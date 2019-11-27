 Решение было тяжелое и непопулярное, но его правильность подтвердилась, - Филатов о переподсоединении отопления от Приднепровской ТЭС

"На что надо отдельно обратить внимание: это решение - непопулярное, тяжелое. Оно понесло за собой определенный социальный негатив. Однако его правильность подтвердилась, когда мы получили отдельное письмо (от руководства Приднепровской ТЭС, - ред.). К сожалению, из-за импорта дешевой российской электроэнергии в Украине Приднепровская ТЭС приостанавливает работу. Кроме того, как мне известно (а я человек достаточно осведомленный), такая же ситуация будет и на других ТЭС в стране ", - заявил мэр Днепра Борис Филатов во время брифинга по итогам сессии 27 ноября.
Так, по информации мэра Днепра, следующие приостановления работы ожидаются на угольных предприятиях, в частности, "Павлоградугле".
"Можете представить себе, если бы мы не переподсоединили часть абонентов левого берега от Приднепровской ТЭС на поставку тепла от городских коммунальных предприятий, то что бы мы делали сегодня - после того, как Приднепровская ТЭС переходит на режим, когда часть персонала отправляется в отпуск и переводится на две трети оклада. Условно, 800 человек сейчас, до решения этой ситуации, могут остаться без работы ", - добавил Борис Филатов.
В то же время тариф, который был у части левобережных абонентов Приднепровской ТЭС, не учитывал поставки тепла сетями до квартир. Разницу с подачи отопления километрами труб оплачивал город. То есть фактически - жители правого берега.
но это не страшно! - когда смотришь сериал про-галабародька, забываешь обо всем на свете.
А коли ти на потім на цьому авто п'яний в'їдеш в стовпа то не забудь в цьому звинуватити майстрів СТО.
Нагадуємо:
На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".
Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.
В "Укренерго" заявили, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости.
У **** в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня.
А в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії в заплановані терміни.
28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.
10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".
13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки наразі не зрозуміло, як саме він буде функціонувати.
Кабінет міністрів постановою №483 від 5 червня поклав PSO з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі НЕК "Укренерго".
Таким чином, передбачається, що якщо тариф на е/е для населення не буде підвищений до економічно обґрунтованого рівня, то різниця між цим тарифом і ринковою ціною е/е буде покриватися за рахунок додаткової виручки, яку отримають енергогенеруючі компанії в результаті підвищення роздрібних цін для непобутових споживачів.
Згідно з постановою від 5 червня, "Енергоатом" зобов'язаний продавати на електронних аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів для цілей виконання PSO не більше 60% своєї е/е, "Укргідроенерго" - не більше 20%.
Ця е/е буде реалізовуватися постачальникам універсальної послуги для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вище встановленої Нацкомісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.
На засіданні 12 червня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 5 червня, збільшивши зобов'язання для НАЕК "Енергоатом" продавати свою е/е на аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів з не більше 60% до трохи більше 90% всього виробленого обсягу.
Ціни електроенергії у постачальників універсальних послуг для малих непобутових споживачів (з приєднаними установками потужністю до 150 кВт) з 1 липня зростають на 15-25% в залежності від регіону.
Економічна правда
По факту эту ТЭС давно контролирует какой-нибудь олигарх через ручных чиновников. Если ее приватизируют, то это просто будет легализация уже существующего статуса.
электростанции закрывают
Арселор бежит
табачники - бегут
сельхоз - начинает выводить бабло
больничные оплачивать нечем
пенс-фонд выгребли
учителя и врачи 2 месяца без зарплат
и т.п.
6 месяцев клоуна...
Всего 6 месяцев.
Бобики, а в сериале тоже так было?
а почему НАБУ не видит здесь политической коррупции?!.. Герус себе УЖЕ срок заработал..
В интернете можно найти, но кому оно надо...
Надо, просто, поорать "Зрада"!
А таким, как ты, без разницы, что орать.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.
В нем говорится, что по совокупности негативных технологических и финансово-экономических обстоятельств с 22 ноября станция не может работать в штатном режиме". это значит нужны деньги на ремонт и на оплату работников. а кто должен эти деньги дать ? опять из нашего кармана ?
Причиной такой катастрофы могли стать аварии на магистрали трубопроводов от Приднепровской ТЭС, длина которой 38 километров в обе стороны. Большая часть введена в эксплуатацию в 1986 году, 34 года назад, хотя срок эксплуатации таких теплотрасс составляет 25 лет.
Не, не доходит?
Теплова електростанція. Зовнішній вигляд.
Теплова електростанція(ТЕС), електростанція, в якійпервинна енергія має хімічну форму і вивільняється шляхом спалювання вугілля, рідкого палива чи газу; на парових електростанціях (з паровими турбінами) у топці парового котла відбувається перетворення хімічної енергії палива в тепло газів - продуктів згоряння; це тепло передається воді та водяній парі, пара з котла надходить до парової турбіни, де тепло перетворюється на кінетичну енергію обертання електрогенератора, з'єднаного з турбіною; відпрацьована в турбіні пара надходить до конденсатора і віддає тепло охолоджувальній воді (наприклад, з річки); на деяких електростанціях застосовують замість парової газову турбіну.
Тѐплоэлѐктроцентра́ль (ТЭЦ) - разновидность тепловой электростанции, которая не только производитэлектроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения (в виде пара и горячей воды, в том числе и для обеспечения горячего водоснабжения и отопления жилых и промышленных объектов).
А как так получается, что импортируемая из раши электроэнергия выходит дешевле даже своей собственной производимой?
Зимой, это - катастрофа. Люди зимой могут остаться без тепла.
Уголь в Раше на Кузбассе добывают открытым способом. Это намного дешевле, чем в шахтах (поэтому в Ростовской области кучу шахт позакрывали). И газ в Раше дешевле, чем в Украине (причину сами знаете).
І грейв'ярд недалеко, Чаплянський цвинтар