 В отличие от ОРДЛО Украина выполнила договоренности нормандской четверки, достигнутые в октябре 2016 года, - Олифер про итоги заседания ТКГ в Минске

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Кучмы Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина выполнила договоренности лидеров стран Нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года. В частности, речь идет о разведении сил и средств на участках в районе н.п. Золотое, Петровское, Станица Луганская; возведение моста у КПВВ в Станице Луганской; решении вопроса водоснабжения в Луганской области", - написала Олифер.

Пресс-секретарь Кучмы отметила, что со стороны ОРДЛО не предоставлен допуск представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам, нет беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, которая не подконтрольна Украине, включая участок российско-украинской границы, а также не созданы условия для работы КПВВ "Золотое".

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"Особо острой остается проблема освобождения удерживаемых лиц", - подчеркнула она.

Таким образом, Украина накануне "нормандского саммита" выполнила взятые на себя обязательства, выполнение которых находилось на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского.

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