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 Следователь полиции в Киеве задержан за взятки при возвращении гражданам автомобилей, - СБУ. ФОТО

Старшего следователя Оболонского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве разоблачила на систематических взятках Служба безопасности Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ. 

В сообщении отмечается: "Капитан полиции наладил механизм вымогательства денег за возвращение гражданам автомобилей, ранее изъятых в рамках уголовных производств.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства должностным лицом от жителя столицы тысячи долларов США. За указанную сумму полицейский обещал мужчине содействие в возвращении ему авто, изъятого оперативной следственной группой по факту признаков подделки свидетельства о регистрации.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения второй части неправомерной выгоды. Задаток в размере 40 процентов суммы взятки чиновник получил неделей ранее. Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины проводятся обыски по месту работы и жительства задержанного. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Операция проводилась спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в г.. Киеве и Киевской области, совместно с ГБР, при содействии ДВБ Нацполиции и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины на выполнение приоритетных задач по противодействию коррупции в правоохранительных органах".

Следователь полиции в Киеве задержан за взятки при возвращении гражданам автомобилей, - СБУ 01
Следователь полиции в Киеве задержан за взятки при возвращении гражданам автомобилей, - СБУ 02
Следователь полиции в Киеве задержан за взятки при возвращении гражданам автомобилей, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3162180
 
   
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Вот что значит отбирать имущество в обход судебных решений,потроховская власть расплодила взяточников на каждом углу мрази.
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Тю, так це не нове - ще при Кучмі менти за хабарі тачки находили... І телефони крадені теж за хабарі находили...
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Що, при Кучмі тачки зі штрафплощадок не віддавали за бабки? Таке завжди було!
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А сообщников мента - угонщиков - тоже взяли?
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у меня там же там же тачку с паленым техпаспортом отжали,жаль фамилию следака не помню
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Хто що везе, той те й гризе! Чминуші всих рівнів за довідочки, відкати на дорогах, на будівництві, різні дозвільні документи, за виділення земельних ділянок, за ..,за..за...! Новітні поліцаї перетворились на сержантів петренків, побори на дорогах знову норма....! Свинарчуки і далі жирують, разом з півником пєтєй з собачої будки, а туба взасос цілується з портянкой! Що маємо, те й маємо!!!
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