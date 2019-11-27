 В Днепре депутаты обратились к Зеленскому с просьбой прекратить действие законов, касающихся ФЛП

В обращении указано, что городские избранники поддерживают курс власти на детенизацию украинской экономики и усиление финансовой дисциплины, но методы достижения целей являются непродуманными в нынешних экономических реалиях.



"Мы, депутаты Днепровского городского совета, просим Вас, Владимир Александрович, способствовать следующим шагам. Первое, вместе с Верховной Радой Украины найти пути прекращения действия законов № 128-IX и № 129-IX, которые увеличивают фискальные нагрузки на предпринимателей. Провести дополнительное изучение и обсуждение этих законов с привлечением представителей малого бизнеса, общественных активистов, специалистов-разработчиков модели единого налога, которая работает в Украине уже много лет. Также ввести мораторий на проверки малого бизнеса до тех пор, пока не будет проведено реформирование фискальных органов", - говорится в обращении.



Отметим, что физические лица-предприниматели (ФЛП) - это, прежде всего, рабочие места, которые наполняют государственный бюджет налогами. Из-за введения новых законов могут закрыться 50% ФЛП второй группы и до 30% третьей.



По мнению экспертов, потери местных бюджетов составят до 10 млрд гривен в год, а Пенсионный фонд - до 15 млрд.



Мэр Борис Филатов отметил, что подобные обращения уже появились и в других городских советах Украины. "Я полностью согласен по сути постановления к вопросу и считаю, что такие новации нарушают права граждан", - добавил глава Днепра.