 Следователь полиции в Киеве задержан за взятки при возвращении гражданам автомобилей, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Капитан полиции наладил механизм вымогательства денег за возвращение гражданам автомобилей, ранее изъятых в рамках уголовных производств.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства должностным лицом от жителя столицы тысячи долларов США. За указанную сумму полицейский обещал мужчине содействие в возвращении ему авто, изъятого оперативной следственной группой по факту признаков подделки свидетельства о регистрации.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения второй части неправомерной выгоды. Задаток в размере 40 процентов суммы взятки чиновник получил неделей ранее. Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины проводятся обыски по месту работы и жительства задержанного. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Операция проводилась спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в г.. Киеве и Киевской области, совместно с ГБР, при содействии ДВБ Нацполиции и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины на выполнение приоритетных задач по противодействию коррупции в правоохранительных органах".





