отметил деятельность депутатской группы ProUkraine и "Группы друзей украинского Крыма" в Сеймасе Литвы.

Глава Украинского государства также выразил благодарность за неизменную солидарность Литовской Республики с Украиной в рамках международных парламентских форматов, прежде всего в Парламентской ассамблее Совета Европы. В этом контексте он высоко оценил инициативу "Балтик плюс" в ПАСЕ.

Также читайте: Не делайте уступок в ущерб Украине, - президент Литвы Науседа - Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"

"Для Украины очень важна твердая поддержка Литвы в ПАСЕ", - подчеркнул Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3162185
 
 
 Топ комментарии
 
...новые КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом ...ДНО
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На цей раз бажано грати на ньому зубами, з розмаху.
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" новые КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом"
а зачем?? с литовцами??? )))))))))))))
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На цей раз бажано грати на ньому зубами, з розмаху.
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интылыктуальные рассуждения порохоботов
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...новые КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом ...ДНО
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https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

26.11.2019
"Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам" Гончарук. Деньги возьмут в пенсионном фонде под честное слово к пятнице вернуть ?
27.11.2019
Правительство Гончарука нагло врет, когда говорит о "выделении 1.4 млрд." ибо за сегодня ни на какие казначейские счета ничего не поступало.

Кабмин нагло мстит ПенсФонду за отказ незаконно передать ему деньги на выплаты по больничным.

Гончарук нагло врет об отсутствии переговоров о прямых поставках газа с РФ. переговоры ведутся в обход "Нафтогаза"

Кабмин ВНЕ бюджета, потратил почти 76 млн. гривен на придурочную идею "Страны в айфоне" ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТОМ !

"Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда. "
Ну это уже чисто месть.

С самого утра ПФ потребовал от Кабмина бумагу на "нецільове використання коштів пенсійного фонду". Чтобы не сделали с главой ПФ, статья УК по этому вопросу ему не светит. Понятно, что такую бумагу никто не напишет. Последним источником денег для Гончарука остается фонд чрезвычайных ситуаций. там всего 123 млн. гривен, но хоть кому то рот заткнуть хватит. Будем за то точно знать что правление Зеленского - чрезвычайная ситуация.

Руководство НБУ официально проинформировало руководство The World Bank, International Monetary Fund (IMF), European Bank for Reconstruction and Development (****) о фактах информационной, юридической и структурной атаки на деятельность Национального банка Украины со стороны бизнес-структур Игоря Коломойского, которые осуществляются при полном попустительстве и непрямой поддержке руководства Украины.
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...рассказал о временных КПВВ, возведенные на админгранице с Крымом. "Приезжайте и посмотрите, которого они уровня - они европейские, удобные и нужные для людей"...

представляю,что нормальные люди,которым " посчастливилось" слушать это зеубожество, говорят об этом ушлепке за глаза
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Кажуть приїхав якийсь шкет з претензіями на піаніну.
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Немецкие сми написали о "гибком шоколадном короле" Порошенко и удушующей коррупции в Украине.
https://vesti.ua/kiev/237986-nemetskie-smi-napisali-o-hibkom-shokoladnom-korole-poroshenko-i-udushajushchej-korruptsii-v-ukraine
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угу,вести...интереснее ,что мировые сми писали про монику,которая любит целовать зад трампа,про то что у зекретина не правительство ,а мафиозная групировка и про то ,шо зебеня дурак или предатель
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Так это «новость» 2017 года. Статья кстати не о Пете как таковом а о реванше после Майдана.

Задай в гугле «Poroschenko Korruption» или на английском Poroshenko corruption, очень много статей найдёшь о Пете.
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Нет у меня желания искать статьи о кнуре.Всем и так все известно,кроме шоковаты
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Тем более она всеравно кроме заголовка ничего не читает
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" новые КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом"
а зачем?? с литовцами??? )))))))))))))
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овне убийце невыносимо...так в тви еще лучше полощат - пойдет на одноглазники,там ее лохторат Зеленский обсудил со спикером парламента Литвы Пранцкетисом сотрудничество в ПАСЕ и новые КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 4141
Зеленский обсудил со спикером парламента Литвы Пранцкетисом сотрудничество в ПАСЕ и новые КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 5736
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Зеленский обсудил со спикером парламента Литвы новые КПВВ на админгранице с Крымом..

Пипец.. у клоуна совсем крыша уехала.. Он бы еще урожай бананов в Гондурасе обсуждал.
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Просто у Зеленского дома жрать ничего не осталось. Вот и поехал он с женой на заработки в Прибалтику. А что, все сейчас ездят, жизнь то тяжёлая - в Украине зарплаты низкие. Приехал назад с велосипедом и банкой мёда. Велосипед продаст, мед съест с детьми - не помрёт зимой от голода.
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