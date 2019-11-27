 Кабинет министров выделил более 2 млрд гривен на автобусы, столовые и оборудование для школ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Более 800 млн грн мы направили на современное оборудование и технологии для школьников, более 1 млрд грн будет направлено на образовательную сферу, а именно - на приобретение школьных автобусов. 600 млн - на ремонт и оборудование столовых, потому что у нас в этом году огромное количество пищевых отравлений, качество системы питания детей в школах оставляет желать лучшего", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
"Ситуация, когда в 21 веке ученики школ не имеют доступа к теплым туалетам, - неприемлема. Однако положительным является то, что мы сдвинулись проблему с места, и уже есть первые результаты. К примеру, в течение 2019 года, по данным местных властей, в школах должны быть оборудованы 848 внутренних туалетов. И в следующем году мы сможем еще создать их в школах", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.
Читайте на Цензор.НЕТ: Там, где нет ничего, будет большее финансирование, - Елена Зеленская рассказала о реформе школьного питания
Создание теплых туалетов будет проходить на основе софинансирования с местными властями. Однако объем дополнительных инвестиций, которые должны приложить к государственным средствам местные органы самоуправления, будет разным. Так, документ предусматривает, что не менее 30% суммы должны добавить г. Киев, города областного значения, объединенные территориальные общины с административным центром в городе областного значения, а также области; не менее 10% суммы - районы и объединены территориальные общины; не менее 5% суммы - села (поселки), имеющие статус горных населенных пунктов, и населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения.
Также на Цензор.НЕТ: Кабмин принял Программу медгарантий. Скоро большинство услуг станут бесплатными, - Гончарук
с карабельного толчка,
и решил что будет лутше,
призидент я ваш пока ,
обменяю унитазы,
не на крым ,а на богданов,
и столовых ко всему,
а бензин , ремонт и проче,
то к деректору ,тому,
як деректор тот не в силах ,
содержать ту всю *****,
то пусть родители все платят,
ведь это вроде по плечу,
нам всем нужны ваши запасы ,
ведь я ваш призидент и я с донбассу,
и жиить хочу я долго очень,
примерно там, где мне ,
не будут бить по моим рогам.
так "навыделяли", что уже у пенсов из пенс-фонда все забрать пришлось, чтоб те учителя хоть пару недель еще не протянули ноги.
наблюдаем, что они скажут пенсам через неделю, когда придет время платить уже пенсии
наверно, посоветуют пересмотреть еще раз сериал про голобородька.
Кабмин нагло мстит ПенсФонду за отказ незаконно передать ему деньги на выплаты по больничным.
Гончарук нагло врет об отсутствии переговоров о прямых поставках газа с РФ. переговоры ведутся в обход "Нафтогаза"
Кабмин ВНЕ бюджета, потратил почти 76 млн. гривен на придурочную идею "Страны в айфоне" ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТОМ !
"Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда. "
Ну это уже чисто месть.
С самого утра ПФ потребовал от Кабмина бумагу на "нецільове використання коштів пенсійного фонду". Чтобы не сделали с главой ПФ, статья УК по этому вопросу ему не светит. Понятно, что такую бумагу никто не напишет. Последним источником денег для Гончарука остается фонд чрезвычайных ситуаций. там всего 123 млн. гривен, но хоть кому то рот заткнуть хватит. Будем за то точно знать что правление Зеленского - чрезвычайная ситуация.
Руководство НБУ официально проинформировало руководство The World Bank, International Monetary Fund (IMF), European Bank for Reconstruction and Development (****) о фактах информационной, юридической и структурной атаки на деятельность Национального банка Украины со стороны бизнес-структур Игоря Коломойского, которые осуществляются при полном попустительстве и непрямой поддержке руководства Украины. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html