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 Политика Украины, Общество
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Все про:ветераны (628) жилье (647) Кабмин (11384) Гончарук_Алексей (317)

 Кабмин принял программу дешевых кредитов на покупку жилья для участников АТО/ООС и переселенцев

Правительство приняло программу для ветеранов АТО, участников ООС, внутренних переселенцев, предусматривающую покупку жилья на льготных условиях.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства 27 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, программой смогут воспользоваться около 200 семей. Ее условия будут обнародованы позже.

"Фактически это льготный кредит, который в банке невозможно получить. Тут будут минимальные кредитные ресурсы на значительный срок", - сказал он.

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"100 млн грн будет направлено для предоставления кредитов ВПЛ и 100 млн грн для кредитования участников АТО и/или ООС. Кредит будет предоставляться на срок до 20 лет, а процентная ставка составит 3% годовых. Объектом кредитования может быть квартира в многоквартирном доме или одноквартирный жилой дом (как новостройки, так и вторичный рынок), если жилье принято в эксплуатацию не больше чем 25 или реконструировано не больше 15 лет назад", - уточнили в Минрегионе.

Получатели кредита самостоятельно выбирают жилые объекты. В день заключения кредитного договора заемщик должен будет уплатить первоначальный взнос не меньше 6%.

Источник: https://censor.net.ua/n3162170
 
 
 Топ комментарии
 
Целых 200 семей смогут взять ипотеку под 3%... это же перемога переможная. Весь мир завидует!11
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смогут воспользоваться около 200 семей....

Вот это действительно великая победа команды клоуна... Аж 200 семей!!!! Это примерно 500-700 человек... Из 2 миллионов переселенцев и примерно столько-же участников АТО.... Один из 10000.. капец....
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200 семей это тоже ноль целых. Капля в море - пиар для тупорылых зебилов.
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Совет форумчанПравила форума
 
Ещё никто не сливал так ЗСУ и Украину... Суки!!! Усе на Майдан!!!
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Целых 200 семей смогут взять ипотеку под 3%... это же перемога переможная. Весь мир завидует!11
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То не люди? Мародёр и этого не смог сделать, как и дать УБД добробатовцам. А эти - смогли.
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Вони що власними силами створили ці 200 млн? Чи це гроші українських платників податків?
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А сколько семей могли взять ипотеку под 3% при потужном реформаторе Петре АрмияМоваВіра Порошенко, у тебя есть данные а этот счет?
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200 семей это тоже ноль целых. Капля в море - пиар для тупорылых зебилов.
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Так переселенцы еще те штучки - могут ещё больше ненавидеть Украину чем сепары на ордило.
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семья и родственики сивохи получат )
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смогут воспользоваться около 200 семей....

Вот это действительно великая победа команды клоуна... Аж 200 семей!!!! Это примерно 500-700 человек... Из 2 миллионов переселенцев и примерно столько-же участников АТО.... Один из 10000.. капец....
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а остальным лишенным субсидии за 0 доходов видимо предланается хрен без соли доедать Кабмін ухвалив програму дешевих кредитів на купівлю житла для учасників АТО/ООС і переселенців - Цензор.НЕТ 1203
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Круто ! Можна придбати квартиру у Львові
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Негативно отношусь к разделению общества на каких-то переселенцев или учасников АТО, или чернобыльцев и т.д. Зачем это?
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а это чтоб быть гражданами разных сортов - удрал из даунбаса - ты первый сорт - живешь дома - 2 сорт
а если не дай бог приедут ни за зрен калы - лучше мочить на месте - спрашивать лучше потом Кабмін ухвалив програму дешевих кредитів на купівлю житла для учасників АТО/ООС і переселенців - Цензор.НЕТ 5792 Кабмін ухвалив програму дешевих кредитів на купівлю житла для учасників АТО/ООС і переселенців - Цензор.НЕТ 5792
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ну да, если удрал - это, конечно, высший сорт. Так самые умные удирают в Польшу или куда подальше.
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интересно а фирменные колекторы прилагаются? Кабмін ухвалив програму дешевих кредитів на купівлю житла для учасників АТО/ООС і переселенців - Цензор.НЕТ 8829 Кабмін ухвалив програму дешевих кредитів на купівлю житла для учасників АТО/ООС і переселенців - Цензор.НЕТ 8829 Кабмін ухвалив програму дешевих кредитів на купівлю житла для учасників АТО/ООС і переселенців - Цензор.НЕТ 8829
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Кабмин принял программу дешевых кредитов на покупку жилья для участников АТО/ООС и переселенцев



кредиты ахахаха

как потом заработать тот миллион гривен, шоб отдать кредиты под 3 да хоть под 0%
на какой работе атошнику??

да у кого покупать??
у своих же кантор застройщиков, каторые

зарабатывают 1000%на кажджом метре-10 кратный навар.

а нельзя дать землю под дом, технику и пусть сами строят??

неа, тогда никто не заработает.
а строить все равно будут работяги-те же атошники-2 кратный навар.

хозяева - на мальдивах загарают

дебилы бл

ахахаха








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