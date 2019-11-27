 Кабмин принял программу дешевых кредитов на покупку жилья для участников АТО/ООС и переселенцев

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства 27 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, программой смогут воспользоваться около 200 семей. Ее условия будут обнародованы позже.

"Фактически это льготный кредит, который в банке невозможно получить. Тут будут минимальные кредитные ресурсы на значительный срок", - сказал он.

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"100 млн грн будет направлено для предоставления кредитов ВПЛ и 100 млн грн для кредитования участников АТО и/или ООС. Кредит будет предоставляться на срок до 20 лет, а процентная ставка составит 3% годовых. Объектом кредитования может быть квартира в многоквартирном доме или одноквартирный жилой дом (как новостройки, так и вторичный рынок), если жилье принято в эксплуатацию не больше чем 25 или реконструировано не больше 15 лет назад", - уточнили в Минрегионе.

Получатели кредита самостоятельно выбирают жилые объекты. В день заключения кредитного договора заемщик должен будет уплатить первоначальный взнос не меньше 6%.