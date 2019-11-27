 Решение было тяжелое и непопулярное, но его правильность подтвердилась, - Филатов о переподсоединении отопления от Приднепровской ТЭС



"На что надо отдельно обратить внимание: это решение - непопулярное, тяжелое. Оно понесло за собой определенный социальный негатив. Однако его правильность подтвердилась, когда мы получили отдельное письмо (от руководства Приднепровской ТЭС, - ред.). К сожалению, из-за импорта дешевой российской электроэнергии в Украине Приднепровская ТЭС приостанавливает работу. Кроме того, как мне известно (а я человек достаточно осведомленный), такая же ситуация будет и на других ТЭС в стране ", - заявил мэр Днепра Борис Филатов во время брифинга по итогам сессии 27 ноября.

Так, по информации мэра Днепра, следующие приостановления работы ожидаются на угольных предприятиях, в частности, "Павлоградугле".

"Можете представить себе, если бы мы не переподсоединили часть абонентов левого берега от Приднепровской ТЭС на поставку тепла от городских коммунальных предприятий, то что бы мы делали сегодня - после того, как Приднепровская ТЭС переходит на режим, когда часть персонала отправляется в отпуск и переводится на две трети оклада. Условно, 800 человек сейчас, до решения этой ситуации, могут остаться без работы ", - добавил Борис Филатов.

В то же время тариф, который был у части левобережных абонентов Приднепровской ТЭС, не учитывал поставки тепла сетями до квартир. Разницу с подачи отопления километрами труб оплачивал город. То есть фактически - жители правого берега.