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 Экономика, Общество
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Все про:Днепр_город (2890) предприниматели (999)

 В Днепре депутаты обратились к Зеленскому с просьбой прекратить действие законов, касающихся ФЛП

Депутаты Днепра приняли обращение к Президенту Украины с просьбой прекратить действие законов № 128-IX и № 129-IX. Они касаются новых правил деятельности ФЛП.

В обращении указано, что городские избранники поддерживают курс власти на детенизацию украинской экономики и усиление финансовой дисциплины, но методы достижения целей являются непродуманными в нынешних экономических реалиях.

"Мы, депутаты Днепровского городского совета, просим Вас, Владимир Александрович, способствовать следующим шагам. Первое, вместе с Верховной Радой Украины найти пути прекращения действия законов № 128-IX и № 129-IX, которые увеличивают фискальные нагрузки на предпринимателей. Провести дополнительное изучение и обсуждение этих законов с привлечением представителей малого бизнеса, общественных активистов, специалистов-разработчиков модели единого налога, которая работает в Украине уже много лет. Также ввести мораторий на проверки малого бизнеса до тех пор, пока не будет проведено реформирование фискальных органов", - говорится в обращении.

Отметим, что физические лица-предприниматели (ФЛП) - это, прежде всего, рабочие места, которые наполняют государственный бюджет налогами. Из-за введения новых законов могут закрыться 50% ФЛП второй группы и до 30% третьей.

По мнению экспертов, потери местных бюджетов составят до 10 млрд гривен в год, а Пенсионный фонд - до 15 млрд.

Мэр Борис Филатов отметил, что подобные обращения уже появились и в других городских советах Украины. "Я полностью согласен по сути постановления к вопросу и считаю, что такие новации нарушают права граждан", - добавил глава Днепра.

Источник: https://censor.net.ua/n3162174
 
   
 Топ комментарии
 
Это еще схерали? В Днепре сколько за шмарклю проголосовало? Эпоха бедности закончилась? Зробили разом? Вперед, за кассовыми аппаратами, и налоги - с каждой копейки. Ибо нехер, вам еще бамбас восстанавливать.
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Ліл що? У нас більша підлога міста проголосувала за оцю "лупу" - тож хай їдять повною ложкою з полив'яного горщика. І більше дивляться фернзеєґапарат, канал Г+Г - там "свати" та покращання.
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Відчуваю не іспанський, а український сором.
Це коли 73,22% обгидились, а встидно 24,45%.
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Это еще схерали? В Днепре сколько за шмарклю проголосовало? Эпоха бедности закончилась? Зробили разом? Вперед, за кассовыми аппаратами, и налоги - с каждой копейки. Ибо нехер, вам еще бамбас восстанавливать.
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Так Днепр это же оплот зебилоидов, так что пусть радуются
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Той випадок, коли встидно за своє місто.
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Днепр голосовал против Пороха! Он своими сказками и грабежом достал так, что днепряне проголосовали бы и за чёрта. Филатов его постоянно предупреждал, не надо пи...ть, здесь такого не любят. Получился Янелох, ковёрный клоун Бени и Х...ла. А Пороха матерят по сей день, впрочем, как и Янелоха.
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Вот это красавы,хитрый гаденышь гетьманцев обманул президента и воспользовался его экономической безграмотностью.
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чому просто зввернулись, у нього ПОВНА влада, то тільки так!

В Днепре депутаты обратились к Зеленскому с просьбой прекратить действие законов, касающихся ФЛП - Цензор.НЕТ 7524
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Ліл що? У нас більша підлога міста проголосувала за оцю "лупу" - тож хай їдять повною ложкою з полив'яного горщика. І більше дивляться фернзеєґапарат, канал Г+Г - там "свати" та покращання.
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Отак і паляться "проФФесіонали")) - підлога міста.. Косять під українця..
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Щойно інтернет підключили?
"Підлога країни" - це вже класика.
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Кляті ФОПи - посіпаки олігархів не дають розмахнутися Нашому ПриЗеденту Зелінському...
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Дніпропетровська Зеленський В.О. 87.25%

https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/*************=720.html

ЇжТе.
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Відчуваю не іспанський, а український сором.
Це коли 73,22% обгидились, а встидно 24,45%.
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Олександр Брус22 липня

цей знімок я зробив приблизно 10 років назад в Кам"янці - Подільському на виступі Кварталу... Міг би я тоді подумати, що на сцені президент і депутат ВР України??? Ігра в чєтирє ..... )))
У Дніпрі депутати звернулись до Зеленського з проханням припинити чинність законів, що стосуються ФОПів - Цензор.НЕТ 964
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З якого це дива?!
Давно пора навести в цьому питанні лад!
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Днепр за Зеленского и чё бы там Борюня не ляляпал!
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Днепр за Зеленского и чё бы там Борюня не ляляпал!
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Давайте скажем честно , что ФЛП сегодня -это метод ухода от налогов различных бизнесов людей от власти. Схема была ими создана . Идет саботаж и противостояние .Все хотят остаться при своих доходах.
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73/43%зебілів, чого ви вз'єрепинились? Адже за цю муйню ви прогаласували і забезпечили її всі разом!!
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