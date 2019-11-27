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 Политика Украины
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Все про:Минск (1288) Олифер (235) нормандская четверка (800) Трехсторонняя контактная группа (165)

 В отличие от ОРДЛО Украина выполнила договоренности нормандской четверки, достигнутые в октябре 2016 года, - Олифер про итоги заседания ТКГ в Минске

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона заявила о выполнении договоренности лидеров стран Нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Кучмы Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина выполнила договоренности лидеров стран Нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года. В частности, речь идет о разведении сил и средств на участках в районе н.п. Золотое, Петровское, Станица Луганская; возведение моста у КПВВ в Станице Луганской; решении вопроса водоснабжения в Луганской области", - написала Олифер.

Пресс-секретарь Кучмы отметила, что со стороны ОРДЛО не предоставлен допуск представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам, нет беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, которая не подконтрольна Украине, включая участок российско-украинской границы, а также не созданы условия для работы КПВВ "Золотое".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываю стороны продолжать ответственно выполнять обязательства, предусмотренные решением ТКГ о разведении сил и средств, - Сайдик

"Особо острой остается проблема освобождения удерживаемых лиц", - подчеркнула она.

Таким образом, Украина накануне "нормандского саммита" выполнила взятые на себя обязательства, выполнение которых находилось на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского.

В отличие от ОРДЛО Украина выполнила договоренности нормандской четверки, достигнутые в октябре 2016 года, - Олифер про итоги заседания ТКГ в Минске 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На саммите "нормандской четверки" РФ призовет Украину к "прямому диалогу с Донбассом", - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/n3162171
 
 
 Топ комментарии
 
Спроба продажу України Зелним лайном відбувається на наших очах
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Выполнили? Молодцы! Отводите войска дальше, за Днепр...
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А что ОРДЛО уже сторона конфликта??? Вроде же не Гражданская война в российско украинская.
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Спроба продажу України Зелним лайном відбувається на наших очах
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Выполнили? Молодцы! Отводите войска дальше, за Днепр...
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А что ОРДЛО уже сторона конфликта??? Вроде же не Гражданская война в российско украинская.
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Тоже заметил, что спихуют на какое то там ордло, надо писать Кацапия не выполнила......
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Яке на#єр ордло??? Ми що, з ордло воюємо??? с_уки продажні...
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Ах вот оно что еще в довесок, оказывается решение вопроса водоснабжения Луганской области. "З 2014 року борг жителів окупованих територій за послуги водопостачання та водовідведення перед комунальним підприємством "Вода Донбасу" становить 3,8 мільярда гривень.Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ. "Захоплені території споживають близько 75% від загального обсягу води, що надходить до населених пунктів Донбасу. З 1250 тис. кубометрів, які щодня поставляються на ці території, споживається там близько 950 тис. кубометрів. Частина води взагалі не враховується. З 2014 року борг окупованих територій за водопостачання становить близько 3,8 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні відомства." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3124616 Опубликовано это 26.04.2019 Т.е. возобновили подачу, а по долгам они рассчитались?
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Если вы не в курсе, то по обычаям войны, проигравшая сторона платит за всё!!!!!!!
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Якщо Україна виконала, ОРДЛО ні, то тоді розведення правильно назвати односторонні відведенням а самим визнати, що розвели їх. І пора у одного Наполеон, ика забрати част ну поганяла. Тобто замість Янелох залишити Ялох.
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Вот и подвели гундосого,что раши "ихтамнет",а есть Украина и ордло,т.е.есть внутренний конфликт.Это то чего добивается путлер "на рассею напрасно санкции ввели,пора снимать".
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Если бы **** Порох сразу же ввел военное положение в стране,тогда в 14,не было бы теперь этой херни!!!!Не было бы никакого АТО,а война и т.д.
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Т.е. не рашкостан не выполняет условия , а какое то ордло...!? Пи..дец, приплыли.
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